Măsuri pentru deblocarea exporturilor de cereale prin Portul Constanța: programări corelate cu navele și accepturi portuare emise mai rapid

Autoritățile pregătesc măsuri pentru fluidizarea exporturilor de cereale românești prin Portul Constanța, după dificultățile logistice semnalate de fermieri. Soluțiile convenite vizează programarea transporturilor în funcție de navele care urmează să fie încărcate, reducerea perioadei de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor și o mai bună coordonare între port, operatori, transportatori și producători. De asemenea, va fi introdus un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile.

Măsurile au fost stabilite în urma unei întâlniri la care au participat ministrul interimar al Agriculturii, Tánczos Barna, ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, reprezentanți ai companiilor feroviare și ai administrației Portului Constanța, precum și organizații reprezentative ale fermierilor din sectorul vegetal. Discuțiile au vizat eliminarea blocajelor administrative și a punctelor de congestie din fluxurile logistice și asigurarea capacității necesare pentru ca mărfurile agricole românești să ajungă mai eficient la export.

Tánczos Barna: „Prioritatea noastră este să le asigurăm fermierilor români capacitatea de transport”

Tánczos Barna a anunțat modificarea Ordinului ministrului Transporturilor privind regimul de acceptanță a trenurilor de marfă în stațiile de cale ferată care deservesc Portul Constanța.

„Prioritatea noastră este să le asigurăm fermierilor români capacitatea de transport și logistica necesare pentru ca mărfurile lor să ajungă cât mai eficient la export”, a transmis ministrul.

Potrivit acestuia, modificarea ordinului urmărește „reducerea perioadei de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor”, concomitent cu o mai bună coordonare a operatorilor care transportă marfa către port și cu un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile.

Tánczos Barna a precizat că modificările de reglementare necesare vor fi implementate cu celeritate de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. El a subliniat că autoritățile vor continua discuțiile cu reprezentanții fermierilor pentru identificarea celor mai bune soluții pentru producătorii agricoli români.

Radu Miruță: „Problema este lipsa de coordonare”

Ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță, a anunțat că va fi emis un ordin prin care programarea transporturilor de cereale va fi făcută pe întregul lanț logistic, în funcție de navele care urmează să fie încărcate în Portul Constanța.

Potrivit acestuia, administrația portului știe din timp ce nave urmează să intre la încărcare și ce capacitate au și va transmite informațiile operatorilor de transport feroviar și rutier. Aceștia vor avea câteva zile pentru a-și programa transporturile de cereale aferente respectivei nave.

„Cerealele românești trebuie să circule, nu să stea blocate în trenuri și TIR-uri”, a transmis Miruță, explicând că măsura urmărește să elimine situațiile în care vagoanele și camioanele încărcate rămân în triaje și parcări și ajung să fie „depozite de cereale mobile”.

Ministrul a subliniat că problema nu este capacitatea infrastructurii feroviare: „Nu există o lipsă de capacitate pe calea ferată. Există loc pentru mai multe trenuri. Problema este lipsa de coordonare”.

Noul sistem ar urma să elimine și practicile informale de prioritizare a transporturilor. „Dispare mica înțelegere despre cine iese din coadă și intră înainte la încărcat”, a afirmat Miruță.

În paralel, va fi redus timpul de emitere a acceptelor portuare pentru descărcarea trenurilor, va fi îmbunătățită coordonarea dintre Port, operatori, transportatori și producători și va fi aplicat un mecanism mai eficient de sancționare a celor care nu respectă regulile.

Autoritățile susțin că prin sincronizarea programului navelor cu transportul feroviar și rutier se urmărește reducerea timpilor de așteptare și accelerarea fluxului cerealelor românești către export.

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