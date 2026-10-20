Măsuri pentru asigurarea apei necesare centralei Cernavodă – situația din acest an, reper pentru lucrările viitoare

Guvernul a aprobat raportul comitetului interministerial denumit ”Bala”, document ce conține măsuri pe termen scurt, mediu şi lung pentru asigurarea alimentării cu apa necesară răcirii reactoarelor nucleare ale Centralei de la Cernavodă.

„Comitetul interministerial Bala, constituit prin Decizia prim-ministrului nr. 278/2026, a aprobat astăzi (luni – n.r.) raportul final privind soluţiile de asigurare a alimentării cu apă pentru răcirea reactoarelor nucleare, actuale şi viitoare, ale centralei de la Cernavodă. Recomandările formează un set de măsuri la care contribuie mai multe instituţii cu atribuţii pe Dunăre şi sunt structurate pe termen scurt, mediu şi lung”, a anunţat Guvernul.

Specialiştii au recomandat, pe termen scurt, mobilizarea, la nevoie, a unui aport suplimentar de apă la priza de răcire a centralei şi continuarea dragajului pe Dunărea Veche, pentru creşterea debitului pe acest braţ şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de navigaţie.

Pe termen lung, este nevoie ca proiectarea unităţilor 3 şi 4 ale centralei nucleare să ţină seama de situaţia din acest an, când centrala a fost oprită din cauza debitului scăzut al Dunării.

De asemenea, e necesar să se ia în calcul şi o analiză a unor soluţii suplimentare pentru asigurarea apei în canalul de alimentare al centralei.

„Comitetul recomandă, totodată, continuarea coordonării interinstituţionale la nivel înalt, inclusiv în faza de execuţie, pe baza unui set comun de date şi a modelărilor hidraulice, astfel încât cerinţele şi interesele convergente ale instituţiilor să fie reflectate, în limitele competenţelor legale ale fiecăreia, în lucrările şi contractele derulate pe Dunăre”, a arătat, într-un comunicat, Guvernul.

Obiective extinse pentru proiectul Bala II, după criza din acest an

Comitetul interministerial a prezentat indicatorii tehnico-economici actualizaţi ai proiectului Bala II, care urmează să fie avizaţi şi aprobaţi, potrivit legii.

Acesta a recomandat ca proiectul şi procedura de licitaţie să ţină cont de debitele extrem de scăzute din acest an şi să aibă obiective extinse: asigurarea apei necesare funcţionării reactoarelor centralei, inclusiv în perspectiva celor patru unităţi, navigabilitatea pe Dunărea Veche, circulaţia piscicolă, redistribuirea debitelor în favoarea Dunării Vechi şi soluţii pentru stânca Pârjoaia.

Bala II este un proiect major de lucrări hidrotehnice pe Dunăre, estimat la aproximativ 200 milioane de euro (conform HG nr. 1.079/2024), gândit pentru a rezolva problema nivelului scăzut al apei la Centrala Nuclearoelectrică și pe sectorul navigabil al Dunării Vechi.

În perioadele de secetă severă și debit scăzut al Dunării, apa tinde să se scurgă preferențial pe brațul secundar Bala (un braț adânc care redirecționează cea mai mare parte a debitului) în defavoarea Dunării Vechi (brațul principal care trece prin dreptul prizei de apă de la Cernavodă).

Când debitul pe Dunărea Veche scade prea mult, apa necesară răcirii reactoarelor nucleare nu mai poate fi pompată în siguranță, ajungându-se la riscul de oprire forțată a reactoarelor de la Cernavodă.

Fără implementarea acestui proiect nu se poate merge mai departe cu Unitățile 3 și 4 de la Cernavodă, în condițiile în care debitul Dunării nu mai asigură nici volumul necesar pentru primele două reactoare.

Dunărea a atins noi recorduri negative la Cernavodă. Nuclearelectrica şi Comisiapentru Controlul Activităţilor Nucleare dau asigurări că problemele legate de nivelul actual nu afectează modul de operare a centralei

Timp de trei zile consecutiv, până luni inclusiv, pragul critic de siguranţă necesar pentru pomparea apei de răcire a centralei nucleare de la Cernavodă a fost atins.

Prognoza arată că el va fi negativ şi în următoarele cinci zile, situație în care Nuclearelectrica şi reprezentanţii Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) dau asigurări că nu există probleme legate de modul de operare a centralei: ”În prezent, nivelul apei din bazinul de aspiraţie este suficient pentru a permite funcţionarea pompelor de răcire în configuraţia normală corespunzătoare stării de oprire garantată a unităţilor”, a transmis CNCAN.

Dunărea a coborât la Cernavodă sub pragul de 262 cm. Nivelul este important în contextul în care autorităţile au comunicat anterior că o scădere sub acest prag ar putea reprezenta un „risc operaţional” privind asigurarea apei necesare răcirii reactoarelor centralei nucleare.

În „Analiza factorilor de risc” elaborată de Ministerul Energiei pe 28 septembrie 2026 este indicată „persistenţa unui nivel hidrologic într-o zonă de vulnerabilitate ridicată în zona Cernavodă, cu o fereastră critică probabilă în intervalul 15 – 22.10.2026 şi cu apropierea, respectiv depăşirea în scenariile nefavorabile, a pragului de -262 cm, ceea ce confirmă persistenţa riscului operaţional pentru asigurarea nivelului necesar răcirii”. Este vorba de răcirea celor două reactoare ale centralei nucleare din localitate.

Reprezentanţii Nuclearelectrica şi cei din Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare dau asigurări că problemele legate de nivelul actual al fluviului nu afectează modul de operare a centralei.

Reacţia Nuclearelectrica: „Atingerea unui anumit prag nu implică niciun tip de risc de securitate nucleară„

„Ambele unităţi ale CNE Cernavodă sunt în stare oprită sigură. Atingerea unui anumit prag nu implică niciun tip de risc de securitate nucleară întrucât, prin proiect, CNE Cernavodă dispune de mai multe sisteme de răcire, concepute să funcţioneze la niveluri diferite ale apei de răcire. Aceste sisteme sunt activate şi utilizate în funcţie de parametri tehnici specifici, funcţiile de securitate nucleară fiind asigurate integral în orice moment”, a transmis pentru News.ro compania.

„Măsurile suplimentare adoptate de autorităţile române completează sistemele proprii ale CNE Cernavodă şi au ca scop principal menţinerea nivelului de redundanţă a sistemelor de răcire a centralei, cu precădere protecţia pompelor. Reiterăm faptul că, pe întreaga perioadă de oprire, indiferent de nivelul apei, securitatea nucleară este asigurată prin sisteme de răcire redundante implementate prin proiect, pentru astfel de situaţii”, a mai transmis compania.

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