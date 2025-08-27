Pachetul 2 – spart în 5, cu gândul la CCR: Prima parte vizează noi măsuri fiscale, iar Reformele se vor transforma în 4 părți distincte

Coaliția de guvernare a finalizat al doilea pachet pentru reducerea deficitului bugetar, însă el va fi adoptat de Executiv sub forma a cinci proiecte de lege distincte – unul vizează măsurile fiscale, iar celelalte 4 vizează reformarea unor sisteme importante și pe care se exercită presiuni uriașe.

”Colegii au decis, împreună cu Secretariatul General, să mergem pe cinci pachete separate. Există şi un precedent, s-au mai făcut în istorie, cred că pe vremea domnului Boc, a mai fost un moment în care s-a mers în Parlament cu două proiecte separate. Mergem cu toate cinci, împreună, este mai coerent din punct de vedere legislativ şi înlătură pericolul unei decizii proaste, în cazul unei verificări de constituţionalitate”, a declarat miercuri seara ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, la Digi24.



Problema este că fiecare din cele 5 părți poate fi atacată, distinct, la CCR, însă ministrul a insistat că, în analiza pe care specialiștii au făcut-o până acum, „pachetele ar trebui să stea în picioare şi să nu existe riscul de a pica la CCR”.

Reformele, care vor fi adoptate separat:

-, Reforma pensiilor speciale

-, reforma administrației locale

-, reforma Sănătății

-, guvernanța corporativă în companiile de stat

Proiectul de lege poate fi descărcat AICI, pentru mai multe detalii.

Modificări fiscale și măsuri care vizează combaterea evaziunii fiscale

Capitalul social minim pentru firme este stabilit relativ la cifra de afaceri

De la data intrării în vigoare a prezentei legi, valoarea minimă a capitalului social al societăților cu răspundere limitată se stabilește în funcție de nivelul cifrei de afaceri nete raportate prin situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar precedent, după cum urmează:

a) în cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă sub 395.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 500 lei;

b) în cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă între 395.000 lei și 7.000.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 5.000 lei;

c) în cazul societăților care au înregistrat o cifră de afaceri netă peste 7.000.000 lei, valoarea minimă a capitalului social este de 90.000 lei. (2) In cazul societăților cu răspundere limitată nou înființate, valoarea minimă a capitalului social este de 500 de lei.

Firmele înregistrate în registrul comerțului îşi vor majora capitalul social prin modificarea actului constitutiv, dar nu mai târziu de 2 ani de la data intrării în vigoare a prezentei legi, termen calculat de la data înregistrării mențiunii de majorare la registrul comerțului.

În cazul în care societatea cu răspundere limitată nu şi-a completat capitalul social în termenul prevăzut la alin. (6), la cererea oricărei persoane interesate, precum şi a Oficiului Național al Registrului Comerțului, tribunalul va pronunța dizolvarea societății.

Regimul special pentru contribuabilii care înregistrează cheltuieli cu entități afiliate nerezidente

Contribuabilii, alţii decât cei prevăzuţi la art. 15, care înregistrează cheltuieli aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuieli de management, consulanță, în relația cu entități afiliate nerezidente, astfel cum sunt prezentate în contul de profit și pierdere/situaţia veniturilor si cheltuielilor/date informative din raportările contabile oficiale întocmite pentru exercițiul financiar 2024/exercițiul financiar diferit de anul calendaristic care începe în anul 2024, a căror pondere în totalul cheltuielilor înregistrate în aceleași raportări, este de peste 1 %, consideră nedeductibile cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuielile de management, consultanță, în relația cu entități afiliate nerezidente, înregistrate în anul fiscal de calcul.

Nu intră sub incidența prevederilor alin. (1), cheltuielile reprezentând drepturi de proprietate intelectuală, management, consultanță, ca urmare a unor tranzacții cu persoane afiliate nerezidente, efectuate pentru obținerea mărcilor, desene-lor și modelelor industriale, drepturilor de autor, și alte asemenea, înregistrate în România.

La determinarea ponderii prevăzute la alin. (1) cheltuielile excluse nu se vor lua în calculul totalului cheltuielilor înregistrate.

(5) În situația în care cheltuielile menționate la alin. (1) nu sunt prezentate detaliat potrivit formatului contului de profit și pierdere/situaţiei veniturilor și cheltuielilor/datelor informative, din raportările contabile oficiale, ponderea prevăzută la alin. (1) se determină luând în considerare cheltuielile aferente drepturilor de proprietate intelectuală, cheltuielile de management, consultanță, înregistrate cu entități afiliate nerezidente, astfel cum sunt înregistrate în evidența contabilă a anului 2024.

Taxarea persoanelor fizice care închiriază spații de cazare

În categoria veniturilor din activități independente se cuprind și cele realizate de contribuabilii care obțin venituri din prestarea de servicii de cazare, precum și veniturile din închirierea pe termen scurt a unui număr de peste 7 camere situate în locuințe proprietate personală, iar pentru stabilirea impozitului sunt aplicabile prevederile art. 68^3.

Venitul net anual din cedarea folosinţei bunurilor, altul decât cel plătit de persoane juridice sau alte entităţi care au obligaţia de a conduce evidenţă contabilă, din arendarea bunurilor agricole, precum şi închirierea pe termen scurt de către proprietari, uzufructuari sau alți deţinători legali, a camerelor situate în locuinţe proprietate personală, se stabileşte prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut.

Veniturile sub forma câştigurilor din tranzacționarea titlurilor de valoare şi din operaţiuni cu instrumente financiare derivate

se impun prin reţinere la sursă

prin aplicarea unei cote de 3% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mare de 365 de zile, inclusiv, de la data dobândirii

prin aplicarea unei cote de 6% asupra fiecărui câştig din transferul titlurilor de valoare care au fost dobândite şi înstrăinate într-o perioadă mai mică de 365 de zile de la data dobândirii

Pentru determinarea perioadei în care au fost deţinute se consideră că titlurile de valoare şi instrumentele financiare sunt înstrăinate/răscumpărate în aceeaşi ordine în care au fost dobândite, respectiv primul intrat – primul ieşit, pe fiecare simbol.

Contribuțiile de sănătate pentru venituri din activități independente – pentru maxim 72 salarii minime brute

Persoanele fizice datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază anuală de calcul egală cu suma rezultată prin cumularea venitului net anual realizat/brut sau normei anuale de venit, respectiv a normei anuale de venit ajustate, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egale cu nivelul de 72 de salarii minime brute pe ţară.

Testare psihologică pentru conducerea și funcționarii publici de la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc

La dosarul pentru concurs, candidații înscriși pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție, generale și specifice, din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, au obligația de a depune doua avize eliberate de instituții specializate sau persoane autorizate în condițiile legii, din care să rezulte că sunt apți din punct de vedere psihologic și comportamental pentru exercitarea functiei publice, respectiv:

Aviz privind evaluarea psihologică complexă;

Aviz privind nivelul de integritate.

Toți funcționarii publici din cadrul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc sunt supuși în mod obligatoriu unei testări psihologice periodice, o data la 2 ani.

Măsuri de combatere a corupției din vămi și din ANAF – bodycam și testare cu poligraful

În scopul realizării activităților de control și supraveghere vamală, personalul desemnat din cadrul Autorității poate să folosească înregistratoare audio-video portabile de tip body worn camera și să fixeze cu mijloace foto-audio-video din dotare, activități desfășurate în spații publice, fără consimțământul persoanelor vizate.

Autoritatea este autorizată să înregistreze și să fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video din dotare, momente operative, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de fraudă fiscală și vamală.

În situația în care există date și indicii privind abateri de la integritate ale personalului care ocupă funcțiile publice de conducere din cadrul Autorității Vamale Române, respectiv ale personalului care ocupă funcții generale de execuție din cadrul structurilor de control, la solicitarea conducerii Autorității, personalul poate face obiectul testării integrității, inclusiv pentru detecția comportamentului disimulat realizată prin utilizarea tehnicii poligraf. În situația în care testarea funcționarul public indică un comportament disimulat se declanșează cercetarea disciplinară conform Codului Administrativ.

În scopul realizării activităților de control antifraudă, personalul desemnat din cadrul Direcției generale antifraudă fiscală poate să înregistreze și să fixeze cu mijloacele foto-audio-video din dotare, activități desfășurate în spații publice, fără consimțământul persoanelor vizate.

Agenția, prin Direcția generală antifraudă fiscală este autorizată să înregistreze și să fixeze, ocazional, cu mijloace foto-audio-video sau prin alte mijloace tehnice din dotare, momente operative, pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege, fără consimțământul persoanelor vizate, în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unor acte şi fapte de evaziune fiscală şi fraudă fiscală. Înregistrările foto-audio-video constituie mijloace de probă.

Inspectorii au dreptul să utilizeze înregistratoare audio-video portabile de tip bodycam în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu în condițiile stabilite prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Nerespectarea dispoziției de utilizare sau utilizarea în mod necorespunzător, a bodycam, reprezintă abatere disciplinară și este cercetată în conformitate cu prevederile Codului administrativ.

Taxă de 25 de lei pentru fiecare colet cu mărfuri din afara UE cu valoare sub 150 euro

Se instituie o taxă logistică pentru gestionarea fluxurilor de bunuri extracomunitare, în valoare de 25 de lei pentru fiecare colet ce conține bunuri cu valoare comercială, denumit în continuare colet, care intră pe teritoriul României, cu loc de începere al livrării în afara teritoriului Uniunii Europene, a cărei valoare declarată se situează sub plafonul de 150 de Euro, denumită în continuare „taxă”, indiferent de locul punerii în liberă circulație în Uniunea Europeană.

Taxa se aplică coletelor care conțin bunurile livrate în cazul vânzărilor la distanță de bunuri importate din teritorii terțe sau țări terțe.

Împrumuturile între firme și acționari

Societățile care distribuie trimestrial dividende, potrivit legii, nu pot acorda acționarilor sau asociaților, după caz, sau altor persoane afiliate, așa cum sunt definite conform reglementărilor contabile aplicabile, împrumuturi, până la regularizarea diferențelor rezultate din distribuirea dividendelor în cursul anului.

Societățile care, pe baza situațiilor financiare anuale, aprobate potrivit legii, au o valoare a activului net diminuată la mai puţin de jumătate din valoarea capitalului social subscris nu pot restitui acționarilor sau asociaților, după caz, sau altor persoane afiliate, așa cum sunt definite conform reglementărilor contabile aplicabile, împrumuturile luate de la aceștia.

De asemenea, proiectul mai prevede că persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale sunt să accepte ca mijloc de plată cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau soluţii moderne. Sunt exceptate entităţile care au punctele de încasare amplasate în zone nedeservite de reţele de comunicaţii electronice.

Calendarul adoptării celor cinci pachete:

joi încep consultările cu cu Consiliul Economic şi Social, Consiliul Legislaţiv şi Consiliul Tripartit

vineri – Guvernul va adopta cele cinci proiecte de lege

luni, 1 septembrie – asumarea răspunderii Guvernului, în Parlament, pe toate cele cinci proiecte

