Măsuri adoptate de Guvern: Eliminarea birocrației pentru 400.000 de puncte de lucru, extindere facilități fiscale pentru zone defavorizate și termen de tranziție pentru RO e-Factura

Guvernul a aprobat vineri, la propunerea Ministerului Finanțelor, un set de modificări legislative care vizează clarificarea aplicării unor facilități fiscale, alinierea legislației naționale la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și introducerea unui termen de tranziție pentru utilizarea sistemului RO e-Factura de către persoanele fizice, transmite instituția.

Termen de tranziție până la 1 iunie pentru utilizarea sistemului RO e-Factura pentru veniturile din drepturi de autor (DDA)

Guvernul a aprobat introducerea unui termen de tranziție până la 1 iunie 2026 pentru utilizarea sistemului RO e-Factura de către persoanele fizice impozabile care desfășoară activități economice și sunt identificate fiscal prin CNP, nu prin CIF. Până la această dată, persoanele fizice nu vor fi obligate să utilizeze sistemul RO e-Factura.

Persoanele fizice deja înregistrate în sistemul RO e-Factura pot solicita ieșirea temporară din registru, iar cele care nu sunt înscrise vor avea obligația de a se înregistra cu cel puțin 3 zile înainte de 1 iunie 2026. ANAF va actualiza procedura registrului în termen de 30 de zile.

Cine este considerat „persoană impozabilă” din punct de vedere al TVA

Din perspectiva TVA, legislația fiscală stabilește că orice persoană care desfășoară activități economice în mod independent este considerată persoană impozabilă, indiferent dacă este persoană juridică sau persoană fizică. Cesiunea drepturilor de autor este calificată drept prestare de servicii, dacă persoana fizică care realizează astfel de venituri acționează independent, nefiind într-un raport de tip angajator–angajat.

Această definiție este preluată din Directiva europeană privind TVA, aplicabilă în toate statele membre ale Uniunii Europene, iar România are obligația de a o respecta, conform Directivei 2006/112/CE privind sistemul comun al TVA.

De ce este necesară emiterea unei facturi pentru drepturile de autor

Emiterea facturii nu este o obligație suplimentară sau arbitrară, ci o regulă de bază a sistemului TVA, aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care prestează servicii. Factura este documentul care:

dovedește existența unei operațiuni economice;

permite urmărirea veniturilor realizate;

asigură monitorizarea respectării plafonului de scutire de TVA.

Această obligație există independent de faptul că persoana este sau nu plătitoare de TVA. Astfel, chiar dacă o persoană fizică se află sub plafonul de scutire de TVA (395.000 lei/an), emiterea facturii rămâne obligatorie, motivul fiind unul strict administrativ și fiscal:

fără facturi sau documente justificative nu poate fi urmărită depășirea plafonului;

sistemul fiscal trebuie să poată stabili momentul exact în care apare obligația de înregistrare în scopuri de TVA.

Factura nu înseamnă automat TVA de plată, ci este un instrument de evidență fiscală și transparență.

Totodată, emiterea facturii nu conduce la dublă impozitare și este distinctă de obligațiile privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale, declarate prin formularul 112. Factura are rolul de document justificativ care permite evidența corectă a veniturilor și monitorizarea plafonului de scutire de TVA, inclusiv în cazul veniturilor obținute din alte țări ale Uniunii Europene, unde se aplică regulile privind taxarea inversă.

Obligația de emitere a facturii pentru veniturile din drepturi de autor nu reprezintă o reglementare nouă, ci o regulă generală a sistemului TVA, aplicabilă tuturor persoanelor impozabile care desfășoară activități economice în mod independent, inclusiv persoanelor fizice – conform art. 319 alin. (6) lit. a) din Codul fiscal și art. 220 alin. (1) pct. 1 din Directiva 2006/112/CE.

Nu sunt introduse obligații fiscale noi pentru persoanele fizice, iar perioada de tranziție privind introducerea facturilor în sistemul RO e-Factura are rolul de a face aplicarea acestor reguli graduală și predictibilă.

Simplificarea procedurilor de înregistrare fiscală a sediilor secundare

Prin noile prevederi, Ministerul Finanțelor simplifică și reduce birocrația privind procesul de înregistrare fiscală a sediilor secundare cu cel puțin o persoană care realizează venituri din salarii sau venituri asimilate salariilor.

Măsura adaptează legislația la modificările aduse prin Legea nr. 245/2025, care a redus pragul pentru înregistrarea sediilor secundare de la 5 la 1 angajat. Contribuabilii care au mai multe sedii secundare pe raza aceleiași unități administrativ-teritoriale vor putea desemna un singur sediu secundar pentru declararea și plata obligațiilor fiscale aferente salariilor.

Pentru sediile secundare aflate în aceeași unitate administrativ-teritorială cu domiciliul fiscal al contribuabilului, declararea și plata impozitului pe salarii se vor realiza prin codul fiscal al contribuabilului, fără obligația înregistrării fiscale a sediilor secundare.

Sunt prevăzute norme tranzitorii pentru entitățile deja înființate și suspendarea aplicării sancțiunilor pentru nerespectarea termenului de 30 de zile privind înregistrarea sediilor secundare existente.

Măsurile vizează aproximativ 400.000 de sedii secundare la nivel național.

Alinierea legislației la standardele OCDE

Guvernul a aprobat și abrogarea art. 25¹ din Codul fiscal, introdus prin Legea nr. 239/2025, deoarece din perspectiva OCDE putea genera riscuri de dublă impozitare și tratamente discriminatorii.

Decizia este legată de etapele finale ale procesului de aderare la OCDE. Reprezentanții organizației au semnalat că anumite formulări ale articolului ar putea genera interpretări diferite privind nediscriminarea între persoane afiliate rezidente și nerezidente și impactul asupra rezultatelor operaționale ale companiilor.

Se va realiza o analiză detaliată împreună cu OCDE pentru a verifica alinierea la principiile de nediscriminare și implicațiile legate de prețurile de piață.

Clarificarea facilităților fiscale pentru persoanele fizice din Delta Dunării și Munții Apuseni

Se clarifică aplicarea reducerii de 50% a impozitului pe proprietate pentru persoanele fizice care locuiesc în localitățile din Rezervația Biosferei Delta Dunării și Munții Apuseni.

Reducerea se aplică pentru:

locuința de domiciliu (cu excepția spațiilor pentru activități economice);

terenul aferent locuinței;

un singur mijloc de transport.

Se precizează că majorarea generală de 5% a impozitelor și taxelor locale nu se aplică acestor localități.

Sumele plătite în plus vor fi compensate sau restituite. Autoritățile locale trebuie să adopte hotărârile necesare în 15 zile.

***