Mașinile electrice chinezești își pierd valoarea de două ori mai rapid decât rivalele occidentale

Producătorii auto chinezi se confruntă cu o provocare în creștere în Germania, deoarece valorile reziduale scăzute le subminează atractivitatea vehiculelor electrice și sporesc riscurile pentru companiile de leasing, potrivit Automotive News Europe.

Valorile reziduale pentru vehiculele hibride plug-in și electrice pe baterie chinezești au scăzut la 47% din prețurile inițiale de listă în aprilie, de la 61% la începutul lui 2024, iar declinul este de două ori mai accentuat decât în piața generală de vehicule electrice, potrivit Deutsche Automobil Treuhand (DAT) din Germania.

Scăderea reflectă parțial o normalizare a prețurilor pe piața de mașini second-hand după penuriile din perioada pandemiei. Însă, deși valorile reziduale pentru piața generală PHEV și BEV au scăzut și ele, reducerea a fost de doar șapte puncte procentuale, comparativ cu aproape 14 puncte procentuale pentru modelele chinezești.

Inițial, volumele limitate și modelele distinctive au menținut valorile de revânzare ridicate pentru mașinile chinezești. Însă, pe măsură ce au intrat mai multe mărci cu produse similare, valorile reziduale au scăzut.

„Nu este suficient să lansezi un produs bun”, a declarat Martin Weiss, responsabil pentru evaluarea vehiculelor la DAT. „Producătorii trebuie să creeze și condițiile-cadru adecvate.”

„Fără încredere stabilă în marcă, nu există o cerere stabilă pe piața second-hand — iar fără cerere nu există prețuri fiabile.”

În funcție de modul în care consumatorii și-au finanțat vehiculele, pierderile au fost suportate fie direct de clienți, fie de producători — obligați să accepte răscumpărări la prețuri reduse — fie de companiile de leasing, rămase cu valori de revânzare sub așteptări.

Companiile de leasing au devenit mai prudente în acceptarea vehiculelor chinezești, a spus Weiss, unele solicitând compensații în avans înainte de a le include în portofolii.

Arval, divizia de leasing și management de flote a BNP Paribas, oferă în Germania mai multe mărci chinezești, inclusiv BYD, MG, Xpeng, Changan Automobile și Zeekr.

„Diferența de valoare reziduală este, în esență, o problemă de încredere”, a declarat Christian Schüssler, director de parteneriate strategice la Arval Germania. „Fără încredere stabilă în marcă, nu există o cerere stabilă pe piața second-hand — iar fără cerere nu există prețuri fiabile.”

Scepticismul consumatorilor rămâne ridicat. Aproape jumătate dintre germanii intervievați se așteaptă ca multe mărci auto chinezești să dispară de pe piață în următorii cinci ani, potrivit raportului DAT 2026, ceea ce alimentează îngrijorări legate de piesele de schimb și service-ul pe termen lung.

Și alți factori influențează valorile de revânzare. „Pentru a stabiliza valorile reziduale, producătorii au nevoie, de regulă, de o rețea funcțională de dealeri și de un program certificat de mașini rulate”, a spus Weiss. „Dacă aceste elemente lipsesc, valorile reziduale suferă.”

Dependența de vânzările către flote, riscantă

Producătorii chinezi se bazează puternic și pe canale de vânzare pe termen scurt, precum flotele de închirieri, autoînmatriculările și serviciile pe bază de abonament, ceea ce crește riscul ca vehicule aproape noi să revină rapid pe piața second-hand la prețuri reduse.

Mașinile provenite din flote de închirieri și servicii de abonament intră de obicei pe piața second-hand cu un rulaj mai mare și istoric de service mai incomplet, ceea ce reduce suplimentar valorile de revânzare.

Arval, care suportă integral riscul valorii reziduale atât pentru leasingul de flotă, cât și pentru cel de retail, răspunde prin ipoteze mai conservatoare privind valorile reziduale, ceea ce duce la rate de leasing mai ridicate și perioade mai lungi de utilizare a vehiculelor.

„Aceasta distribuie riscurile valorii reziduale pe o perioadă mai lungă de depreciere, generând în același timp valoare suplimentară”, a spus Schüssler.

„Viteza Chinei” creează provocări

Rămâne neclar dacă această strategie va avea succes, deoarece piața nu are încă experiență pe termen lung cu vehicule chinezești mai vechi. Multe mărci au intrat recent pe piața germană, lăsând întrebări deschise privind durabilitatea și calitatea pe termen lung.

Weiss consideră că mult lăudata „viteză a Chinei” în dezvoltarea rapidă a produselor poate deveni chiar un dezavantaj.

„Ritmul ridicat al inovației are și un revers”, a spus el. „Modelele actuale devin învechite mult mai repede. Dacă un succesor este anunțat la scurt timp după lansare, acest lucru afectează negativ valoarea reziduală a modelului existent.”

Directorii din industrie afirmă că reducerea decalajului față de producătorii consacrați va dura ani și depinde de trei condiții: demonstrarea durabilității bateriilor pe termen lung, menținerea unei prezențe stabile pe piață fără retrageri și dezvoltarea unor rețele de service fiabile în întreaga Europă.

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