Masacrul de la Bucea – comemorat în prezența mai multor miniștri de externe europeni. UE își reafirmă „sprijinul ferm și neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei”

Miniştrii de Externe ai Germaniei, Italiei, Poloniei, României, Irlandei, Suediei, Bulgariei şi ţărilor baltice, precum și şefa diplomaţiei europene, Kaja Kallas, au luat parte, marți, la comemorarea a patru ani de la masacrul de la Bucea.



În urma retragerii armatei ruse din zona Kievului la sfârșitul lunii martie 2022, cadavrele a sute de civili executați sumar au fost descoperite la Bucea și în alte orașe din apropiere.

Marți, o reuniune specială a miniștrilor de externe ai UE a avut loc la Kiev și la Bucea, urmată de o declarație comună. „Ne reafirmăm sprijinul ferm și neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și ale dreptului internațional”, se spune în textul citat.

Declarația comună – textul integral

„Ne-am reunit astăzi la Kiev și la Bucea pentru a comemora victimele atrocităților în masă din Bucea, comise în timpul ocupației temporare a unor părți din regiunea Kiev de către Rusia în 2022, și pentru a ne reafirma angajamentul ferm de a asigura asumarea deplină a răspunderii de către Federația Rusă pentru orice încălcări ale dreptului internațional în sau împotriva Ucrainei, inclusiv agresiunea care încalcă Carta Organizației Națiunilor Unite.

Cinstim memoria tuturor victimelor masacrului din Bucea și din alte orașe, localități și sate din întreaga Ucraină, unde civilii au fost supuși la ucideri în masă, tortură, violență sexuală, deportări forțate și alte încălcări grave ale dreptului internațional umanitar și al drepturilor omului. Dovezile colectate după retragerea forțelor ruse subliniază imperativul de a asigura o responsabilizare deplină și cuprinzătoare.

Ne reafirmăm angajamentul de a asigura o responsabilitate deplină pentru crimele de război și celelalte crime extrem de grave comise în legătură cu războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei. În acest context, salutăm progresele recente înregistrate în cadrul Consiliului Europei, cu sprijinul Uniunii Europene, în direcția operaționalizării Tribunalului Special pentru Crima de Agresiune împotriva Ucrainei și a înființării Comisiei Internaționale pentru Reclamații pentru Ucraina. De asemenea, ne exprimăm sprijinul pentru anchetele Curții Penale Internaționale privind situația din Ucraina și solicităm cooperarea deplină a tuturor statelor părți.

Subliniem faptul că asumarea răspunderii este un element indispensabil al unei păci cuprinzătoare, juste și durabile, precum și al respectării dreptului internațional.

În acest al cincilea an al războiului de agresiune al Rusiei, ne reafirmăm sprijinul ferm și neclintit pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în cadrul frontierelor sale recunoscute la nivel internațional, în conformitate cu scopurile și principiile Cartei Organizației Națiunilor Unite și ale dreptului internațional”.

***