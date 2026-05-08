Guvernul a alocat 1,53 mld. lei pentru programul „Masă sănătoasă” – 540.000 de copii din 1.427 de școli vor primi zilnic o masă caldă gratuită

Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, o Hotărâre pentru repartizarea pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale și pe unități de învățământ a sumei prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2026 (Legea nr. 43) pentru finanțarea Programului național „Masă sănătoasă”.

Actul normativ aprobat de Guvern stabileşte cadrul de repartizare a sumelor prevăzute în Legea bugetului de stat pe anul 2026 pentru finanţarea Programului naţional „Masă sănătoasă” către unităţile administrativ-teritoriale şi unităţile de învăţământ beneficiare, potrivit News.ro.

1,53 mld. lei pentru 540.000 copii din 1.427 școli

Potrivit hotărârii, suma repartizată pentru finanţarea programului în anul 2026 este de 1,531 miliarde de lei.

„Finanţarea este asigurată de la bugetul de stat, prin sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi municipiului Bucureşti”, arată Guvernul într-un comunicat.

Pe baza sumelor repartizate, bugetele locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale vor fi rectificate, astfel încât autorităţile locale să poată asigura implementarea programului în unităţile de învăţământ incluse.

„Prin această măsură, Guvernul continuă Programul naţional „Masă sănătoasă”, susţinând accesul la educaţie şi reducerea riscului de excluziune socială în rândul copiilor şi elevilor din România”, precizează Executivul.

Programul naţional „Masă sănătoasă” este implementat la nivel naţional începând cu 8 ianuarie 2026 şi se adresează unui număr estimat de peste 540.000 de copii, din 1427 de unităţi de învăţământ.

În 2025, programul a fost implementat în 1.462 de unități de învățământ, pentru aproximativ 514.700 de beneficiari, iar autoritățile își propun extinderea treptată a acestuia la nivel național până în anul școlar 2029-2030.

Beneficiarii sunt preşcolarii şi elevii prezenţi la activităţile didactice pe perioada cursurilor, conform structurii anului şcolar, programul vizând reducerea abandonului școlar și sprijinirea copiilor din medii vulnerabile, în condițiile în care frecventarea școlii este influențată de dificultățile socio-economice și lipsa unui suport alimentar zilnic.

Sprijinul acordat constă în oferirea zilnică, cu titlu gratuit, a unui suport alimentar, constând într-o masă caldă sau, după caz, într-un pachet alimentar, în cazul în care masa caldă nu poate fi asigurată.

