Marți, 15 septembrie, Filarmonica George Enescu pune în vânzare biletele pentru concertele din Stagiunea Simfonică 2026-2027

Biletele individuale la concertele simfonice din Stagiunea Filarmonicii George Enescu 2026-2027 vor fi puse în vânzare marți, 15 septembrie 2026, transmite un comunicat de presă oficial al instituției.

Biletele pot fi achiziționate online pe https://oveit.com/hub/org/l7PDAr7y sau de la Casa de Bilete a Ateneului Român. Programul integral este disponibil pe website-ul Filarmonicii: https://filarmonicaenescu.ro/ro/evenimente.

Vânzarea biletelor se va face etapizat, din motive ce țin de cadrul legal în vigoare. Astfel, în cursul anului 2026 vor putea fi achiziționate bilete la concertele și recitalurile programate până la data de 31 decembrie 2026. Pentru concertele din partea a doua a Stagiunii (ianuarie-iunie 2027), biletele vor putea fi achiziționate online începând cu data de 30 decembrie 2026, iar de la Casa de bilete începând cu 4 ianuarie 2027. Pentru Stagiunea Simfonică, locurile puse în vânzare sunt limitate, deoarece o parte din sală este rezervată pentru abonamente.

Stagiunea Simfonică 2026-2027

Stagiunea 2026-2027 a Filarmonicii George Enescu reunește peste 100 de dirijori și soliști internaționali și români de prestigiu, dintre care 60% vor urca pentru prima dată pe scena Filarmonici.

Acest sezon aduce în fața publicului iubitor de muzică artiști de prim rang ai scenei internaționale, printre care Martha Argerich, Mikhail Pletnev, Vasily Petrenko, Steven Isserlis, Christian Zacharias, Christian Tetzlaff, Patricia

Kopatchinskaja, Andrea Marcon, Michał Nesterowicz, Ariane Matiakh, Julian

Rachlin, Javier Perianes, Maxime Pascal, Alexandre Bloch, Axel Kober, Alena

Hron, Julia Hagen, Frank Dupree, David Fray.

Un element distinctiv al Stagiunii îl reprezintă aparițiile în dublă ipostază de dirijor și solist ale unor artiști internaționali remarcabili: Christian Zacharias, cu un program integral Beethoven (14/15 ianuarie), Patricia Kopatchinskaja, care va fi prezentă pe scenă în tripla ipostază de solistă, dirijoare și compozitoare (21/22 ianuarie), Frank Dupree (18/19 martie) și Javier Perianes (16/17 aprilie).

Stagiunea Simfonică 2026–2027 va fi inaugurată în zilele de joi, 1 octombrie, și vineri, 2 octombrie, prin două concerte de excepție dirijate de legendarul Mikhail Pletnev, având-o ca solistă pe una dintre cele mai importante pianiste ale lumii, Martha Argerich, prezentă în premieră în Stagiunea Simfonică a Filarmonicii.

Programul reunește lucrări de George Enescu, Serghei Prokofiev și Piotr Ilici Ceaikovski. Serile vor debuta cu Poemul simfonic Isisde George Enescu, lucrare recuperată și finalizată de Pascal Bentoiu, prezentată într-o versiune amplă, alături de Corul de femei al Filarmonicii. Un moment central al concertelor va fi interpretarea Marthei Argerich a Concertului nr. 3 în do major pentru pian și orchestră, op. 26, de Serghei Prokofiev. În partea a doua, publicul va asculta Suita Lacul lebedelor de Piotr Ilici Ceaikovski, lucrarea fiind interpretată în premieră în România într-un aranjament semnat chiar de Mikhail Pletnev.

Prețuri și alte informații utile despre achiziția biletelor

Prețurile biletelor pentru concertele simfonice variază între 170 lei și 190 lei pentru Categoria I, 165 lei și 180 lei pentru Categoria a II-a, precum și 155 lei și 170 lei pentru Categoria a III-a.

La vânzarea online se aplică un comision de procesare de 4%. Contravaloarea biletelor este returnabilă, dacă cererea se face cu minimum 3 zile înainte de concert, la adresa de email office@filarmonicaenescu.ro sau fizic la secretariat, deschis de luni până vineri, între orele 9:00 si 16:00.

Pentru mai multe informații despre procesul de achiziționare a biletelor, puteți accesa linkul https://www.filarmonicaenescu.ro/ro/informatii-bilete#cum-cumpar

Programul Casei de bilete

În perioada 7–18 septembrie, Casa de bilete va fi deschisă de luni până vineri, în intervalul 12:00–19:00. În perioada 21–30 septembrie, Casa de bilete va fi deschisă de luni până duminică, în intervalul 12:00–19:00.

În perioada octombrie–decembrie 2026, Casa de bilete va funcționa de marți până vineri, în intervalul 12:00–19:00. În zilele de sâmbătă și duminică, doar dacă sunt programate concerte sau evenimente, Casa de bilete va fi deschisă cu o oră înaintea concertului sau evenimentului, dacă acestea nu sunt deja sold-out.

Sponsori principali: Garanti BBVA, Rompetrol, RCI Holding | Sponsori: URSUS, Groupe SNEF | Susținători: PPC, BRINEL | IQANTO, Aqua Carpatica, Intercontinental

Parteneri media principali: RFI România; Radio România Muzical

Parteneri media: stirileprotv.ro, Radio România Cultural, Observator Cultural, Actualitatea Muzicală, Deutsche Zeitung Romania, PressHub, CursDeGuvernare

Partener artistic: Fundația Art Production | Partener comunicare: OMA Vision

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