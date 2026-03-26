Mark Rutte și-a prezentat raportul pe 2025: Aliații europeni din NATO și Canada și-au majorat cu 20% cheltuielile pentru apărare

Aliații europeni și Canada și-au majorat cheltuielile pentru apărare cu 20 % în 2025 față de anul precedent, în termeni reali, a transmis secretarul general al Alianței, Mark Rutte, în raportul său anual publicat joi, îndemnând membrii NATO să mențină acest ritm.

„Mă aștept ca aliații să demonstreze, la următorul summit NATO de la Ankara, că se află pe o traiectorie clară și credibilă către obiectivul de 5%”, a scris el în raport, adăugând că „o legătură transatlantică puternică rămâne esențială într-o epocă marcată de incertitudine globală”, scrie Reuters.

Statele Unite au contribuit cu aproximativ 60% la cheltuielile de apărare ale alianței în 2025.

Președintele SUA, Donald Trump, a cerut în repetate rânduri ca partenerii NATO să-și majoreze semnificativ cheltuielile de apărare, întrucât administrația americană susține că aliații europeni ar trebui să-și asume în cele din urmă responsabilitatea principală pentru apărarea convențională a continentului.

În raportul său anual, Rutte a afirmat că anul trecut „toți aliații au raportat cifre privind cheltuielile de apărare care au atins sau au depășit ținta de 2% stabilită inițial în 2014, mulți dintre ei înregistrând creșteri semnificative ale cheltuielilor”.

Liderii NATO au convenit la summitul de anul trecut să cheltuiască 5% din PIB pentru apărare și investiții conexe până în 2035. Țările s-au angajat să cheltuiască 3,5% din PIB pentru apărarea de bază – cum ar fi trupele și armamentul – și 1,5% pentru măsuri mai ample legate de apărare, precum securitatea cibernetică, protejarea conductelor și adaptarea drumurilor și podurilor pentru a face față vehiculelor militare grele.

Trei țări NATO – Polonia, Lituania și Letonia – au depășit deja noul obiectiv de 3,5% anul trecut, conform estimărilor raportului.

Mai multe țări, printre care Spania, Canada și Belgia, se situau la 2%. În total, alianța celor 32 de țări membre a cheltuit 2,77% din PIB pentru apărare în 2025.

***