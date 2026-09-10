Șeful NATO, la Berlin: Europa își asumă o parte mai mare din propria apărare – Germania, liderul transformării – Mark Rutte: Sprijinul pentru Ucraina va crește după atacurile hibride rusești

Într-un discurs susținut joi, la Berlin, în fața șefilor misiunilor diplomatice germane, secretarul general al NATO Mark Rutte a prezentat Germania drept unul dintre statele care conduc schimbarea de paradigmă către o nouă Organizație a Tratatului Nord-Atlantic (NATO 3.0) și a insistat că noua împărțire a responsabilităților nu presupune retragerea Washingtonului din Europa.

„Securitatea nu este ceva ce Statele Unite ar trebui să facă pentru noi, ci împreună cu noi”, a sintetizat șeful NATO schimbarea de abordare.

Potrivit acestuia, NATO traversează cea mai profundă transformare de după Războiul Rece, într-o etapă pe care Rutte și oficialii Pentagonului o numesc „NATO 3.0” – o nouă reconfigurare a capacităților și forței de descurajare din Europa în care aliații europeni și Canada vor prelua o responsabilitate mult mai mare pentru propria securitate, în timp ce Statele Unite rămân implicate în apărarea continentului, cu accent pe Flancul de Est, și cu perspectiva proiectării de putere către Orientul Mijlociu și Asia.

Rutte a mai afirmat, joi, în discursul său de la Berlin, că solicitările președintelui american Donald Trump ca aliații europeni să cheltuiască mai mult pentru apărare sunt rezonabile. El s-a declarat convins că Washingtonul va continua să participe la apărarea Europei.

Germania, în centrul „NATO 3.0”

Secretarul general al NATO a evidențiat creșterea rapidă a rolului militar al Germaniei pe Flancul Estic, de la brigada blindată germană staționată permanent în Lituania până la noul rol de comandă al Corpului I germano-olandez și participarea aeronavelor și navelor germane la misiunile de descurajare și apărare ale Alianței.

Conform lui Rutte, dacă Berlinul își va pune în aplicare planurile de creștere a cheltuielilor militare la 3,5% din PIB până în 2029, contribuția Germaniei va ridica semnificativ nivelul total al cheltuielilor de apărare ale NATO.

Șeful Alianței a lăudat și industria germană de apărare, atât marile companii, cât și start-up-urile, argumentând că obiectivul de refacere a bazei industriale europene de apărare are și o miză economică, nu doar una ce ține de domeniul securității.

„Produceți mai mult și faceți mai mult pentru Alianța noastră. Revitalizarea bazei noastre industriale de apărare nu este bună doar pentru securitate – este bună și pentru economiile noastre”, a spus Rutte.

Conform șefului NATO, o Germanie mai puternică din punct de vedere militar înseamnă o Europă mai puternică – și, implicit, un NATO mai puternic.

Rutte, după tentativa de atac a Rusiei de la aeroportul din Leipzig: Răspunsul trebuie să fie mai mult sprijin pentru Ucraina

O parte importantă a mesajului de la Berlin a fost dedicată intensificării atacurilor hibride atribuite Rusiei în Europa, parte dintr-o aparentă campanie mai largă de sabotaj a Moscovei pe teritoriu european.

Rutte a reafirmat solidaritatea NATO cu Germania după tentativa de atac rusesc cu drone de pe aeroportul Leipzig/Halle și a plasat incidentul într-un tablou mai larg care include atacuri cibernetice, sabotaje și operațiuni cu drone pe întreg teritoriul european.

„Vedem atacuri hibride răuvoitoare în întreaga Europă: atacuri cibernetice, sabotaje și atacuri cu drone, precum cel de la Leipzig. NATO este pe deplin solidară cu Germania. Aveți 31 de prieteni și aliați alături de voi”, a spus secretarul general.

Potrivit lui Rutte, Alianța nu trebuie să fie intimidată de tacticile unui „regim disperat”, care nu reușește să-și atingă obiectivele militare și politice în Ucraina.

El a afirmat că Rusia înregistrează pierderi foarte mari, de aproximativ 40.000 de militari uciși sau răniți în fiecare lună, și că Vladimir Putin nu dă niciun semn că ar fi dispus să încheie războiul.

Rutte a mai spus că răspunsul occidental la operațiunile rusești trebuie să fie creșterea sprijinului pentru Ucraina, nu reducerea acestuia.

Ministrul german de Externe, Johann Wadephul, a afirmat la rândul său joi că amenințarea rusă a devenit „foarte tangibilă” după incidentul din Leipzig, pe care l-a descris drept doar cel mai recent dintr-o serie de atacuri împotriva Europei și NATO.

În evaluarea sa, Rusia acționează în cadrul unui efort mai larg și interconectat la nivel global, îndreptat împotriva intereselor europene și menit să susțină ambițiile Moscovei de mare putere.

Rutte: Amenințarea rusă este pe termen lung. NATO nu trebuie să fie „naiv”

Șeful NATO s-a mai declarat joi și împotriva ideii că Europa și-ar putea rezolva problema de securitate printr-o simplă acomodare a relației cu Vladimir Putin.

„Nu trebuie să fim naivi. Este pe termen lung. Este o amenințare”, a spus Rutte despre amenințarea rusă.

Mesajul vine într-un moment în care în mai multe state europene câștigă teren forțe politice care contestă fie amploarea sprijinului acordat Ucrainei, fie actuala relație cu NATO.

În Germania, intervenția lui Rutte are loc pe fondul victoriei puternice obținute de AfD în alegerile din Saxonia-Anhalt, rezultat care a zguduit scena politică germană.

În aceeași conferință de presă, ministrul neamț al Externelor, Wadephul, a făcut aluzie la presiunile politice interne, afirmând că amenințările la adresa Europei nu provin doar din exterior, ci și din „cercuri interesate” din interiorul Germaniei.

Alegerile din Franța de la anul nu vor schimba NATO, a spus Rutte

Secretarul general al NATO a transmis un mesaj asemănător și în privința Franței, unde alegerile prezidențiale de anul viitor ar putea aduce schimbări politice importante.

Sondajele îi oferă liderei extremei drepte Marine Le Pen o șansă importantă la președinție, în condițiile în care aceasta a pus anterior sub semnul întrebării atât rolul Franței în NATO, cât și sprijinul acordat Ucrainei.

Rutte a afirmat însă că Alianța va rămâne unită indiferent de rezultatul scrutinului francez.

„Oricare va fi rezultatul, NATO este aici, va rămâne unită și va rămâne puternică”, a declarat el.

Secretarul general s-a declarat convins că indiferent cine va câștiga alegerile în statele membre, elementele fundamentale ale politicii de securitate – creșterea investițiilor în apărare și împiedicarea unei înfrângeri a Ucrainei – vor continua.

„Am toată încrederea că oricine va fi ales va menține direcția în ceea ce privește elementele-cheie: investițiile în apărare și asigurarea faptului că Ucraina nu va pierde acest război”, a afirmat Rutte.

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