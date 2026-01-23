Mark Rutte, prima întâlnire cu premierul danez după Davos. Obiectivul – consolidarea securității în Arctica

Șeful NATO, Mark Rutte, și prim-ministrul danez, Mette Frederiksen (foto stânga), au convenit vineri, la Bruxelles, că Alianța trebuie să intensifice eforturile în domeniul securității în regiunea arctică, după ce președintele american Donald Trump și-a retras amenințările de a anexa Groenlanda.

„Lucrăm împreună pentru a ne asigura că întreaga NATO este sigură și securizată și vom continua cooperarea noastră pentru a spori capacitatea de descurajare și apărare în Arctica”, a scris Rutte, într-o postare pe X, după întâlnirea cu Frederiksen la Bruxelles, potrivit euronews.com.

Mette Frederiksen, care urmează să se deplaseze vineri în Groenlanda pentru a se întâlni cu prim-ministrul acesteia, a declarat: „Suntem de acord că NATO ar trebui să-și intensifice angajamentul în Arctica. Apărarea și securitatea în Arctica sunt chestiuni care țin de întreaga alianță”.

Șefa guvernului de la Copenhaga declarase joi că statele membre NATO au convenit asupra necesității unei „prezențe permanente” în Arctica, inclusiv în jurul Groenlandei. Membrii Alianței au propus și înființarea unei noi misiuni NATO în Arctica.

Președintele american Donald Trump a anunțat miercuri, la Davos, că exclude categoric utilizarea forței pentru a prelua controlul asupra insulei, dar vrea negocieri imediate pentru achiziționarea Groenlandei de către SUA.

Într-un discurs mult așteptat după tensiunile din ultimele zile cu liderii UE, liderul de la Casa Albă a apreciat că Europa nu se îndreaptă într-o direcție bună și nu poate asigura securitatea Groenlandei.

Apoi, lideru de la Casa Albă a scris că el şi Mark Rutte au convenit „cadrul unui acord viitor cu privire la Groenlanda şi, de fapt, la întreaga regiune arctică”. „Această soluţie, dacă va fi finalizată, va fi una excelentă pentru Statele Unite ale Americii şi pentru toate ţările NATO”, a apreciat Trump.

Oficialii familiarizați cu discuțiile dintre Rutte și Trump au declarat că Danemarca și Statele Unite vor încerca să renegocieze un pact din 1951 care reglementează desfășurarea forțelor americane în Groenlanda.

Acest lucru ar putea permite Washingtonului să-și consolideze prezența militară pe vasta insulă, inclusiv prin staționarea unor părți din sistemul de apărare antirachetă „Golden Dome” planificat de Trump.

NATO transmis că Statele Unite, Danemarca și Groenlanda vor negocia intensificarea eforturilor pentru a împiedica Rusia și China să câștige „puncte de sprijin” pe teritoriul respectiv.

