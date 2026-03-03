Mark Rutte: Președintele Trump nu a cerut NATO să se alăture ofensivei în Iran – dar atacurile lansate de SUA și Israel beneficiază de ”un sprijin larg” în Europa

Loviturile lansate de Statele Unite și Israel contra Iranului beneficiază de un „sprijin larg” în Europa, a dat asigurări marți secretarul general al NATO, Mark Rutte (foto), aflat într-o vizită la Skopje, capitala Macedoniei de Nord.

„Am perceput clar că eliminarea capacității nucleare, neutralizarea capacității rachetelor balistice, precum și dispariția lui Ali Khamenei sunt aplaudate de numeroși colegi de-ai mei din interiorul NATO”, a spus Rutte în fața presei la Skopje, capitala Macedoniei de Nord.

Alianța Nord-Atlantică „nu este implicată, dar cred că toți ne simțim mai bine acum că el (Ali Khamenei, n.r.) este mort și capacitățile nucleare și balistice ale Iranului sunt lovite și reduse treptat”, a explicat șeful NATO, după discuțiile cu președinta nord-macedoneană Gordana Siljanovska Davkova, transmite Agerpres.

Mark Rutte a adăugat că Iranul este aproape de a se dota cu arma nucleară, ceea ce implică „o amenințare nu numai pentru regiune, dar și o amenințare imensă pentru noi aici, în Europa. El a subliniat că NATO nu este implicată în conflict, în pofida faptului că SUA sunt membre ale Alianței Nord-Atlantice și că Iranul ripostează cu lovituri contra bazelor militare ale altor țări aliate.

Rutte a negat relatările conform cărora președintele american Donald Trump i-a cerut NATO să se alăture campaniei împotriva Iranului. „Președintele nu i-a cerut NATO să se alăture. Acele informații nu erau adevărate. Aceasta e, evident, o campanie ce este condusă de SUA și Israel. Ceea ce vedem este că mulți aliați furnizează sprijin esențial autorizat. Aceasta nu înseamnă participare la campanie”, a precizat Mark Rutte.

NATO a anunțat duminică că va ajusta poziționarea forțelor sale, pentru a garanta securitatea celor 32 de state membre în fața „amenințărilor potențiale” precum rachetele balistice și dronele provenind din Iran ori din alte regiuni.

Israelul și SUA au lansat sâmbătă un atac de amploare împotriva Iranului, în care a fost ucis ghidul suprem al republicii islamice, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989. Teheranul a ripostat cu lovituri aeriene contra Israelului și țărilor din regiune ce găzduiesc baze militare americane.

***