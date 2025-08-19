Mark Rutte – precizări privind garanțiile de securitate pentru Ucraina: „Ce anume vor implica acestea va fi discutat acum mai aplicat”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat luni că în discuție nu este aderarea Ucrainei la NATO, ci garanții de securitate de tip Articolul 5.

„Situația este aceasta: SUA și alte câteva țări au spus că se opun aderării Ucrainei la NATO. Poziția oficială a NATO este că există un parcurs irevocabil pentru Ucraina către NATO”, a spus Rutte, într-un interviu la emisiunea „The Ingraham Angle” de la postul de televiziune american Fox News, potrivit Agerpres.

„Dar ceea ce discutăm aici nu este aderarea la NATO, ci garanțiile de securitate de tip Articolul 5 pentru Ucraina, iar ce anume vor implica acestea va fi discutat acum mai aplicat”, a adăugat el.

Articolul 5 din tratatul de bază al NATO consacră principiul apărării colective, conform căruia un atac asupra oricăruia dintre cei 32 de membri este considerat un atac asupra tuturor. Aderarea la Alianța Nord-Atlantică reprezintă un obiectiv strategic pentru Kiev, fiind înscris în Constituția țării.

Comentariile lui Rutte au subliniat că o garanție de securitate de această amploare ar putea fi oferită Ucrainei în locul aderării la NATO, lucru pe care președintele rus Vladimir Putin l-a exclus.

După un summit de vineri cu Putin în Alaska, președintele american Donald Trump s-a întâlnit luni cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii NATO și europeni la Casa Albă. Rutte a spus pentru Fox News că, în cadrul întâlnirii, au fost discutate garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar că nu s-a vorbit despre desfășurarea de trupe.

Trump a descris întâlnirile de luni ca fiind „foarte bune” și a spus că l-a sunat pe Putin pentru a începe aranjamentele pentru o întâlnire între președinții rus și ucrainean înainte de o întâlnire trilaterală care l-ar include și pe liderul de la Casa Albă.

