Mark Rutte la Kiev – discurs în Parlamentul Ucrainei: „Garanțiile de securitate sunt solide, deoarece încheierea unui acord va necesita alegeri dificile”

Secretarul general al NATO, Mark Rutte (foto), a declarat marți, în Parlamentul de la Kiev, că garanțiile de securitate pregătite pentru Ucraina de aliații occidentali sunt solide.

Rutte a descris ce se va întâmplă după ce forțele beligerante vor ajunge la un acord de încetare a focului în Ucraina.

„Unii aliați europeni au anunțat că vor trimite trupe în Ucraina după ce se va ajunge la un acord. Trupele pe teren, avioane în aer, nave pe Marea Neagră. Statele Unite vor fi sprijinul principal, iar alții s-au angajat să ofere susținere în alte moduri”, a spus secretatul general al NATO.

„Garanțiile de securitate sunt solide, iar acest lucru este crucial, deoarece știm că ajungerea la un acord pentru a pune capăt acestui război teribil va necesita alegeri dificile. Ucraina trebuie să știe cu certitudine absolută că orice sacrificii ați făcut, viețile pe care le-ați pierdut, devastarea pe care ați îndurat-o, nu vor fi expuse riscului de a se repeta. Trebuie să știți că această pace va fi durabilă, pentru că există o putere reală care o susține. Pe bună dreptate, nu doriți un alt Memorandum de la Budapesta sau un Acord de la Minsk”, a adăugat el.

Ucraina a convenit cu partenerii occidentali că orice încălcare persistentă de către Rusia a unui viitor acord de încetare a focului va declanșa un răspuns militar coordonat din partea Europei și a SUA, a relatat marți Financial Times, citând persoane informate despre discuții.

Mark Rutte s-a referit și la noua rundă de negocieri SUA-Rusia-Ucraina de la Dubai, programate săptămâna aceasta: „Discuțiile directe sunt în curs de desfășurare, ceea ce reprezintă un progres important. Dar atacurile rusești, precum cele de aseară, nu indică seriozitate în ceea ce privește pacea. Știm că Rusia plătește un preț greu pentru acest război, cu peste un milion de victime până în prezent și numărul lor în creștere. Cu toate acestea, în ciuda disponibilității lui Putin de a sacrifica nenumărați oameni din propriul popor, el nu câștigă. Orice câștiguri pe câmpul de luptă sunt extrem de lente”.

„Securitatea voastră este securitatea noastră, pacea voastră este pacea noastră. Și trebuie să fie justă și durabilă, cu Ucraina puternică și liberă și cu Rusia conștientă că această realitate va rămâne neschimbată. Este ceea ce doresc toți aliații NATO și este ceea ce merită Ucraina”, a mai spus secretarul general al Alianței.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a postat o înregistrare video în care apare alături de Rutte în timp ce aprind lumânări și aduc un omagiu apărătorilor ucraineni căzuți lângă memorialul național din Piața Independenței din Kiev.

Deplasarea secretarului general al NATO are loc în contextul în care ministrul energiei ucrainean, Denîs Șmîgal, a acuzat Moscova de tentativă de genocid, pe fondul atacurilor la scară largă asupra infrastructurii energetice a țării, punând capăt unei pauze de câteva zile. Șmîgal a declarat că Rusia a folosit rachete balistice și de croazieră, precum și drone, pentru a lovi ținte civile, inclusiv centrale termice și clădiri înalte.

***