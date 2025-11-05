Mark Rutte, la Cotroceni: „Dacă această ţară va fi atacată, sunt alte 31 de state care vor veni să salveze România. Aşa funcţionează NATO şi asta ne face de neînvins”

Secretarul general NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, la Palatul Cotroceni, că dacă România va fi atacată, sunt alte 31 de naţiuni care vor veni să salveze țara noastră.

Vizita șefului Alianței la București are loc în contextul participării acestuia la NATO Industry Forum, care se desfășoară miercuri și joi la București. Aseară, a fost primit la Palatul Victoria de premierul Ilie Bolojan.

Forumul NATO pentru Industria de Apărare este un eveniment la nivel strategic care facilitează o colaborare directă și continuă între NATO și industrie. Tema ediției din 2025 a Forumului este „Reînarmarea NATO – Inovare, Accelerare, Susținere”.

Mark Rutte a precizat că Santinela Estică – inițiativă militară menită să consolideze poziția NATO de-a lungul flancului estic – „este aici pentru Nord şi până la Marea Neagră”.

„Şi atunci când este nevoie, putem să acordăm suport suplimentar, dacă e nevoie, dacă, apărarea noastră necesită acest lucru, inclusiv în România. Noi instruim aici pentru a perfecţiona peste 5.000 de militari, pentru ca atunci când este absolut necesar, când România are nevoie, să aducem aceste trupe terestre până la nivelul de a putea apăra România”, a spus secretarul general al NATO, în declaraţiile comune cu preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni.

„Aveţi şi mândria dumneavoastră – forţele armate române, care apără România. Dar dacă va avea loc un atac de oriunde, din Rusia sau oricine ar ataca NATO, dacă ar ataca România în special, nu este vorba despre ajutor din partea Santinelei Estice şi trupele terestre, tot NATO va veni să vă salveze. Capacitate totală şi capacitate terestră totală. Aşa funcţionează NATO. Şi nu numai în teorie.

Noi trebuie să fim siguri că apărăm fiecare centimetru al teritoriului aliaţilor. Dacă această ţară va fi atacată, sunt alte 31 de state care vor veni să salveze România. Aşa funcţionează NATO. Şi aceasta ne face de neînvins. Şi cred că nimeni nu va încerca” un atac, a adăugat secretarul general al Alianței.

Președintele Dan a întărit spusele șefului NATO, precizând că „nu există această împărţire, între nord şi sud, nicăieri, în planurile NATO, în strategiile NATO, în programele NATO, cum este Santinela Estică, în programele Uniunii Europene, care sunt complementare”.

„Pentru NATO şi pentru Europa ameninţarea evidentă în momentul ăsta este în Flancul estic, după cum, dacă va exista o ameninţare pe flancul sudic, vom avea un răspuns uniform, pe flancul sudic al NATO”, a subliniat președintele Dan.

Șeful statului a mai spus că, legat de NATO și de apărare, România implementează Strategia Națională pentru Industria de Apărare. „Asta înseamnă 2024-2030, asta înseamnă că luăm foarte în serios revigorarea acestei zone economice. Avem o tradiție în care nu am avut cel mai bun management în ultimii ani, dar pe care în acest context, suntem nevoiți, o vom revigora”, a declarat președintele Dan.

Este prima vizită a lui Rutte în România în calitate de șef al Alianței. El a mai fost în țara noastră în urmă cu trei ani, la baza militară de la Cincu, atunci fiind premier al Olandei.

Forum de importanță strategică

Evenimentul NATO-Industry Forum se desfășoară în București, în perioada 5-6 noiembrie 2025, fiind co-organizat de Comandamentul Aliat pentru Transformare și Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovație și Armament din cadrul Statului Major Internațional al Cartierului General al NATO, sub patronajul Secretarului General al NATO.

Forumul se va baza pe decizia luată de șefii de stat și de guvern la Summitul NATO de la Haga, din iunie 2025, de a crește semnificativ investițiile în apărare și își propune să contribuie la modelarea modului în care acești bani sunt investiți pentru a se asigura că aliații dezvoltă și furnizează capabilitățile necesare pentru a continua să descurajeze și să se apere în mod credibil împotriva oricărui adversar.

NATO-Industry Forum reunește directori de companii industriale, lideri civili și militari de rang înalt ai NATO și oficiali naționali, precum și lideri cheie din alte instituții.

