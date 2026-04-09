Mark Rutte, după întâlnirea cu Donald Trump: Președintele e dezamăgit de unii aliați din NATO. WSJ: SUA iau în calcul retragerea unor trupe din statele care nu le-au dat ajutor în conflictul din Iran

Donald Trump este „în mod evident dezamăgit” de mulţi aliaţi NATO pentru că nu au susţinut războiul SUA în conflictul cu Iranul, a afirmat la CNN secretarul general al NATO, Mark Rutte, după o întâlnirea avută la Casa Albă cu președintele american.

Mark Rutte a spus că a avut o discuţie „sinceră şi deschisă” cu Trump, „ca între doi buni prieteni”, în cadrul căreia președintele SUA şi-a exprimat dezamăgirea faţă de aliaţii din NATO.

Secretarul general al Alianței a declarat că înţelege dezamăgirea lui Trump, dar a precizat că i-a atras atenţia şefului Casei Albe asupra faptului că multe ţări europene au contribuit în alte moduri, inclusiv prin asigurarea logisticii, a survolurilor, a bazelor şi a altor forme de sprijin.

Întrebată înainte de întâlnire dacă SUA încă iau în considerare retragerea din NATO, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a spus că Donald Trump va discuta probabil problema cu Mark Rutte.

„Ei bine, aşa cum am spus, există o dezamăgire, în mod clar, dar, în acelaşi timp, el a ascultat argumentele mele cu privire la ceea ce se întâmplă”, a spus Rutte, când a fost presat cu întrebări pe această temă.

Mai multe ţări NATO – cu Spania în frunte, cea mai vehementă – s-au opus susţinerii campaniei militare a SUA împotriva Iranului, refuzând avioanelor militare americane accesul în spaţiul lor aerian sau refuzând să trimită forţe navale pentru a ajuta la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, scrie news.ro.

Potrivit Wall Street Journal, Administrația Trump ia în calcul să retragă trupe din state membre NATO considerate inutile în efortul de război împotriva Iranului şi să le mute în ţări care au ajutat Washingtonul.

Planul, care a circulat și a câștigat sprijinul unor înalți oficiali ai administrației în ultimele săptămâni, se află într-un stadiu incipient și este unul dintre numeroasele scenarii pe care Casa Albă le discută pentru a sancționa NATO. Acest plan subliniază ruptura tot mai profundă dintre Administrația Trump și aliații europeni, în urma deciziei președintelui de a declanșa războiul cu Iranul.

Printre țările care ar putea beneficia de pe urma unei astfel de mutări – deoarece sunt percepute drept state care au acordat sprijin – se numără România, Polonia, Lituania și Grecia.

Statele Unite au aproximativ 84.000 de soldați staționați în Europa, deși numărul exact variază în funcție de exercițiile militare și de rotațiile de personal.

Bazele militare americane din Europa constituie un nod strategic pentru operațiunile militare globale ale Statelor Unite și reprezintă, totodată, un avantaj economic pentru țara gazdă prin investițiile pe care le generează. Bazele din Europa de Est au, de asemenea, un rol de descurajare față de Rusia.

