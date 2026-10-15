Mark Rutte, după discuția cu președintele României și premierul Bulgariei: NATO își va ajusta postura de descurajare și apărare la Marea Neagră

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a anunțat că Alianța își va ajusta postura de descurajare și apărare în zona Mării Negre, după întâlnirea avută joi, la Bruxelles, cu președintele României, Nicușor Dan, și premierul Bulgariei, Rumen Radev.

Discuțiile au avut loc pe fondul deteriorării situației de securitate de la Marea Neagră și al celor mai recente atacuri cu drone care au vizat nave comerciale în apropierea coastelor României și Bulgariei.

„Întâlnire bună cu premierul Bulgariei, Rumen Radev, și cu președintele României, Nicușor Dan, despre securitatea în Marea Neagră și cele mai recente atacuri asupra navelor comerciale. NATO și-a consolidat postura de apărare de-a lungul flancului estic, inclusiv prin creșterea capacităților de combatere a dronelor. NATO va continua să lucreze îndeaproape cu aliații săi din Marea Neagră, ajustându-și postura de descurajare și apărare în funcție de necesități”, a transmis Mark Rutte, într-o postare pe X, după întâlnire.

Good meeting with 🇧🇬 Bulgarian PM @RumenRadevPM and 🇷🇴 Romanian President @NicusorDanRO about security in the Black Sea & the latest attacks on commercial shipping. NATO has strengthened our posture along the eastern flank including with increasing counter-drone capabilities.… pic.twitter.com/O0aBdNFMWN — Mark Rutte (@SecGenNATO) October 15, 2026

Președintele României Nicușor Dan:

Întâlnirea vine în contextul în care România și Bulgaria solicită consolidarea prezenței și a capacităților NATO în regiune, inclusiv a mijloacelor antidrone, după seria de incidente maritime și incursiuni aeriene din ultimele zile și săptămâni.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a transmis că „situația din Marea Neagră este gravă” și că atacarea și scufundarea navelor comerciale aproape de țărmurile României și Bulgariei este un lucru „inacceptabil” care „trebuie să înceteze”.

„Am avut o întâlnire importantă cu premierul Rumen Radev și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, pentru a ne consolida apărarea în Marea Neagră. Împreună cu aliații noștri din NATO, avem angajamentul de a apăra fiecare centimetru din teritoriul nostru, inclusiv apele și spațiul nostru aerian. Situația din Marea Neagră este gravă. Nave comerciale sunt atacate și scufundate. Marinari sunt uciși, răniți și dați dispăruți, foarte aproape de țărmurile României și Bulgariei. Acest lucru este inacceptabil și trebuie să înceteze. Sunt în joc vieți omenești, comerțul global și infrastructura critică. Suntem uniți pentru o Mare Neagră sigură și deschisă, pentru România, Bulgaria, Europa și întreaga lume”, a transmis Dan printr-o postare pe X.

I had an important meeting today with Prime Minister @RumenRadevPM and @SecGenNATO Mark Rutte to strengthen our defences in the Black Sea. With our @NATO Allies, we have a commitment to defend every inch of our territory, including our waters and airspace.



The situation in the… pic.twitter.com/Nkk0TTSXow — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 15, 2026

România și Bulgaria discută despre o coordonare mai strânsă a dispozitivului aliat la Marea Neagră

De asemenea, premierul bulgar Rumen Radev a transmis că „securitatea Mării Negre este securitatea Flancului Estic” și că NATO urmărește îndeaproape situația din regiune.

Potrivit acestuia, Alianța este pregătită să sprijine România și Bulgaria pentru consolidarea capabilităților antidrone și a monitorizării maritime, după recentele atacuri asupra navelor comerciale. Sofia a cerut, totodată, „eforturi colective” pentru asigurarea unei navigații sigure în Marea Neagră.

„Mulțumesc pentru semnalul clar: securitatea Mării Negre înseamnă securitatea Flancului Estic. NATO monitorizează îndeaproape situația și este pregătită să ajute Bulgaria și România să își consolideze capabilitățile antidrone și monitorizarea maritimă, după recentele atacuri asupra navelor comerciale. Bulgaria solicită eforturi colective pentru asigurarea unei navigații sigure în Marea Neagră”, a transmis Radev, printr-o postare pe X.

Thank you @SecGenNATO for the clear signal: Black Sea security is Eastern Flank security. NATO monitors closely the situation and stands ready to help 🇧🇬🇷🇴 strengthen anti-drone capabilities and maritime monitoring after recent attacks on merchant ships. Bulgaria calls for… pic.twitter.com/Hceo4pQczK — Rumen Radev (@RumenRadevPM) October 15, 2026

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