Dansul cu China al Canadei, în fața realității: 70% din exporturile canadiene merg spre SUA

Mark Carney, premierul Canadei, care a vorbit marți la Davos despre sfârșitul ordinii mondiale bazate pe reguli, încearcă să diversifice comerțul Canadei și să promoveze o nouă ordine comercială printr-o relație mai apropiată de China și prin semnarea unor acorduri comerciale cu țări mai mici. Reuters arată însă, într-o analiză, că relațiile economice cu SUA sunt greu de înlocuit pentru Canada, în ciuda faptului că SUA au o poziție dură când vine vorba de comerț și tarife vamale.

Conform cifrelor consultate de Reuters, exporturile Canadei către SUA le depășesc net pe cele către China, Statele Unite absorbind aproximativ 70–75% din totalul exporturilor canadiene (circa 420 de miliarde de dolari în 2024), în principal vehicule, energie și echipamente.

Spre deosebire, China, cu toate că este al doilea partener comercial ca mărime al Canadei, importă cantități semnificative de rapiță canadiană, petrol brut și cupru. Potrivit agenției de presă, tensiunile comerciale recente au afectat exporturile Canadei de bunuri agricole, determinând Ottawa să își diversifice piețele de export și să stimuleze comerțul cu alte țări.

Constrângerile realității geografice. Canada e dependentă economic de Statele Unite

De notat că și UE își intensifică, la rândul ei, eforturile de diversificare comercială – semnând un acord cu blocul sud-american Mercosur după 25 de ani de negocieri, finalizând un acord cu Indonezia în septembrie și actualizând acordurile cu Mexicul. UE a reluat negocierile comerciale cu Malaezia, Filipine, Emiratele Arabe Unite și India.

Însă, în timp ce UE depinde de piața SUA pentru doar aproximativ 20% din exporturile de bunuri, Canada trimite în continuare aproape 70% din exporturile sale peste granița sa de sud.

Analiștii arată însă că, pentru ca Canada să reducă exporturile de mărfuri către SUA cu 10%, trebuie să își dubleze exporturile către China, Germania, Franța, Mexic, Italia și India sau să găsească alte piețe de dimensiuni similare.

Carney s-a angajat să dubleze exporturile Canadei către piețele non-SUA în următorul deceniu. Experții în comerț și economiștii consultați de Reuters spun că, pentru a reuși acest lucru, Canada va trebui să se bazeze semnificativ pe China, în prezent al doilea său partener comercial.

Chinezii pot inunda piața canadiană

Săptămâna trecută, Mark Carney a mers mai departe decât aliații săi europeni în strategia sa de diversificare comercială, semnând un acord cu China și propunându-și să prezinte Canada drept un potențial lider al unei noi ordini comerciale globale, după ce tarifele impuse de președintele Trump au afectat relațiile dintre cele două țări.

Crearea de noi alianțe și parteneriate comerciale a devenit o chestiune urgentă pentru țări precum Canada, pe fondul unei politici externe americane tot mai agresive și imprevizibile. Apropierea de China lasă însă Canada vulnerabilă la importurile care au distorsionat deja piețele europene – Canada a convenit deschiderea pieței sale auto pentru vehiculele electrice chinezești într-o perioadă critică pentru negocierile de reînnoire a acordului comercial nord-american USMCA (US-Mexic-Canada).

„Trebuie să fim foarte precauți. O integrare prea rapidă și prea profundă cu China poate crea probleme în ceea ce privește stabilitatea economică pe termen lung”, a declarat pentru Reuters William Pellerin, partener și co-responsabil pentru comerț internațional la firma de avocatură McMillan.

El a adăugat că producătorii chinezi au capacitatea de a inunda peste noapte piața canadiană în aproape toate categoriile de bunuri.

Exporturile Chinei către SUA au scăzut anul trecut, dar au crescut puternic către restul lumii.

Potrivit datelor oficiale, ponderea exporturilor Canadei către SUA a coborât în octombrie la cel mai redus nivel din afara anilor pandemiei COVID-19. Cu toate acestea, SUA au reprezentat în continuare 67,3% din totalul exporturilor. Deși guvernul canadian speră să vândă mai mult petrol către Asia, 90% din țițeiul canadian merge în continuare către SUA.

Economiștii spun că ponderea exporturilor canadiene către SUA este puțin probabil să scadă semnificativ în viitorul apropiat, în condițiile în care multe companii așteaptă rezultatul negocierilor privind acordul comercial SUA–Mexic–Canada din acest an.

***