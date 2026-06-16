Mark Carney anunță primul contract atribuit unei companii canadiene în cadrul acordului SAFE cu UE

Marconi Technologies, cu sediul în Montreal, va fi prima companie canadiană care va primi un contract în cadrul acordului Security Action for Europe (SAFE), un program european de achiziții în domeniul apărării, cu o finanțare de 150 de miliarde de euro, potrivit National Post.

Prim-ministrul Mark Carney a anunțat contractul, în valoare de peste 10 milioane de dolari, înaintea primei sale întâlniri din cadrul Summitului liderilor G7 de la Évian, Franța, desfășurat luni. Marconi va furniza radiouri tactice fabricate în Canada pentru armata poloneză, în parteneriat cu compania poloneză Enamor International.

Livrările sunt așteptate să înceapă mai târziu în acest an și vor continua până în 2030.

SAFE a fost adoptat de Consiliul Uniunii Europene în mai 2025, în contextul în care continentul încearcă să își consolideze capacitățile industriale și tehnologice în domeniul apărării.

Canada a aderat oficial la SAFE în luna mai a acestui an și este singura țară non-europeană care a obținut acces la acest program de achiziții.

Se estimează că UE va debloca aproape 800 de miliarde de euro în cheltuieli în următorii patru ani pentru a-și consolida pregătirea de apărare, în contextul în care SUA intenționează să își reducă resursele militare pe continent.

„Războiul din Ucraina a reprezentat un semnal de alarmă pentru Occident, arătând că bazele noastre industriale de apărare sunt încă ancorate în procese din perioada Războiului Rece, care sunt depășite”, a declarat Alexander Salt, cercetător senior la Canadian Global Affairs Institute. „Este nevoie de contractare mult mai rapidă și de producție accelerată, deoarece liniile frontului depind de acest lucru.”

Carney urmărește să întărească relațiile cu partenerii europeni, încercând să reducă dependența de comerțul cu Statele Unite. Vineri, el a semnat un acord de schimb de informații cu Franța.

În cadrul întâlnirii sale cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și cu președintele Consiliului European, António Costa, Carney a declarat că acest contract reprezintă primul „exemplu concret” al parteneriatului SAFE și a subliniat că vor urma „multe altele”.

Salt a menționat că, deși Europa dispune deja de baze industriale solide în domeniul apărării, Canada ar putea ocupa nișe specifice pe măsură ce se integrează în piața europeană de apărare, așa cum demonstrează contractul Marconi.

„M-aș aștepta ca tipurile de contracte care vor urma să fie în domenii tehnologice similare; avem, de asemenea, numeroase companii active în inteligență artificială și robotică, iar aici se află punctele forte ale Canadei”, a adăugat el.

Carney a acceptat, de asemenea, invitația UE ca Canada să coprezideze OceanEye International Alliance, inițiativa europeană de observare a oceanelor.

„Suntem despărțiți de oceane, dar nu am fost niciodată mai apropiați”, a declarat von der Leyen, adăugând că, în cadrul întâlnirii de la G7, Canada și UE se vor concentra pe un acord de comerț digital, materiale critice pentru război și securitatea energetică.

Carney și von der Leyen, alături de António Costa, au convenit să rămână în contact strâns. Liderii se vor reuni din nou la Summitul Canada–UE, programat să aibă loc în Canada în această toamnă, în perioada 29–30 octombrie.

***