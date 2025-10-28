Marius Munteanu, TEXCYCLE Romania: Trăim într-o eră cu o piață invadată de produse din spațiul asiatic și costurile lor sunt mult sub prețurile noastre de colectare

Colectarea de textile din România se ridică la 0,5 – 0,7 kilograme pe an, pe cap de locuitor, în condițiile în care trăim într-o perioadă în care costurile de fabricație ale produselor asiatice sunt mai reduse decât costurile de colectare ale reciclatorilor, a declarat a precizat Marius Munteanu, membru în consiliul director ARETEX, manager național TEXCYCLE Romania, luni, la Conferința „Economia circulară – un AS în mâna României: Cum înmulțim miliardele de euro din deșeuri în PIB-ul național”, organizată de Conferințele CDG la Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, Parlamentul României.

„Trăim într-o eră cu o piață invadată de produse din spațiul asiatic și costurile lor cu mult sub costurile noastre de colectare și punere pe piață a produselor reutilizabile. Motiv pentru care, și aici ar trebui să gândim un ajutor, o încurajare a punerii pe piață a produselor reutilizabile, și nu de stimulare a producției, pentru că resursele producției de textile sunt enorme – apă, energie și toate celelalte sunt la prețuri foarte mari.

Colectarea pe cap de locuitor este între 0,5 – 0,7 kilograme pe an. Cu proiecte pilot, am reușit să o ducem unde la 2 – 2,5 kg pe cap de locuitor, anual, cu eforturi. Considerăm că, dacă am putea primi ajutor din partea celor legiferează fluxul, am putea să creștem”, a declarat Munteanu.

În 2024, a explicat omul de afaceri, în România au fost manageriate peste 7.000 de tone de textile colectate, lucru ce părea imposibil în 2021 – 2022, însă nu există o piață pentru produsul reciclat.

