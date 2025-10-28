cursdeguvernare

Marius Munteanu, TEXCYCLE Romania: Trăim într-o eră cu o piață invadată de produse din spațiul asiatic și costurile lor sunt mult sub prețurile noastre de colectare

De Vladimir Ionescu

28 octombrie, 2025

Colectarea de textile din România se ridică la 0,5 – 0,7 kilograme pe an, pe cap de locuitor, în condițiile în care trăim într-o perioadă în care costurile de fabricație ale produselor asiatice sunt mai reduse decât costurile de colectare ale reciclatorilor, a declarat a precizat Marius Munteanu, membru în consiliul director ARETEX, manager național TEXCYCLE Romania, luni,  la Conferința „Economia circulară – un AS în mâna României: Cum înmulțim miliardele de euro din deșeuri în PIB-ul național”, organizată de Conferințele CDG la Comisia pentru industrii și servicii din Camera Deputaților, Parlamentul României.

„Trăim într-o eră cu o piață invadată de produse din spațiul asiatic și costurile lor cu mult sub costurile noastre de colectare și punere pe piață a produselor reutilizabile. Motiv pentru care, și aici ar trebui să gândim un ajutor, o încurajare a punerii pe piață a produselor reutilizabile, și nu de stimulare a producției, pentru că resursele producției de textile sunt enorme – apă, energie și toate celelalte sunt la prețuri foarte mari.
Colectarea pe cap de locuitor este între 0,5 – 0,7 kilograme pe an. Cu proiecte pilot, am reușit să o ducem unde la 2 – 2,5 kg pe cap de locuitor, anual, cu eforturi. Considerăm că, dacă am putea primi ajutor din partea celor legiferează fluxul, am putea să creștem”, a declarat Munteanu.

În 2024, a explicat omul de afaceri, în România au fost manageriate peste 7.000 de tone de textile colectate, lucru ce părea imposibil în 2021 – 2022, însă nu există o piață pentru produsul reciclat.


„Trăim într-o eră cu o piață invadată de produse din spațiul asiatic și costurile lor sunt cu mult sub costurile noastre de colectare și punere pe piață a produselor reutilizabile. Motiv pentru care, ar trebui să gândim un ajutor, o încurajare a punerii pe piață a produselor reutilizabile, și nu de stimulare a producției, pentru că ponderea resurselor producției de textile este enormă. Apa, energia și toate celelalte sunt la prețuri foarte mari", a mai declarat Marius Munteanu, membru în consiliul director ARETEX, manager național TEXCYCLE Romania.

(Citește și: Ce poate face România pentru a accelera economia circulară, într-o lume a războaielor economice pentru resurse)

****


