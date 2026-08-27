Marius Lazurca, întâlnire cu șeful de cabinet al lui Mark Rutte despre NATO 3.0 și securitatea Mării Negre – România cere aliaților ”o prezentă mai consistentă în regiune și un răspuns mai puternic al NATO la amenințările hibride” ale Rusiei

Marius Lazurcă, consilierul pentru securitate națională și politică externă al președintelui Nicușor Dan, și-a continuat vizita din această săptămână de la sediul NATO din Bruxelles cu o discuție, joi, cu șeful de cabinet al secretarului general al organizației Mark Rutte.

Anunțul întâlnirii cu Geoffrey van Leeuwen, șeful de cabinet al secretarului general al NATO, a fost făcut de Dan Neculaescu, ambasadorul României la NATO. Amintim că în această săptămână au loc, la Bruxelles, o serie de discuții despre viitorul NATO, respectiv despre implementarea așa-numitului concept NATO 3.0 – pe care SUA îl dorește implementat pentru redimensionarea forțelor sale în Europa și preluarea responsabilității pentru apărarea Europei de către statele europene.

”Discuțiile noastre la NATO au continuat astăzi cu Geoffrey van Leeuwen, șeful de cabinet al secretarului general al NATO. Împreună cu consilierul prezidențial Marius Lazurca, ne-am exprimat aprecierea pentru sprijinul puternic acordat României de secretarul general Mark Rutte. Am discutat despre NATO 3.0 și despre angajamentul nostru de a contribui la o Europă mai puternică în cadrul unui NATO mai puternic. Securitatea la Marea Neagră s-a aflat, de asemenea, printre principalele teme de pe agendă. Multe mulțumiri lui Geoffrey van Leeuwen și echipei sale pentru activitatea desfășurată în beneficiul Alianței noastre”, a transmis Neculaescu, printr-o postare pe rețeaua socială X.

Our @NATO discussions moved forward today with @leeuwengew, Chief of Staff to @SecGenNATO.



Together with Presidential Adviser @MariusLazurca, we expressed appreciation for Secretary General Rutte’s strong support for Romania.



We discussed NATO 3.0 and our commitment to… pic.twitter.com/7CSr4DXV6H — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) August 27, 2026

Ulterior, Marius Lazurca a transmis că discuția a fost una ”substanțială, pe teme importante pentru România și pentru Alianță”. Conform acestuia, la discuție a participat și Kadri Metspalu, directorul adjunct principal al cabinetului secretarului general Mark Rutte.

Lazurca s-a întâlnit miercuri seară cu comandantului suprem al forțelor americane din Europa: România își propune să fie ”cea mai bună gazdă pentru forțele americane din regiune”

Miercuri seară, principalul consilier al președintelui Nicușor Dan pe securitate s-a întâlnit cu generalul american Grynkewich. Lazurca a transmis ulterior că, ”în contextul reevaluării posturii SUA”, România își propune să fie ”cea mai bună gazdă posibilă pentru forțele americane din regiunea noastră și un facilitator al intereselor SUA în zona Mării Negre și dincolo de aceasta” – adică în Orientul Mijlociu și înspre Asia.

”Întâlnire cordială astăzi la SHAPE (sediul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa – n.r.) cu generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), despre ceea ce face România pentru propria securitate și pentru securitatea Alianței. În contextul în care postura SUA în Europa este în curs de reevaluare, România investește pentru a face mai mult pe Flancul Estic. Ne propunem să fim cea mai bună gazdă posibilă pentru forțele americane din regiunea noastră și un facilitator al intereselor SUA în zona Mării Negre și dincolo de aceasta”, a transmis Lazurca printr-o postare pe rețeaua X.

Cordial meeting today at SHAPE with Gen. Alexus Grynkewich, SACEUR, on what Romania is doing for its own security and for the Alliance's. As the US posture in Europe is reviewed, Romania is investing to do more on the Eastern Flank. We aim to be the best possible host for US… pic.twitter.com/cfgGgt0Xqe — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 26, 2026

România cere aliaților ”o prezentă mai consistentă în regiune și un răspuns mai puternic al NATO la amenințările hibride” ale Rusiei

Tot miercuri, Lazurca și Neculaescu au avut o sesiune de discuții cu ambasadorii la NATO ai Franței, Germaniei, Italiei, Letoniei, Spaniei, Turciei și Marii Britanii, întâlnire în cadrul căreia oficialii români au cerut ”o prezență aliată mai consistentă în regiune și un răspuns mai puternic al NATO la amenințările hibride”.

”Discuțiile noastre au continuat astăzi (miercuri – n.r.), când m-am alăturat consilierului prezidențial Marius Lazurca pentru un schimb de opinii cu ambasadorii NATO, centrat pe o prioritate clară: securitatea la Marea Neagră. Aliații au recunoscut contribuția puternică a României la securitatea comună și maturitatea răspunsului nostru la provocările de securitate din regiune. Am cerut o prezență aliată mai consistentă în regiune și un răspuns mai puternic al NATO la amenințările hibride. Le mulțumesc aliaților pentru acest schimb substanțial de opinii”, se arată într-o postare a lui Dan Neculaescu pe X.

Our discussions continued today as I joined Presidential Adviser @MariusLazurca for an exchange with @NATO Ambassadors centred on one clear priority: Black Sea security.



Allies recognized Romania’s strong contribution to our shared security and the maturity of our response to… pic.twitter.com/tkT4SOGB4d — Dan Neculaescu (@DanNeculaescu) August 26, 2026

Miza României: Cel puțin păstrarea contingentului de trupe SUA la același nivel pentru postura de descurajare NATO pe Flancul de Sud-Est, în contextul intensificării riscurilor de securitate din partea Rusiei

În tot acest context, înainte de vizita de la NATO, Lazurca a anunțat că a discutat marți cu ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, în legătură cu ”aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România”.

„Am avut (…) o discuție bună cu ambasadorul SUA (Darryl) Nirenberg, privind aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România. Consider această întâlnire o sesiune crucială de pregătire înaintea vizitei mele la NATO, la Bruxelles. Ne-am aliniat asupra punctelor esențiale: credibilitatea României, valoarea sa strategică în calitate de partener și angajamentul nostru comun față de Alianță. Fundamentul este solid. Suntem pregătiți pentru discuțiile cu conducerea aliată”, a anunțat Lazurca, într-un mesaj pe rețeaua socială X.

Ambasadorul SUA la București, întâlnire cu un general american pentru consolidarea parteneriatului militar cu România și „menținerea României în siguranță”

Ulterior, Nirenberg a avut marți o altă întâlnire, la București, cu general-maior Christopher Norrie, din cadrul Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa, iar potrivit lui Nirenberg discuția a vizat consolidarea parteneriatului militar dintre SUA și România.

„A fost o onoare să îl primesc la București pe general-maior Christopher Norrie, din cadrul Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa. Statele Unite și România au un parteneriat militar puternic și strategic. Apreciez oportunitatea de a discuta despre consolidarea acestui parteneriat pentru a menține atât SUA, cât și România în siguranță”, a transmis Nirenberg, printr-o postare pe rețeaua socială X.

An honor to welcome @USArmyEURAF Maj. Gen. Christopher Norrie to Bucharest. The United States and Romania share a strong and strategic military partnership. Grateful for the opportunity to discuss strengthening our partnership to keep both 🇺🇸 and 🇷🇴 safe and secure. pic.twitter.com/Mvn3ghH67F — Ambassador Darryl Nirenberg (@USAmbRO) August 25, 2026

Amintim de asemenea că Elbridge Colby, înaltul oficial al Pentagonului responsabil de strategie și politici, i-a prezentat lui Lazurca, în urmă cu aproximativ 4 săptămâni, la Washington, abordarea viitoare a SUA în ceea ce privește evaluarea posturii militare americane în Europa. Anunțul a fost făcut de oficialul SUA într-o serie de postări pe rețeaua X.

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