România, în negocierile privind redimensionarea forțelor SUA în Europa: Bucureștiul și-a înmânat poziția oficială către SUA – Consilierul prezidențial pe securitate Marius Lazurca s-a întâlnit cu nr. 2 din Pentagon, care va vizita România

Marius Lazurca, consilierul pentru securitate națională și politică externă al președintelui Nicușor Dan, și-a încheiat vizita din această săptămână de la sediul NATO din Bruxelles cu o discuție, joi seară, cu Eldridge Colby, înaltul oficial al Pentagonului responsabil de strategie și politici și practic numărul 2 din Pentagon. La întâlnire au participat și ambasadorii celor două țări la NATO, Dan Neculaescu și Matthew Whitaker.

Oficialul român a anunțat, printr-o postare pe rețeaua socială X, că i-a transmis înaltului oficial american ”poziția națională a României privind postura militară a SUA în Europa: un document interinstituțional, elaborat sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale”. Acest document reprezintă, cel mai probabil, răspunsul României la un chestionar trimis recent de SUA țărilor membre ale UE. În același timp, Lazurca a anunțat că Colby a acceptat invitația de a vizita România.

De notat că Colby a declarat joi, la sediul NATO de la Bruxelles, că Washingtonul dorește contribuții de la aliați ”direct în scris”, adăugând că au fost deja primite mai multe chestionare completate și că SUA așteaptă cu nerăbdare să le evalueze.

Conversația lui Lazurca cu Colby, de la sediul NATO, s-a concentrat cel mai probabil pe consolidarea Alianței Nord-Atlantice prin implementarea planului NATO 3.0 – un concept conform căruia statele europene ar avea o responsabilitate mai mare pentru apărarea Europei, în timp ce SUA își vor redimensiona forțele sale și vor face schimbări în infrastructura bazieră a NATO (unde sunt bazele pentru trupele permanente ale SUA – mare parte sunt în centrul Europei, în timp ce riscurile de securitate s-au mutat pe Flancul de Est), plus alte modificări în ceea ce privește ”accesul și survolul”, după cum a anunțat Colby joi.





Ministrul polonez al Apărării, ca idee, a anunțat joi că negociază cu SUA să aibă ”mai multe baze, mai multe locații unde soldații americani ar fi staționați permanent în Polonia”, în timp ce președintele Nicușor Dan a scris într-un editorial publicat joi în Fox News că, ”la Baza Aeriană Mihail Kogălniceanu, pe litoralul Mării Negre, România a început unul dintre cele mai ample programe de infrastructură militară de pe întregul flanc estic al NATO: aproximativ 2,5–3 miliarde de euro pentru extindere și modernizare” a bazei.

Lazurca: Colby a acceptat invitația de a vizita România

”Am încheiat vizita la Cartierul General NATO cu o întâlnire cu Elbridge Colby, subsecretar pentru politici în Departamentul de Război al SUA. La instrucțiunile Președintelui Nicușor Dan, am transmis poziția națională a României privind postura militară a SUA în Europa: un document interinstituțional, elaborat sub coordonarea Ministerului Apărării Naționale, la redactarea căruia ministrul Radu Miruță, secretarul de stat Sorin Moldovan și echipa lor au avut o contribuție esențială. O întâlnire excelentă: deschisă, directă, cu o înțelegere profundă a mizelor. România nu a venit cu o cerere. A venit cu o poziție, elaborată acasă și transmisă la nivelul potrivit. Mulțumesc Statelor Unite și, personal, subsecretarului Colby pentru deschidere și pentru seriozitatea acestui dialog. A început la Washington. Şi continuă, fiindcă subsecretarul Colby a acceptat invitația de a vizita România”, a transmis Lazurca, prin postarea sa de pe rețeaua socială X.

Amintim că în această săptămână au avut loc, la Bruxelles, o serie de discuții despre viitorul NATO, respectiv despre implementarea așa-numitului concept NATO 3.0 – pe care SUA îl dorește implementat pentru redimensionarea forțelor sale în Europa și preluarea responsabilității pentru apărarea Europei de către statele europene.

Merită amintit și faptul că Colby, înaltul oficial al Pentagonului responsabil de strategie și politici, i-a prezentat lui Lazurca, în urmă cu aproximativ 4 săptămâni, la Washington, abordarea viitoare a SUA în ceea ce privește evaluarea posturii militare americane în Europa. Anunțul a fost făcut de oficialul SUA într-o serie de postări pe rețeaua X.

Nr. 2 din Pentagon: Multe lucruri existente la nivelul Alianței țin de NATO 1.0, adică de o arhitectură veche de aproape 40 de ani

Elbridge Colby, înaltul oficial al Pentagonului responsabil de strategie și politici, care este arhitectul așa-numitului NATO 3.0, a declarat joi că SUA analizează postura forțelor sale în Europa și că Europa ”rămâne un interes critic pentru Statele Unite”, chiar dacă va fi ”prioritizată Emisfera Vestică și primul lanț de insule” din jurul Chinei.



Potrivit oficialului american, aflat săptămâna aceasta într-o vizită în Europa și joi la sediul central al NATO de la Bruxelles, SUA și aliații vor analiza chestiuni precum ”accesul, bazele și survolul”.

”Vrem să analizăm la nivel strategic postura forțelor americane în Europa. Europa rămâne, evident, un interes critic pentru Statele Unite, chiar dacă prioritizăm Emisfera Vestică și Primul Lanț de Insule. Întrebarea este cum facem ca această postură să fie adecvată scopului, nu doar pentru prezent, ci și pentru viitor.

Evident, multe dintre lucrurile existente aici, pe continent, țin de ceea ce am putea numi NATO 1.0, mergând înapoi până în 1987 sau 1988. Trebuie să le facem adaptabile. Trebuie să le facem să aibă sens. Trebuie să analizăm și chestiuni precum accesul, bazarea și survolul, unde multe lucruri funcționează bine, dar există și aspecte pe care trebuie să le clarificăm pentru ca sistemul să funcționeze logic pe viitor.

Acesta este spiritul în care mă aflu aici. Am avut deja în această dimineață o serie de întâlniri foarte bune cu omologi europeni și cu extraordinarul nostru ambasador de aici, ambasadorul Whitaker”, a declarat Colby, într-o declarație comună de presă cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, la sediul central de la Bruxelles.

Administrația Trump a început oficial revizuirea posturii militare a SUA în Europa – reuniunea decisivă pentru conturarea opțiunilor Pentagonului va avea loc pe 18 septembrie

Această evaluare a Pentagonului privind desfășurarea trupelor americane în Europa ar urma să genereze cel puțin patru seturi de opțiuni pentru secretarul Apărării, Pete Hegseth, până la 6 noiembrie, cu mult înainte de termenul-limită din decembrie pentru finalizarea analizei, a scris joi Reuters, citând un document oficial al Pentagonului.

Revizuirea ar putea duce la penalizarea țărilor pe care președintele Donald Trump le-a criticat că nu au sprijinit suficient războiul americano-israelian împotriva Iranului. Pe de altă parte, țări ca România și Bulgaria (probabil și țările baltice) ar putea beneficia de pe urma revizuirii, în contextul în care riscurile de securitate s-au mutat pe Flancul de Est, iar mare parte din cei 80.000 de soldați americani sunt desfășurați în baze din centrul Europei.

Documentul Pentagonului, denumit „Terms of Reference”, ale cărui detalii nu au mai fost făcute publice până acum, descrie etapele care vor fi urmate în analiza SUA și o parte dintre criteriile folosite pentru evaluarea deciziilor privind bazele militare americane din Europa.

Lazurca s-a întâlnit miercuri seară cu comandantului suprem al forțelor americane din Europa: România își propune să fie ”cea mai bună gazdă pentru forțele americane din regiune”

Un element important prevăzut în document este participarea comandantului suprem al forțelor americane din Europa (SACEUR), generalul Alexus Grynkewich, la o reuniune decizională cu șeful pe politici al Pentagonului, Elbridge Colby, până la 18 septembrie. Potrivit documentului, această reuniune va fi esențială pentru conturarea opțiunilor care îi vor fi prezentate ulterior lui Hegseth.

De notat că Marius Lazurca, principalul consilier al președintelui Nicușor Dan pe securitate și politică externă, s-a întâlnit miercuri seară cu generalul american Grynkewich, acesta transmițând ulterior că, ”în contextul reevaluării posturii SUA”, România își propune să fie ”cea mai bună gazdă posibilă pentru forțele americane din regiunea noastră și un facilitator al intereselor SUA în zona Mării Negre și dincolo de aceasta” – adică în Orientul Mijlociu și înspre Asia.

”Întâlnire cordială astăzi la SHAPE (sediul Comandamentului Suprem al Forțelor Aliate din Europa – n.r.) cu generalul Alexus Grynkewich, Comandantul Suprem al Forțelor Aliate din Europa (SACEUR), despre ceea ce face România pentru propria securitate și pentru securitatea Alianței. În contextul în care postura SUA în Europa este în curs de reevaluare, România investește pentru a face mai mult pe Flancul Estic. Ne propunem să fim cea mai bună gazdă posibilă pentru forțele americane din regiunea noastră și un facilitator al intereselor SUA în zona Mării Negre și dincolo de aceasta”, a transmis Lazurca printr-o postare pe rețeaua X.

Cordial meeting today at SHAPE with Gen. Alexus Grynkewich, SACEUR, on what Romania is doing for its own security and for the Alliance's. As the US posture in Europe is reviewed, Romania is investing to do more on the Eastern Flank. We aim to be the best possible host for US… pic.twitter.com/cfgGgt0Xqe — Marius-Gabriel Lazurca (@MariusLazurca) August 26, 2026

Miza României: Păstrarea contingentului de trupe SUA la același nivel pentru postura de descurajare NATO pe Flancul de Sud-Est, în contextul intensificării riscurilor de securitate din partea Rusiei

În tot acest context, înainte de vizita de la NATO, Lazurca a anunțat că a discutat marți cu ambasadorul american la București, Darryl Nirenberg, în legătură cu ”aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România”.

„Am avut astăzi o discuție bună cu ambasadorul SUA (Darryl) Nirenberg, privind aprofundarea coordonării strategice dintre SUA și România. Consider această întâlnire o sesiune crucială de pregătire înaintea vizitei mele la NATO, la Bruxelles. Ne-am aliniat asupra punctelor esențiale: credibilitatea României, valoarea sa strategică în calitate de partener și angajamentul nostru comun față de Alianță. Fundamentul este solid. Suntem pregătiți pentru discuțiile cu conducerea aliată”, a anunțat Lazurca, într-un mesaj pe rețeaua socială X.

Ambasadorul SUA la București, întâlnire cu un general american pentru consolidarea parteneriatului militar cu România și „menținerea României în siguranță”

Ulterior, Nirenberg a avut marți o altă întâlnire, la București, cu general-maior Christopher Norrie, din cadrul Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa, iar potrivit lui Nirenberg discuția a vizat consolidarea parteneriatului militar dintre SUA și România.

„A fost o onoare să îl primesc la București pe general-maior Christopher Norrie, din cadrul Forțelor Terestre ale SUA pentru Europa și Africa. Statele Unite și România au un parteneriat militar puternic și strategic. Apreciez oportunitatea de a discuta despre consolidarea acestui parteneriat pentru a menține atât SUA, cât și România în siguranță”, a transmis Nirenberg, printr-o postare pe rețeaua socială X.

Amintim de asemenea că Elbridge Colby, înaltul oficial al Pentagonului responsabil de strategie și politici, i-a prezentat lui Lazurca, în urmă cu aproximativ 4 săptămâni, la Washington, abordarea viitoare a SUA în ceea ce privește evaluarea posturii militare americane în Europa. Anunțul a fost făcut de oficialul SUA într-o serie de postări pe rețeaua X.

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