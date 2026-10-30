Marius Lazurca, la CNN, din Washington: „Avem o situație de securitate foarte gravă în Marea Neagră – Peste 600 de nave au fost lovite – E nevoie de prezență militară americană mai puternică în România

Consilierul prezidențial Marius Lazurca a declarat într-un interviu acordat CNN că se află la Washington pentru a discuta cu interlocutorii americani despre situația din regiunea Mării Negre, subliniind că situația de securitate este „foarte gravă”. Potrivit acestuia, România devine tot mai puternică pe zi ce trece, este capabilă să apere frontiera Alianței Nord-Atlantice, având însă nevoie de ajutorul tuturor aliaților săi și, în special, de ajutorul Statelor Unite.

„Din acest motiv, susținem o prezență militară americană mai puternică în România”, a spus Lazurca, citat de News.ro.

Întrebat ce i-au spus oficialii americani, în condițiile în care se află în Statele Unite pentru a susține ideea că o prezență militară americană solidă servește intereselor americane, Lazurca a explicat: „Este un dialog în desfășurare. Aș spune că dialogul și discuțiile au fost calde și cordiale și sperăm că rezultatul acestora va fi pozitiv nu doar pentru România, ci și pentru Statele Unite și, aș spune, pentru întreaga lume occidentală”.

Consilierul președintelui României: „Ne confruntăm cu o situație de securitate foarte gravă în Marea Neagră”

O altă întrebare la care a răspuns oficialul român a fost dacă, în opinia sa, șansele de a obține din partea Statelor Unite cooperarea dorită în domeniul securității ar crește în condițiile în care democrații ar câștiga controlul în Camera Reprezentanților și, eventual, în Senat.

„Nu am niciun motiv să mă plâng de cooperarea în domeniul securității pe care o avem în prezent și suntem încrezători că relația noastră cu Statele Unite va funcționa și în viitor așa cum a funcționat până acum. Așadar, suntem mulțumiți de ceea ce am avut până în prezent și încrezători în ceea ce ne rezervă viitorul”, a replicat Marius Lazurca.

El a subliniat că se află la Washington pentru a discuta cu interlocutorii americani despre situația din regiunea Mării Negre.

„Am văzut ceea ce ați prezentat cu câteva minute în urmă despre situația gravă de la Kiev. Trebuie să vă spun că România se confruntă cu o situație similară în Marea Neagră. Până în prezent, peste 600 de nave au fost lovite în Marea Neagră. Peste 115 drone ne-au încălcat spațiul aerian. Așadar, ne confruntăm cu o situație de securitate foarte gravă. România devine tot mai puternică pe zi ce trece, este capabilă să doboare unele dintre drone și să apere frontiera Alianței Nord-Atlantice, dar, în același timp, știm că avem nevoie de ajutorul tuturor aliaților noștri și, în special, de ajutorul Statelor Unite. Din acest motiv, susținem o prezență militară americană mai puternică în România”, a declarat consilierul prezidențial pentru securitate națională.

Răspunzând unei întrebări, el a admis că măsurile de până acum nu s-au dovedit suficient de descurajatoare.

„În același timp, trebuie să ne amintim că lucrurile sunt în continuă schimbare, că este vorba despre un proces și că încercăm împreună, ca aliați, să ne adaptăm unei situații care evoluează permanent. Trebuie să ne adaptăm unor circumstanțe foarte schimbătoare. Din acest punct de vedere, desigur, există loc de îmbunătățiri, dar ne bucurăm să vedem că aliații și-au exprimat solidaritatea și că mulți dintre ei au trimis în România capabilități militare noi și moderne. Suntem capabili să construim o capacitate de descurajare în regiunea Mării Negre prin propriile eforturi, dar și prin solidaritatea aliaților, în special cu ajutorul Statelor Unite”, a punctat Lazurca.

El a invocat totodată faptul că 72% dintre români și-ar dori consolidarea relației cu Statele Unite, procent care este cu mult peste media Uniunii Europene.

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