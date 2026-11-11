Marius Cara, BEI România: Banca are un rol contraciclic de menținere a ritmului investițiilor într-un an de stagnare a economiei

Rolul Băncii Europene de Investiții (BEI) pentru economia României este asigurarea ritmului de investiții strategice, cum ar fi energia, conectivitatea și competitivitatea economică, a declarat Marius Cara, șeful Biroului Grupului Băncii Europene de Investiții în România (BEI) la Conferința Curs de Guvernare „Bugetul și fiscalitatea anului 2027”.

„Anul acesta suntem deja la un nivel de 2,2 miliarde de euro de credite noi, pentru investiții noi, care vor fi demarate în România. Suma este deja cu o jumătate de miliard mai mult decât am realizat în tot anul precedent. Va fi un an record și asta demonstrează, într-un fel, și rolul contraciclic pe care BEI îl are. Pentru că este un an cu stagnare economică în care impulsionarea sau menținerea unui ritm bun al investițiilor sunt sprijinite de banca noastră”, a declarat Marius Cara.

În domeniul energiei, BEI a investit 100 de milioane de euro într-unul dintre cele mai mari parcuri fotovoltaice din Europa, care se construiește lângă Arad. De asemenea BEI creditează cu 800 mil. euro pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă, din care 400 de milioane au fost deja aprobate anul acesta.

În proiectele în care se implică, BEI nu asigură doar finanțarea, ci asigură și asistența tehnică, atât pentru pregătirea proiectelor, cât și pentru implementare.

„PNRR a fost un instrument pe care Banca Europeană de Investiții a încercat să îl multiplice prin cofinanțare, în domeniul transporturilor, în domeniul sănătății, dar și prin investiții la nivel de private equity, la nivel de venture debt. Deci, prin mandatele obținute din fonduri PNRR, Fondul European de Investiții, care este subsidiara băncii care se ocupă de acest tip de instrumente, a reușit să multiplice și să aducă fonduri în economie prin fonduri de investiții”, a mai spus Marius Cara.

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