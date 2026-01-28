Mario Draghi și Enrico Letta, invitați la o reuniune informală a liderilor europeni, pentru un brainstorming pe tema competitivității UE

Fostul președinte al Băncii Centrale Europene Mario Draghi (foto) și fostul prim-ministru italian Enrico Letta vor participa la o reuniune informală a liderilor Uniunii Europene programată pentru 12 februarie la Castelul Alden Biesen, în apropiere de Bruxelles, potrivit Euronews. Reuniunea are ca scop discuții privind stimularea competitivității economice a blocului comunitar.

Întâlnirea a fost convocată de președintele Consiliului European, António Costa, care a declarat că prezența celor doi foste oficiali va ajuta la lansarea unui dialog interinstituțional despre consolidarea economiei UE și aplicarea unui program de reforme.

„Am invitat pe Mario Draghi și Enrico Letta să ni se alăture pentru a face bilanțul a ceea ce am realizat, dar și a ceea ce trebuie să realizăm. Trebuie să creăm un nou impuls și să dăm un nou elan solicitării lor de reforme”, a declarat Costa.

„Mă aștept ca liderii să ofere o direcție politică clară Comisiei și Consiliului, așa cum au făcut anul trecut în domeniul apărării și securității. De data aceasta, pentru piața unică”, a adăugat președintele Consiliului European.

Reuniunea se va desfășura un format mai puțin formal decât summiturile tradiționale, pentru a permite discuții deschise între liderii celor 27 de state membre.

Atât Draghi, cât și Letta au elaborat în 2024 rapoarte influente privind piața unică și competitivitatea Uniunii Europene, documente care au fost menționate ca fundament pentru dezbaterile programate în cadrul retreat-ului.

Președintele Costa a afirmat într-un interviu că scopul întâlnirii este de a oferi un nou „impuls” recomandărilor din aceste rapoarte și de a stabili orientări politice clare pentru viitoarele acțiuni ale instituțiilor UE în domeniul reformelor economice și al pieței unice.

Reuniunea informală de la Alden Biesen survine într-un moment în care Uniunea Europeană caută soluții pentru îmbunătățirea competitivității în fața presiunilor geopolitice și economice globale, inclusiv din partea Statelor Unite și Chinei.

Doar 11% din recomandările raportului Draghi au fost implementate până acum

Anul trecut, eforturile Comisiei Europene s-au concentrat pe reducerea birocrației legate de suprareglementarea UE. Deși au promovat simplificarea normelor existente, analiștii sugerează că executivul nu face suficiente progrese pentru a implementa reformele recomandate în cele două rapoarte.

Un raport al Consiliului European pentru Inovație Politică, publicat în septembrie anul trecut, arată că doar 11% din recomandările raportului Draghi au fost puse în aplicare în primul an, chiar dacă Comisia le-a folosit ca reper economic.

Prezența lui Draghi ar putea contribui la rafinarea ideilor, deoarece fostul președinte BCE este foarte influent în cercurile diplomatice, capitalele europene și instituțiile UE, unde discursurile sale sunt atent monitorizate.

Draghi a cerut în mod repetat ca blocul să funcționeze ca o adevărată uniune și a pledat pentru un apropiere pragmatică și federalistă într-o lume aflată în schimbare.

Fostul președinte BCE și-a exprimat și susținerea pentru împrumuturi comune ale statelor membre UE pentru finanțarea proiectelor mari de interes comun, cum ar fi securitatea și apărarea, și a solicitat integrarea piețelor europene de capital pentru a atrage și crește investițiile.

