Mario Draghi la Timișoara: România nu este o țară mică – Piața de capital trebuie să devină un motor de creștere – Mizați pe energie

Mario Draghi (foto), fost președinte al Băncii Centrale Europene și fost premier al Italiei, a transmis la Timișoara unul dintre cele mai clare mesaje pentru România: creșterea economică nu mai poate depinde doar de bănci, ci are nevoie de piață de capital, fonduri de pensii puternice, investiții în acțiuni și energie sigură, relatează Mediafax.

România nu este o țară mică și poate accelera creșterea dacă își folosește mai bine sursele interne de finanțare și dacă pune capitalul privat la lucru în economie, a spus Mario Draghi la Timișoara, în marja conferinței Tech Talks by UPT 2026, organizată de Universitatea Politehnica Timișoara. Evenimentul îl are pe Draghi ca invitat central, într-un dialog moderat de jurnalistul CNN Richard Quest.

„Dacă îl aveţi prin fonduri de pensii este foarte bine, încurajaţi investiţiile în acţiuni pentru a crea capital”, a spus Draghi, referindu-se la sistemul de pensii și la rolul pe care economisirea pe termen lung îl poate avea în finanțarea companiilor. Fostul șef al BCE a adăugat că modelul finanțării inovației prin piața de capital este mai potrivit decât cel bazat pe credit bancar.

Mesajul vine într-un moment în care România are deja o bază tot mai importantă de capital local. Fondurile de pensii private au ajuns la active totale de 209,03 miliarde lei la finalul lui 2025, iar Pilonul II a cumulat 201,6 miliarde lei, potrivit ASF. Activele sistemului au ajuns la circa 11% din PIB, însă aproximativ 69% din portofolii sunt încă plasate în instrumente cu venit fix, în timp ce acțiunile reprezintă 26%.

Draghi a explicat că Europa pierde teren în fața Statelor Unite inclusiv pentru că firmele inovatoare găsesc peste Ocean capital mai ușor de atras și o piață uriașă de consumatori. fostul premier italian a spus că multe dintre companiile și startup-urile europene de succes, mai ales din tehnologie, se mută în SUA pentru acces la o piață de capital mai puternică și la sute de milioane de clienți.

În celebrul Raport Draghi, realizat pentru Comisia Europeană, inteligența artificială este prezentată ca un domeniu în care Europa trebuie să investească masiv.

„Inteligența artificială va ajuta la creșterea productivității. Primele studii arată că acest lucru se întâmplă deja atât în Europa, cât și în SUA. Întrebarea cea mai importantă este cât timp va dura până când AI-ul va fi adoptat de toate companiile”, a explicat Draghi.

El a prezentat și câteva date recente: „A apărut recent un studiu cu cifre surprinzătoare: 36% dintre companiile europene adoptă deja AI-ul. Mă așteptam la un procent mai mic. În SUA, procentul depășește 50%. Productivitatea companiilor care folosesc AI crește cu aproximativ 4%. Un studiu OECD arată că 50% din creșterea productivității până în 2030 se va datora adoptării inteligenței artificiale”, a spus Mario Draghi.

Draghi a legat prosperitatea viitoare și de energie. „Energia în viitor va fi factorul principal pentru prosperitatea unei ţări”, a spus fostul șef al BCE, atrăgând atenția că statele care nu au suficiente resurse proprii vor depinde de alianțe, infrastructură și strategii comune.

Întrebat dacă este mulțumit de reformele realizate după publicarea Raportului Draghi, fostul premier italian a spus că Europa a făcut progrese, dar ritmul trebuie accelerat.

„Nu sunt dezamăgit. Cred că Europa se descurcă destul de bine. Însă lumea se mișcă acum mult mai repede. Schimbările din comerțul internațional, relația cu SUA și dezvoltarea inteligenței artificiale cer reforme mai rapide. Concluzia raportului este clară: trebuie să acționăm acum, altfel riscăm să rămânem în urmă”, a afirmat Draghi.

