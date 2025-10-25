Mario Draghi, în favoarea unui „federalism pragmatic” pentru Europa, pentru a contracara lentoarea procesului decizional al UE

Fostul prim-ministru italian și fost președinte al Băncii Centrale Europene (BCE), Mario Draghi, s-a arătat în favoarea un „federalism pragmatic” pentru Europa „bazat pe probleme concrete, flexibil și capabil să acționeze în afara mecanismelor mai lente de luare a deciziilor ale UE” și în care „toți cei care doresc să se alăture ar putea face acest lucru, în timp ce cei care încearcă să blocheze progresul nu i-ar mai putea împiedica pe alții.”

„Perspectiva pentru Europa este mai dificilă decât oricând. Aproape toate principiile pe care a fost fondată Uniunea sunt puse la încercare”, a declarat Draghi în discursul său după primirea Premiului Prințesei Asturias pentru Cooperare Internațională 2024, de la Prințesa Leonor, potrivit The Diplomat Spain.

„Ne-am construit prosperitatea pe deschidere și multilateralism, dar acum ne confruntăm cu protecționism și acțiuni unilaterale. Am crezut că diplomația poate fi fundamentul securității noastre, dar acum asistăm la revenirea puterii militare dure. Am promis leadership în responsabilitatea climatică, dar acum vedem pe unii retrăgându-se, în timp ce noi suportăm costurile tot mai mari”, a continuat el.

„Lumea din jurul nostru s-a schimbat fundamental, iar Europa se chinuie să răspundă. Aceasta ridică o întrebare critică: de ce nu putem să ne schimbăm?” a continuat Draghi. „Ni se spune adesea că Europa se formează în crize. Dar cât de acută trebuie să fie o criză pentru ca liderii noștri să se reunească și să găsească voința politică de a acționa?” a întrebat el.

„Guvernanța noastră nu s-a schimbat de mulți ani. Astăzi suntem o confederație europeană care pur și simplu nu poate răspunde acestor cerințe” și care „lasă responsabilitățile în mâinile națiunilor, puteri care nu mai pot fi exercitate eficient la acest nivel. Și chiar dacă am dori să transferăm mai multe puteri către Europa, acel model nu ne oferă legitimitatea democratică pentru a face acest lucru”, a afirmat liderul italian.

„Această situație,” a avertizat el, „nu se datorează doar limitărilor legale ale Tratatului UE. Cel mai mare obstacol este că, în fața acestei lumi noi, nu am construit un mandat comun—susținut de cetățeni—pentru ceea ce intenționăm noi, ca europeni, să realizăm împreună.”

„Viitorul Europei trebuie să fie o călătorie spre federalism”

Prin urmare, a declarat el, „dincolo de declarații și din necesitate, viitorul Europei trebuie să fie o călătorie spre federalism, dar, oricât de de dorit ar fi o adevărată federație, aceasta ar necesita condiții politice care nu există astăzi, iar provocările cu care ne confruntăm sunt prea urgente pentru a aștepta să apară.”

„Prin urmare, un nou federalism pragmatic este singura cale viabilă,” a afirmat Draghi. „Acesta este un federalism bazat pe probleme concrete, flexibil și capabil să acționeze în afara mecanismelor mai lente de luare a deciziilor ale UE” și care „ar fi construit prin coaliții de persoane dispuse, în jurul unor interese strategice comune, recunoscând că diversitatea forțelor existente în Europa nu necesită ca toate țările să progreseze în același ritm,” a adăugat el.

„Să ne imaginăm țări cu sectoare tehnologice puternice care convin asupra unui regim comun ce permite companiilor lor să se extindă rapid, națiuni cu industrii de apărare avansate care își unesc eforturile de cercetare și dezvoltare și finanțează achiziții comune, și lideri industriali care investesc împreună în sectoare critice precum semiconductori sau infrastructură de rețea care reduce costurile energetice,” a explicat el.

„Acest federalism pragmatic ar permite celor cu ambiții mai mari să acționeze cu viteza, amploarea și intensitatea altor puteri globale. La fel de important, ar putea ajuta la reînnoirea impulsului democratic al Europei,” a spus el.

„Pentru că aderarea ar necesita ca guvernele naționale să obțină sprijin democratic pentru obiective comune specifice, procesul ar deveni unul de jos în sus, nu de sus în jos, construind un scop comun,” și astfel, „toți cei care doresc să se alăture ar putea face acest lucru, în timp ce cei care încearcă să blocheze progresul nu ar mai putea împiedica pe alții,” a continuat el. „Aceasta este viziunea pe care trebuie să o oferim dacă Europa vrea să se reînnoiască,” a concluzionat el.

