Mario Draghi – Discursul integral: „Iluzia” că UE poate juca rolul de putere globală s-a evaporat în acest an

Mario Draghi a declarat vineri că evenimentele din 2025 au dezvăluit un adevăr dur: Uniunea Europeană nu mai poate considera că statutul de mare economie mondială îi poate aduce putere și influență la nivel global.

Mario Dragi e autorul celebrului Raport privind competitivitatea Europei, document pe care UE se străduiește să-l valorifice, deși pe unele paliere încercările sunt tardive.

„Acest an va fi amintit ca anul în care această iluzie s-a evaporat”, a declarat fostul președinte al Băncii Centrale Europene și prim-ministru al Italiei într-un discurs ținut în orașul italian Rimini.

„A trebuit să ne resemnăm cu tarifele impuse de cel mai mare partener comercial și aliat de lungă durată al nostru, Statele Unite”, a spus el la reuniunea anuală a congregației romano-catolice.

Discursul integral al lui Mario Draghi:

„Ani de zile, Uniunea Europeană a crezut că dimensiunea sa economică, cu 450 de milioane de consumatori, aduce cu sine putere geopolitică și în relațiile comerciale internaționale. Anul acesta va fi reținut ca anul în care această iluzie s-a evaporat.

A trebuit să ne resemnăm cu taxele vamale impuse de cel mai mare partener comercial și aliat de lungă durată al nostru, Statele Unite. Am fost împinși de același aliat să creștem cheltuielile militare, o decizie pe care poate ar fi trebuit oricum să o luăm – dar în forme și moduri care probabil nu reflectă interesul Europei. Uniunea Europeană, deși a oferit cea mai mare contribuție financiară la războiul din Ucraina și are cel mai mare interes într-o pace justă, a avut până acum un rol destul de marginal în negocierile pentru pace.

Între timp, China a sprijinit deschis efortul de război al Rusiei, în timp ce își extindea capacitatea industrială pentru a deversa excesul de producție în Europa, acum că accesul pe piața americană este limitat de noile bariere impuse de guvernul Statelor Unite.”

„Protestele europene au avut puțin efect: China a clarificat că nu consideră Europa un partener de egală importanță și își folosește controlul asupra domeniului pământurilor rare pentru a face dependența noastră din ce în ce mai constrângătoare.

Europa a fost doar spectatoare și atunci când siturile nucleare iraniene erau bombardate, iar masacrul din Gaza se intensifica.

Aceste evenimente au distrus orice iluzie conform căreia dimensiunea economică, de una singură, ar putea asigura o formă de putere geopolitică.

Nu este deci surprinzător că scepticismul față de Europa a atins noi vârfuri. Dar este important să ne întrebăm care este, de fapt, obiectul acestui scepticism.

În opinia mea, nu este vorba despre un scepticism față de valorile pe care a fost fondată Uniunea Europeană: democrație, pace, libertate, independență, suveranitate, prosperitate, echitate. Chiar și cei care susțin că Ucraina ar trebui să cedeze în fața cererilor Rusiei nu ar accepta niciodată același destin pentru propria lor țară; și ei atribuie valoare libertății, independenței și păcii – chiar dacă numai pentru ei înșiși.

Cred mai degrabă că scepticismul privește capacitatea Uniunii Europene de a apăra aceste valori. Acest lucru este parțial de înțeles. Modelele de organizare politică, în special cele supranaționale, apar și pentru a răspunde problemelor epocii lor. Când acestea se schimbă atât de mult încât fac organizația existentă fragilă și vulnerabilă, aceasta trebuie să se schimbe.

UE a fost creată pentru că, în prima jumătate a secolului XX, precedentele modele de organizare politică – statele-națiune – eșuaseră complet în multe țări în sarcina de a apăra aceste valori. Multe democrații renunțaseră la orice regulă în favoarea forței brute, cu rezultatul că Europa a alunecat în al Doilea Război Mondial.

A fost aproape natural ca europenii să dezvolte o formă de apărare colectivă a democrației și păcii. Uniunea Europeană a reprezentat o evoluție care răspundea celei mai presante probleme ale vremii: tendința Europei de a aluneca în conflict. Și este de nesusținut să argumentăm că ne-ar fi mai bine fără ea.

Uniunea s-a evoluat din nou în anii de după război, adaptându-se treptat la faza neoliberală dintre 1980 și începutul anilor 2000. Această perioadă a fost caracterizată de credința în liberul schimb și deschiderea piețelor, de un respect comun pentru regulile multilaterale și de reducerea conștientă a puterii statelor, care atribuiau sarcini și autonomie unor agenții independente.

Europa a prosperat în acea lume: și-a transformat piața comună în piață unică, a devenit un actor esențial în Organizația Mondială a Comerțului și a creat autorități independente pentru concurență și politică monetară.

Dar acea lume a luat sfârșit, iar multe dintre caracteristicile ei au fost șterse.

Dacă înainte se apela la piețe pentru a orienta economia, astăzi există politici industriale de mare amploare. Dacă înainte exista respectarea regulilor, astăzi se recurge la forța militară și puterea economică pentru protejarea intereselor naționale. Dacă înainte statul își vedea puterile reduse, astăzi toate instrumentele sunt folosite în numele guvernului național.

Europa este slab echipată într-o lume în care geo-economia, securitatea și stabilitatea surselor de aprovizionare, mai mult decât eficiența, inspiră relațiile comerciale internaționale.

Organizarea noastră politică trebuie să se adapteze cerințelor vremurilor atunci când acestea sunt existențiale: noi, europenii, trebuie să ajungem la un consens asupra a ceea ce aceasta presupune.

Este clar că distrugerea integrării europene pentru a reveni la suveranitatea națională nu ar face decât să ne expună și mai mult voinței marilor puteri.

Dar este, de asemenea, adevărat că, pentru a apăra Europa de scepticismul crescând, nu trebuie să încercăm să extrapolăm în viitor cuceririle trecutului: succesele obținute în deceniile precedente erau răspunsuri la provocările specifice ale acelei epoci și spun prea puțin despre capacitatea de a înfrunta provocările actuale. Conștientizarea faptului că forța economică este o condiție necesară, dar nu suficientă pentru putere geopolitică, ar putea în sfârșit să deschidă o reflecție politică asupra viitorului Uniunii.

Ne putem consola cu faptul că Uniunea Europeană a fost capabilă să se schimbe în trecut. Dar adaptarea la ordinea neoliberală a fost, în comparație, o sarcină relativ ușoară. Obiectivul principal era atunci deschiderea piețelor și limitarea intervenției statului. Uniunea Europeană putea acționa atunci în principal ca un reglementator și arbitru, evitând confruntarea cu problema mai dificilă a integrării politice.

Pentru a înfrunta provocările de astăzi, Uniunea Europeană trebuie să se transforme din spectator sau, cel mult, rol secundar, în actor principal. Trebuie să își schimbe și organizarea politică, care este inseparabilă de capacitatea ei de a-și atinge obiectivele economice și strategice. Iar reformele economice rămân o condiție necesară pe acest drum al conștientizării. După aproape optzeci de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, apărarea colectivă a democrației este considerată de la sine înțeleasă de generațiile care nu își mai amintesc acele vremuri. Aderența lor convinsă la construcția politică europeană depinde, de asemenea, în mare măsură de capacitatea Uniunii de a oferi cetățenilor perspective pentru viitor – inclusiv de creșterea economică, care în Europa, în ultimii treizeci de ani, a fost mult mai scăzută decât în restul lumii.

Raportul privind competitivitatea europeană a indicat numeroasele domenii în care Europa pierde teren și unde reformele sunt cele mai urgente. Dar un subiect revine constant în toate recomandările raportului: necesitatea de a folosi pe deplin dimensiunea europeană pe două direcții.

Prima este piața internă.

Actul Pieței Unice a fost aprobat acum aproape patruzeci de ani, și totuși persistă obstacole semnificative în calea schimburilor interne în Europa. Eliminarea lor ar avea un impact substanțial asupra creșterii economice europene. Fondul Monetar Internațional estimează că, dacă barierele interne ar fi reduse la nivelul celor existente în Statele Unite, productivitatea muncii în Uniunea Europeană ar putea fi cu aproximativ 7% mai mare după șapte ani. Să ne gândim că, în ultimii șapte ani, creșterea totală a productivității a fost la noi de doar 2%.

Costul acestor bariere este deja vizibil. Statele europene se pregătesc pentru o uriașă întreprindere militară, cu 2 trilioane de euro – dintre care un sfert în Germania – de cheltuieli suplimentare în apărare planificate între acum și 2031. Și totuși avem bariere interne echivalente cu un tarif de 64% pe mașini și de 95% pe metale.

Rezultatul este apariția unor licitații mai lente, costuri mai mari și achiziții crescute de la furnizori din afara Uniunii Europene, fără nici măcar o funcție de stimul pentru economiile noastre: totul din cauza obstacolelor pe care ni le impunem singuri.

A doua dimensiune este cea tehnologică.

Un lucru este acum clar din modul în care evoluează economia globală: niciun stat care dorește prosperitate și suveranitate nu își poate permite să fie exclus de la tehnologiile critice. Statele Unite și China își folosesc deschis controlul asupra resurselor strategice și asupra tehnologiilor pentru a obține concesii în alte domenii: orice dependență excesivă a devenit astfel incompatibilă cu suveranitatea asupra propriului nostru viitor.

Niciun stat european nu poate, singur, să aibă resursele necesare pentru a construi capacitatea industrială cerută pentru dezvoltarea acestor tehnologii.

Industria semiconductorilor ilustrează foarte bine această provocare. Acești cipuri sunt esențiali pentru transformarea digitală care are loc astăzi, dar uzinele pentru producerea lor cer investiții uriașe.

În Statele Unite, investițiile publice și private sunt concentrate într-un număr mic de mari fabrici, cu proiecte cuprinse între 30 și 65 de miliarde de dolari. În schimb, în Europa, cea mai mare parte a cheltuielilor se face la nivel național, în principal prin ajutoare de stat. Proiectele sunt mult mai mici – de obicei între 2 și 3 miliarde de euro – și dispersate între țările noastre, cu priorități divergente.

Curtea Europeană de Conturi a avertizat deja că există șanse reduse ca Uniunea Europeană să atingă obiectivul de a-și crește până în 2030 cota de piață globală în acest sector la 20%, de la mai puțin de 10% astăzi.

Deci, atât în ceea ce privește dimensiunea pieței interne, cât și cea tehnologică, revenim la punctul fundamental: Uniunea Europeană, pentru a atinge aceste obiective, va trebui să se îndrepte către noi forme de integrare.

Avem posibilitatea de a face acest lucru: de exemplu, cu un „al douăzeci și optulea regim” care să funcționeze deasupra dimensiunii naționale; cu un acord asupra proiectelor de interes comun european și cu finanțarea lor comună – condiție esențială pentru a atinge dimensiunea tehnologic necesară și autosuficientă economic.

Cu ani în urmă, chiar aici la întâlnirea voastră, am reamintit cum există datorie bună și datorie rea. Datoria rea finanțează consumul curent, lăsând povara generațiilor viitoare. Datoria bună servește la finanțarea investițiilor în priorități strategice și în creșterea productivității. Ea generează creșterea care va permite rambursarea sa. Astăzi, în anumite sectoare, datoria bună nu mai este posibilă la nivel național, deoarece investițiile făcute în izolare nu pot atinge dimensiunea necesară pentru a crește productivitatea și a justifica datoria.

Numai formele de datorie comună pot susține proiecte europene de mare amploare pe care eforturile naționale fragmentate și insuficiente nu le-ar putea realiza niciodată.

Acest lucru este valabil: pentru apărare – mai ales în ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea; pentru energie – pentru investițiile necesare în rețele și infrastructura europeană; pentru tehnologiile disruptive – un domeniu în care riscurile sunt foarte mari, dar succesele potențiale sunt fundamentale pentru transformarea economiilor noastre.

Scepticismul ajută să vedem prin ceața retoricii, dar este nevoie și de speranța schimbării și încrederea în capacitatea noastră de a o realiza.

Toți voi ați crescut într-o Europă în care statele-națiune au pierdut din importanța lor relativă: ați crescut ca europeni într-o lume unde este firesc să călătorești, să lucrezi și să studiezi în alte țări. Mulți dintre voi acceptați să fiți atât italieni, cât și europeni; mulți dintre voi recunoașteți cum Europa îi ajută pe micii actori să atingă împreună obiective pe care nu le-ar putea atinge singuri – mai ales într-o lume dominată de superputeri precum Statele Unite și China. Este deci firesc să sperați în schimbarea Europei.

Am văzut, de asemenea, că, de-a lungul anilor, Uniunea Europeană a fost capabilă să se adapteze în situații de urgență, uneori depășind chiar orice așteptare.

Am reușit să dărâmăm tabuuri istorice, cum ar fi datoria comună din programul Next Generation EU, și să ne ajutăm unii pe alții în timpul pandemiei. Am dus la bun sfârșit, într-un timp foarte scurt, o campanie masivă de vaccinare. Am demonstrat unitate și participare fără precedent în răspunsul la invazia rusă a Ucrainei.

Dar acestea au fost răspunsuri la urgențe. Provocarea acum este să fim capabili să acționăm cu aceeași hotărâre în vremuri obișnuite, pentru a înfrunta noile contururi ale lumii în care pășim. Este o lume care nu ne privește cu simpatie, care nu așteaptă lungimea ritualurilor noastre comunitare pentru a ne impune forța sa. Este o lume care ne cere o discontinuitate în obiective, în ritm și în modurile de lucru. Prezența celor cinci lideri de state europene și a Președinților Comisiei și Consiliului European la ultima întâlnire de la Casa Albă a fost o manifestare de unitate care valorează, în ochii cetățenilor, mai mult decât multe reuniuni de la Bruxelles.

Până acum, mare parte din efortul de adaptare a venit din sectorul privat, care a dovedit reziliență, în ciuda marii instabilități a noilor relații comerciale. Întreprinderile europene adoptă tehnologii digitale de ultimă generație, inclusiv inteligența artificială, într-un ritm comparabil cu cel al Statelor Unite. Iar puternica bază manufacturieră europeană va putea face față unei creșteri a cererii pentru producție internă mai mare.

Ceea ce a rămas în urmă este sectorul public, acolo unde schimbările decisive sunt cele mai necesare.

Guvernele trebuie să decidă pe ce sectoare să-și bazeze politica industrială. Trebuie să elimine barierele inutile și să revizuiască structura permiselor în domeniul energiei. Trebuie să se pună de acord asupra modului în care să finanțeze uriașele investiții necesare în viitor, estimate la circa 1,2 trilioane de euro anual. Și trebuie să elaboreze o politică comercială adaptată unei lumi care abandonează regulile multilaterale.

Pe scurt, trebuie să regăsească unitatea de acțiune – și nu trebuie să facă acest lucru atunci când circumstanțele vor deveni insuportabile, ci acum, când mai avem încă puterea de a ne desena viitorul.

Putem schimba traiectoria continentului nostru. Transformați scepticismul vostru în acțiune, faceți-vă vocea auzită. Uniunea Europeană este, înainte de toate, un mecanism pentru atingerea obiectivelor împărtășite de cetățenii săi. Este cea mai bună oportunitate a noastră pentru un viitor de pace, securitate, independență: este o democrație și noi – voi – cetățenii săi, europenii – suntem cei care îi decid prioritățile.”

