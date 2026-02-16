Marina SUA a confiscat încă un petrolier care transporta petrol din Venezuela supus sancțiunilor

Forțele navale ale Statelor Unite au abordat un al doilea petrolier în Oceanul Indian, susținând că acesta încerca să scape de ceea ce Washingtonul a numit carantina pentru petrolierele care transportă țiței supus sancțiunilor din Venezuela.

„În cursul nopții, forțele americane au efectuat o inspecție maritimă și au abordat petrolierul Veronica III fără incidente în zona de responsabilitate a INDOPACOM”, a relatat Ministerul de Război al SUA pe X.

„Nava a încercat să sfideze carantina impusă de președintele Trump – sperând să se strecoare. Am urmărit-o din Caraibe până în Oceanul Indian, am redus distanța și am oprit-o. Nicio altă națiune nu are puterea, rezistența sau voința de a face acest lucru”, se arată în comunicatul Pentagonului. „Apele internaționale nu sunt sanctuare. Pe uscat, pe aer sau pe mare, vă vom găsi și vom face dreptate. Departamentul de Război se va opune libertății de mișcare în domeniul maritim a grupărilor ilicite și intermediarilor acestora.” Confiscarea navei Veronica III, sub pavilion panamez, vine în urma unei confiscări anterioare a navei Aquila II, un alt petrolier despre care Departamentul de Război al SUA a spus că a încălcat carantina pentru petroliere impusă de președintele Trump exporturilor de petrol din Venezuela.

Așa-numita carantină petrolieră impus de SUA echivalează cu o blocadă asupra traficului petrolierelor, care, la sfârșitul anului trecut, a perturbat industria petrolieră a Venezuelei într-o asemenea măsură încât compania petrolieră de stat PDVSA a trebuit să înceapă să închidă sondele deoarece a rămas fără spațiu de depozitare pentru țițeiul pe care îl producea.

În ianuarie, au apărut rapoarte care spuneau că PDVSA a găsit o modalitate de a ocoli blocada, petrolierele ascuzându-și poziția, conform datelor publicate de TankerTrackers.com. Se pare că acest lucru nu a fost însă suficient pentru a menține fluxul de petrol la export, după cum o demonstrează confiscarea a șapte petroliere de către forțele americane. Totuși, aceasta este doar o fracțiune din totalul așa-numitei flote întunecate la nivel mondial, care numără aproximativ 800 de nave, potrivit unui oficial al Gărzii de Coastă a SUA, citat de France 24.

***