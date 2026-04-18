Marile puteri militare europene au suveranitate digitală limitată – Butonul „kill switch” se află în SUA

Peste trei sferturi din țările europene se bazează pe serviciile americane de cloud computing pentru funcții esențiale pentru securitatea lor națională, avertizează un raport al Future of Technology Institute. Documentul evidențiază riscurile reprezentate de această dependență digitală.

Această analiză vine în contextul în care guvernele europene se tem din ce în ce mai mult că serviciile digitale, în special cele legate de apărare, ar putea cădea victime ale unui mecanism care întrerupe accesul la date și servicii la distanță (cunoscut sub numele de „kill switch” în engleză) dacă tensiunile cu administrația președintelui american Donald Trump escaladează.

„Rusia lui Putin duce în Ucraina un război împotriva unei țări europene. Dar avem și un președinte american care a amenințat Danemarca și Groenlanda”, a declarat Tobias Bacherle de la think tank-ul Future of Technology Institute, potrivit Agerpres.

Potrivit cercetătorilor, sistemele de securitate națională a 23 din cele 28 de țări studiate (statele membre ale UE și Regatul Unit) „par să se bazeze pe tehnologii americane”.

Studiul se bazează pe informații publice de pe site-urile diferitelor ministere ale Apărării, ale instituțiilor media naționale și ale registrelor de achiziții publice din UE și Marea Britanie, pentru a identifica principalele contracte cloud atribuite furnizorilor americani, în special giganți precum Microsoft, Google, Amazon și Oracle.

Printre țările studiate, 16 sunt considerate a fi expuse unui risc ridicat din cauza unui potențial „kill switch” din partea SUA, notează think tank-ul cu sediul la Bruxelles. Printre acestea se numără Germania, Polonia și Regatul Unit – trei dintre principalele puteri militare din Europa.

Doar o țară – Austria, care nu este membră a NATO – a fost clasificată ca prezentând un risc atenuat.

Unele țări caută deja să apeleze la soluții naționale sau europene pentru a-și garanta suveranitatea digitală, ceea ce a determinat companiile americane să ofere servicii de cloud suverane despre care susțin că ar scăpa de sub controlul Washingtonului.

Însă această etichetare nu rezolvă problemele de dependență subiacente, deoarece aceste servicii ar putea fi în continuare supuse legislației americane, care permite SUA să solicite companiilor să predea datele stocate în străinătate.

De asemenea, aceste companii ar putea fi obligate să suspende actualizările de întreținere și de securitate din cauza sancțiunilor americane, potrivit cercetătorilor.

Anul trecut, Statele Unite au întrerupt accesul Ucrainei la anumite servicii, în special imagini din satelit furnizate de compania americană Maxar, după un schimb de replici tensionat în Biroul Oval între președinții Trump și Zelenski.

Acel moment a fost „un adevărat semnal de alarmă”, a declarat Katja Bego de la think tank-ul britanic Chatham House.

Întrebată vineri de postul de televiziune TF1 despre raportul FOTI, ministrul francez al forțelor armate, Catherine Vautrin, a răspuns că acesta evidențiază faptul că „suveranitatea este o problemă majoră”. „Franța este absolut implicată, complet mobilizată. Acest lucru este în concordanță cu principiul nostru de suveranitate!, ilustrat de politica independentă de descurajare nucleară pe care Franța a menținut-o timp de decenii, a mai spus Vautrin.

Europa începe să ia măsuri

Europa construiește o infrastructură integrată de cloud și inteligență artificială (AI) care, potrivit arhitecților săi, ar putea schimba fundamental relația continentului cu marii furnizori de tehnologie din SUA și China.

Gigantul telecomunicațiilor Telefónica a anunțat proiectul, numit EURO-3C, sprijinit de Comisia Europeană, la Mobile World Congress. Proiectul reunește peste 70 de organizații — de la operatori de telecomunicații, companii de tehnologie și startup-uri, până la întreprinderi mici și mijlocii.

În loc să construiască o platformă europeană de cloud de la zero, proiectul conectează infrastructura națională existentă într-o rețea integrată de noduri care vor funcționa transfrontalier.

