Marile companii tehnologice ascund angajamente de plată, asimilate cu datoriile, în valoare de 3.000 mld $ – Risc de spargere a bulei bursiere AI

Trimestrial, marile companii tehnologice își prezintă proiectele care necesită cheltuieli masive de capital pentru construirea infrastructurii pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, de la centrele de date la semiconductorii dedicați.

Însă cifrele comunicate în rapoartele trimise bursei nu se regăsesc pe de-a întregul investițiile viitoare la care s-au angajat companiile mamă ale Google, Alphabet, Meta Platforms, Oracle și multe altele.

Acest lucru se datorează faptului că o mare parte din obligațiile lor financiare viitoare nu sunt reflectate în bilanțurile lor contabile. Astfel că sume imense ce ar putea fi asimilate datoriilor nu sunt specificate în clar, scrie Wall Street Journal.

Nouă companii tehnologice de top aveau angajamente extrabilanțiere care însumau aproximativ 3 trilioane de dolari, în mare parte pentru construirea centrelor de inteligență artificială, arată o analiză realizată de Wall Street Journal care a studiat notele de subsol din cele mai recente informări ale companiilor trimise bursei.

Aceste obligații de plății viitoare cresc mai rapid decât „cheltuielile de capital” tradiționale care au totalizat aproximativ 600 de miliarde de dolari în ultimul an fiscal și au reprezentat aproape de trei ori datoriile cumulate ale companiilor în baza contractelor de leasing restante și a împrumuturilor pe termen lung.

Giganții tehnologici din SUA contractează aceste credite uriașe în baza unor prognoze privind creșterea cererii de calcul bazat pe AI – și disponibilitatea hardware-lui – în doar câțiva ani. Speranța lor este că își vor putea achita cu ușurință toate obligațiile din veniturile viitoare, pe măsură ce consumatorii și companiile vor adopta inteligența artificială în fiecare aspect al activității lor.

Dacă aceste presupuneri despre avansul tehnologic și nivelul cererii nu se adeveresc, aceste acorduri financiare pentru a asigura capacitatea viitoare de calcul ar putea deveni o povară imensă pentru companiile tehnologice și investitorii acestora.

WSJ dă exemplul proiectului giganticului centru de date „Hyperion” elaborat de Meta în Louisana, care se va întinde pe o suprafață echivalentă cu 1.700 de terenuri de fotbal, pentru a arată cum imensele obligații de plată angajate nu sunt evidențiate în bilanțurile companiilor tehnologice.

Inițial, Meta a preluat în leasing Hyperion pe o perioadă de patru ani, începând cu anul 2029, cu opțiunea de reînnoire până la 20 de ani. În schimb a garantat că îi va despăgubi pe deținătorii de obligațiuni dacă acordul de leasing nu se va desfășura pe timpul celor două decenii. Meta nu consideră nu se va putea conforma plății obligațiilor în baza garanțiilor oferite, așa că în bilanțul contabil nu a înregistrat nicio datorie.

În conformitate cu regulile contabile, obligațiile de leasing pentru Hyperion ale Meta vor rămâne în afara bilanțului până când va începe să plătească ratele. Compania a declarat că angajamentul său inițial agregat în contractul de leasing este de aproximativ 12,3 miliarde de dolari. Meta a dezvăluit în luna iunie că are obligații totale de 347 de miliarde de dolari pentru contracte de leasing care nu au intrat încă în vigoare, inclusiv pentru Hyperion.

Pentru toate companiile analizate de WSJ, promisiunile de plăți în baza acestor contracte de leasing care care nu încă nu produc efecte totalizează 1,2 trilioane de dolari în obligații extrabilanțiere, sau de aproximativ de patru ori mai mult decât ceea ce fusese anunțat în urmă cu un an. Pe lângă Meta, WSJ a analizat angajamentele pentru Alphabet, Amazon.com, Microsoft, Oracle, Nvidia, Broadcom, SpaceX și Advanced Micro Devices.

Centrele de date sunt ticsite de hardware, inclusiv cipuri Nvidia care sunt utilizate pentru a antrena și rula modelele AI și cipuri de memorie pentru stocarea informațiilor. Pentru a construi toate aceste centre, companiile tehnologice au semnat contracte pe termen lung cu mult timp în avans pentru a-și asigura livrările de cipuri de la furnizorii lor.

Aceste contracte și alte angajamente de cumpărare ale companiilor examinate de WSJ se ridică la uriașa sumă de 1,9 mld dolari. Conform normelor contabile, angajamentele de plată rămân de obicei în afara bilanțului contabil până la livrarea produsului sau serviciului.

Angajamentele de achiziții și obligațiile contractuale ale Alphabet au explodat și se ridicau la 811 miliarde de dolari la 30 iunie 2026. Ca și în cazul altor companii, este greu de spus din prezentările sale ce anume intenționează să cumpere. Compania a declarat că angajamentele se referă în principal la „infrastructura tehnică și mijloacele fixe” și „contractele pentru asigurarea energiei necesare funcționării centrelor de date”.

Alphabet nu a detaliat nici de ce aceste obligații au crescut atât de mult față de cele 332 de miliarde de dolari raportate cu trei luni mai devreme. Angajamentele de plată se întind pe mai mulți ani, contractele din cadrul acordurilor sale energetice durând până în 2054.

Expunerile extrabilanțiere ale unor companii includ acorduri de cumpărare în viitor a acțiunilor altor companii sau contracte de leasing garantate de venituri viitoare. De exemplu Nvidia s-a angajat să facă investiții în valoare de 27 de miliarde de dolari până la finele acestui an.

„Sunt motive să credem că firmele tehnologice își vor putea toate aceste obligații de plată. Optimiștii văd cererea crescând puternic pentru instrumente de inteligență artificială – care au umflat piața bursieră – ca o dovadă a creșterii puternice continuate pentru ani de zile, iar veniturile pentru toate aceste facturi vor continua să fie consistente”, notează jurnaliștii de la WSJ.

Pentru cei mai anxioși investitori de pe Wall Street, este un semn de îngrijorare că unele companii tehnologice care odinioară păreau să aibă bilanțuri pozitive au fost nevoite să apeleze tot mai frecvent la finanțări de pe piețele de capital.

Alphabet și Amazon au publicat recent rezultate care arată un cash-flow negativ, ceea ce înseamnă că cheltuielile lor de capital au depășit veniturile pe care le-au obținut din principalul obiect de activitate.

Și asta înainte de a lua în considerare obligațiile de plată de trilioane de dolari din angajamentele extrabilanțiere. Indiferent dacă veniturile vor fi suficiente sau nu, angajamentele semnate pentru achizițiile viitoare și contractele de leasing nu vor mai putea fi anulate, cel puțin în cea mai mare parte a lor.

Dacă lucrurile merg prost, companiile tehnologice vor avea de achitat o notă de plată imensă pentru o infrastructură pe care nu o pot utiliza în mod profitabil. Aceste obligații de plată ar putea, de asemenea, să determine companiile din ce în ce mai îndatorate să se împrumute și mai mult.

„Pe măsură ce aceste angajamente extrabilanțiere sunt tot mai frecvente, mai mari și mai complexe, devine din ce în ce mai dificil pentru investitori să evalueze gradul real de îndatorare al companiilor”, au scris în aprilie analiștii de la Morgan Stanley.

***