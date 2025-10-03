Marile companii petroliere reduc numărul de angajați: fuziuni, prețurilor mai mici la petrol, progrese tehnologice

Marile companii petroliere la nivel global au promis anul trecut investitorilor eficiență și tăieri de costuri, când prețurile petrolului au revenit la normal de la maximele de peste 100 dolari/baril din 2022 care au adus profituri neașteptate în 2022 și 2023. Câștigurile s-au „normalizat” în 2024 și au avut o tendință descendentă față de anii precedenți până în prezent, determinând principalele companii de petrol și gaze să caute tăieri suplimentare de cheltuieli, prețurile petrolului fiind de aproximativ 60 de dolari pe baril, comparativ cu un preț mediu al țițeiului Brent de 81 de dolari pe baril în 2024.

Profiturile uriașe din 2022 au fost urmate și de un val de consolidări a operațiunilor, în special în Statele Unite unde ExxonMobil, Chevron și ConocoPhillips au încheiat acorduri de miliarde de dolari pentru a-și extinde afacerile în zona șișturilor precum și în regiunile fierbinți de pe glob pentru explorare și exploatare de noi zăcăminte de hidrocarburi. Fuziunile și prețurile scăzute la petrol determină reducerea numărului de locuri de muncă în întregul sector, numărul angajaților din birouri și al contractorilor scăzând, deoarece companiile s-au angajat să facă economii de miliarde de dolari și să simplifice structurile corporative. Aceste lucruri au ca scop eliminarea costurilor excesive, creșterea eficienței, menținând în același timp plata dividendelor, cu toate că mult mai mici în comparație cu maximele din 2022.

Tehnologia și progresul utilajelor robotizate și al inteligenței artificiale elimină, de asemenea, alte locuri de muncă, iar această tendință este de așteptat să continue.

Concedierile colective se accelerează

Cel mai recent, o mare companie petrolieră, ExxonMobil, a anunțat desființarea a 2.000 de locuri de muncă la nivel global, din care aproape jumătate fiind la divizia canadiană, Imperial Oil.

Exxon a eliminat deja aproximativ 400 de locuri de muncă în Texas de când a achiziționat Pioneer Natural Resources într-o tranzacție de 60 de miliarde de dolari finalizată în mai 2024.

Exxon se alătură astfel celorlalte companii din Big Oil, Chevron, ConocoPhillips și BP, pentru a enunța doar câteva mii de reduceri de locuri de muncă.

O restructurare la Imperial Oil va reduce numărul de angajați cu aproximativ 20% până la sfârșitul anului 2027, a anunțat compania.

„Rețeaua noastră globală de birouri a fost înființată cu zeci de ani în urmă în circumstanțe foarte diferite”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Exxon pentru The Wall Street Journal prin e-mail. „Pentru a susține colaborarea atât de importantă pentru succesul nostru, ne aliniem prezența globală cu modelul nostru operațional și ne unim echipele.”

Exxon nu este singura companie care caută o eficiență sporită și tăieri de cheltuieli prin reducerea costurilor generale.

Chevron, care a cumpărat Hess Corporation pentru 53 de miliarde de dolari, a declarat că își va reduce forța de muncă cu 20% până la sfârșitul anului 2026, ca parte a unor reduceri ample de costuri. Aceasta include 800 de locuri de muncă în cazul zăcămintelor Permian.

ConocoPhillips, care a achiziționat Marathon Oil Corporation anul trecut, intenționează să reducă numărul de angajați cu până la 25% în toate funcțiile și zonele geografice pentru a simplifica organizația și a reduce costurile.

BP, cu sediul în Marea Britanie, care se află sub o presiune intensă din partea acționarilor pentru a reduce costurile și datoriile, a declarat în august că accelerează reducerea numărului de contractori și a numărului de angajați din birouri.

„În întregul lanț de aprovizionare, am realizat economii de aproximativ 900 de milioane de dolari. Peste o treime din reducerile de cheltuieli ale lanțului nostru de aprovizionare observate până acum reflectă o reducere a numărului de contractori, facilitată semnificativ de tehnologie”, a declarat Kate Thomson, director financiar al BP, în cadrul conferinței privind rezultatele financiare din trimestrul al doilea.

BP a redus deja numărul de contractori cu 3.200 și se așteaptă ca încă 1.200 de contractori să plece până la sfârșitul anului 2025.

Mai mult, BP se așteaptă ca transformarea sa organizațională continuă să afecteze 6.200 de angajați până la sfârșitul anului 2025, dintr-o forță de muncă de 40.000 de angajați din birouri.

Întreaga industrie petrolieră se restructurează

Dar nu doar marile companii fac economii prin reducerea numărului de angajați. Companiile din zona exploatărilor de șist bituminos din SUA sunt în căutarea consolidării, sinergiilor, eficienței și reducerilor de costuri pentru a putea susține plățile către acționari la prețurile petrolului din SUA de aproximativ 60 de dolari pe baril și, eventual, chiar mai mici la sfârșitul acestui an.

Deocamdată, acestea se așteaptă să gestioneze scăderea prețurilor cu modificări minime ale strategiilor.

Primele modificări includ amânarea finalizării sondelor și realizarea de venituri mai mari cu mai puține resurse, ceea ce înseamnă că locurile de muncă trebuie reduse.

Activitatea de foraj încetinită s-a extins și la grupurile de servicii pentru câmpuri petroliere. Se spune că Halliburton, de exemplu, a inițiat concedieri în cel puțin trei unități de afaceri, cu reduceri de personal cuprinse între 20% și 40%. Aceste reduceri vin pe fondul creșterii costurilor, al prețurilor mai mici și al volatilității sporite în întregul sector.

Și OMV reduce numărul de angajați

Inclusiv și Grupul austriac de petrol, gaze şi produse chimice OMV, care deține și Petrom, intenţionează să renunţe la 2.000 din cei 23.000 de angajaţi la nivel mondial, a relatat presa austriacă. Citând sindicatele angajaţilor, în presă se afirmă că filiala românească a companiei, Petrom, va fi afectată în mod deosebit, dar reduceri sunt planificate şi la rafinăria din sudul Germaniei şi filiala din Slovacia, scrie Reuters.

„Industria petrolului și gazelor a încetinit dramatic din cauza prețurilor scăzute și a creșterii costurilor cu materiile prime și produse finite, precum și a utilajelor”, a declarat un director executiv al unei firme de servicii petroliere în cadrul celui mai recent sondaj din industria energetică al Fed din Dallas. „Operatorii sunt mai puțin înclinați să utilizeze servicii externe și continuă să își reducă propria forță de muncă.”

Un alt director executiv, de la o firmă de explorare și producție, a declarat: „Administrația insistă asupra unui preț de 40 de dolari pe baril de țiței, iar odată cu tarifele vamale pentru importurile de oțel, prețurile [inputurilor] sunt în creștere, iar forajul va dispărea. Industria petrolieră va pierde din nou angajați valoroși.”

