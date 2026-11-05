Marile companii din România au crescut mai repede decât cele din Polonia, Cehia și Ungaria în 2025, dar avem prea puțini campioni regionali raportat la dimensiunea economiei

Cele mai mari companii din România au crescut mai repede în 2025 decât marile companii din Polonia, Cehia și Ungaria, conform clasamentului Coface CEE Top 500 Ranking, care ordonează cele mai mari companii din Europa Centrală și de Est în funcție de cifra de afaceri.

Mai exact, cifra de afaceri cumulată a companiilor din România prezente în top a fost de 106,7 mld. euro, în creștere cu 6,2% față de anul anterior. Spre comparație, cifra de afaceri cumulată a tuturor celor mai mari 500 de companii din regiune a crescut cu 2,9%, până la aproximativ 1.120 de miliarde de dolari.

Companiile românești au înregistrat o marjă netă de profit de 4,7%, pe care Coface o descrie drept „sănătoasă”, în contextul în care marja de profit la nivelul celor mai mari 500 de companii din regiune s-a situat la 3,1% în 2025, înregistrând o ușoară scădere față de nivelul de 3,2% din 2024.

Deși este a doua cea mai mare economie din regiune, România se află abia pe locul patru în top, cu 59 de companii prezente în clasament (+3 în 2025), în comparație cu Polonia, care are 172 de companii (-6 în 2025) în top, Cehia cu 73 de companii (+2 în 2025) sau Ungaria cu 62 de companii.

„România, a doua economie ca mărime din regiune, continuă să reducă decalajul față de celelalte piețe. Deși prezența companiilor românești în clasament rămâne modestă în raport cu dimensiunea economiei naționale, companiile din România au câștigat trei poziții suplimentare și au consemnat cea mai mare creștere a cifrei de afaceri dintre cele mai mari patru economii din regiune”, notează raportul Coface.

Mai multe companii din România în top

Ponderea companiilor românești în topul celor mai mari 500 de companii din regiune a crescut în 2025, iar printre firmele noi care au intrat în clasament se regăsesc Robert Bosch și Aumovio Technologies, fosta Continental Automotive România.

OMV Petrom este cea mai mare companie românească după cifra de afaceri și se află pe locul 23 în clasamentul pe regiune, comparativ cu locul 21 în anul anterior, fiind urmată de Automobile Dacia, care a urcat de pe locul 27 pe locul 24.

Pe lângă OMV Petrom și Automobile Dacia, cele mai mari companii din România prezente în clasament sunt Lidl Discount, OMV Petrom Marketing, Ford Otosan, Kaufland România, Rompetrol Rafinare, Rompetrol Downstream, Carrefour România și Dedeman.

O altă companie românească care s-a remarcat în clasamentul Coface este furnizorul elen de energie PPC Energie, care a urcat de pe poziția 454 pe poziția 193 după ce și-a dublat cifra de afaceri de la un an la altul.

Creșterea de 6,2% înregistrată de cele mai mari companii din România incluse în top 500 a fost alimentată de creșterile înregistrate de retaileri alimentari, precum Lidl (11,2%), Carrefour (13,1%), Mega Image (15,8%), dar și de rețeaua de farmacii Dr. Max (16%).

Totodată, industria auto a înregistrat creșteri, cu Dacia care a marcat un plus de 7,6% sau Ford Otosan, care a crescut cu 13%.

„Creșterile de taxe și accize care au venit în august 2025 vor pune presiune pe consum pe parcursul anului 2026”, notează reprezentanții Coface.

Polonia, de departe pe primul loc

Polonia a rămas lider incontestabil al clasamentului, cu 172 de companii în top, în contextul în care beneficiază și de dimensiunea pieței sale interne. Companiile orientate către consumatori au avut performanțe deosebit de bune, în timp ce sectoarele de rafinare, chimie și exploatare a cărbunelui au afectat profitabilitatea.

Cehia a înregistrat o creștere solidă susținută în principal de industria auto, în timp ce Ungaria a beneficiat de performanțe puternice în sectoarele electronic și retail, în paralel cu presiunile resimțite de producția de baterii și automobile.

Primele șapte poziții ale clasamentului au rămas neschimbate în 2025. Compania poloneză din industria petrolieră Orlen și-a păstrat primul loc, în timp ce producătorul ceh Škoda Auto s-a menținut pe poziția a doua și a înregistrat cel mai mare profit net din clasament.

Jeronimo Martins Polska, operatorul lanțului polonez de magazine Biedronka, și-a păstrat poziția a treia, reflectând reziliența companiilor orientate către consumatori.

Mai jos în clasament, avansul puternic al companiilor asociate investițiilor în centre de date, noilor capacități de producție auto și sectorului energetic evidențiază o schimbare mai amplă a surselor de creștere economică din regiune.

Industria rămâne coloana vertebrală a economiei regiunii, însă sursele de creștere devin din ce în ce mai diversificate. Sectorul auto și transporturi a devenit cel mai bine reprezentat în clasament, cu 94 de companii, deși performanțele au rămas mixte, pe fondul menținerii unei cereri europene slabe și al intensificării concurenței din partea producătorilor chinezi.

În același timp, retailul a beneficiat de creșterea consumului gospodăriilor, iar construcțiile s-au extins rapid datorită proiectelor de infrastructură finanțate de Uniunea Europeană.

De asemenea, industria de apărare se conturează ca un nou pol de creștere. Cele patru mari companii din sector prezente în clasament și-au majorat cifra de afaceri cumulată cu 49%. În contrast, sectoarele de rafinare, chimie și metalurgie au rămas sub presiune din cauza prețurilor mai mici ale materiilor prime, a cererii industriale reduse și a concurenței internaționale mai puternice.

„Europa Centrală și de Est și-a construit forța pe baza sa industrială și pe integrarea strânsă în lanțurile europene de aprovizionare. Acesta rămâne un avantaj important, însă mediul economic se schimbă. Companiile care vor avea succes vor fi cele care vor reuși să combine această forță industrială cu o productivitate mai ridicată, flexibilitate și capacitatea de a răspunde rapid noilor surse de creștere”, a declarat Jarosław Jaworski, CEO Coface Europa Centrală și de Est.

Coface estimează o creștere a PIB-ului regiunii ECE de 2,3% în 2026 și 2,6% în 2027, susținută în principal de consum, investiții și creșterea cheltuielilor pentru apărare.

Majorarea cheltuielilor publice din Germania ar putea sprijini treptat exportatorii din Europa Centrală și de Est, însă tensiunile din comerțul internațional și concurența tot mai puternică din partea Chinei rămân riscuri importante. Într-un context în care marjele de profit sunt deja reduse, provocarea principală pentru cele mai mari companii din regiune nu este doar să continue să crească, ci să transforme această creștere într-o profitabilitate sustenabilă pe termen lung.

Piața muncii, accent pe productivitate

Companiile din Top 500 aveau 2,53 milioane de persoane angajate în 2025, cu 1,3% mai mult decât în ediția precedentă a clasamentului. Cu toate acestea, creșterea a fost determinată în principal de schimbările în componența topului.

Pe o bază comparabilă, nivelul ocupării forței de muncă a rămas relativ stabil, reflectând o abordare mai prudentă a angajărilor și continuarea investițiilor în automatizare și productivitate.

Marile companii din România au ajuns la un număr total de 231.000 de angajați în 2025, în creștere cu 7,4% față de anul anterior. Printre cei mai activi jucători pe piața muncii au fost retailerul electro-IT Altex, controlat de Dan Ostahie, și retailerul alimentar Carrefour, controlat de frații Pavăl, fondatorii Dedeman.

***