Marile bănci americane au detectat agenți AI neautorizați care au încercat să intre în conturile clienților – Ritmul progreselor în AI devine o problemă de securitate

Marile bănci americane au detectat în mai multe rânduri agenți AI neautorizați care au încercat să intre în conturile unor clienți, iar unii dintre acești agenți au încercat să întreprindă acțiuni care par independente de instrucțiunile utilizatorilor, relatează Axios.

Potrivit Axios, agenții AI devin o problemă tot mai serioasă pentru băncile din SUA, pătrunzând în sistemele bancare mai repede decât pot instituțiile financiare să reacționeze. Dificultatea de a face diferența între un utilizator uman și un bot neautorizat determină băncile să blocheze această tehnologie și să își rescrie rapid termenii și condițiile de utilizare, conform publicației americane.

Bănci precum Morgan Stanley, Bank of America, JPMorgan și Wells Fargo încearcă să limiteze riscurile asociate agenților AI, iar unele instituții sunt deja conștiente de existența unor accesări neautorizate, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Regulile bancare interzic accesul în cont prin orice asistent AI, indiferent dacă există permisiunea clientului

În general, este vorba despre situații în care un agent sau un asistent AI accesează contul unei persoane cu permisiunea acesteia și folosind datele sale de autentificare. Chiar dacă utilizatorul și-a dat acordul, acest lucru contravine regulilor majorității băncilor, care prevăd că titularii trebuie să se autentifice personal în propriile conturi.

Situația generează riscuri importante de securitate. Directorii din sectorul bancar se tem de acțiunile pe care le-ar putea întreprinde agenții care au acces la datele de autentificare, mai ales atunci când utilizatorul le-a acordat autoritatea de a face achiziții sau de a transfera bani.

În alte cazuri, unele bănci au identificat activități în care agenți AI, programați să îndeplinească cereri sau sarcini în numele utilizatorilor, contactează centrele de relații cu clienții sau par să întreprindă acțiuni fără instrucțiuni directe din partea utilizatorilor.

Directori din sectorul bancar au descris situația drept alarmantă, iar un oficial a declarat că industria are îngrijorări serioase privind posibilitatea ca agenții AI să obțină acces la conturile clienților și să întreprindă acțiuni care le-ar putea afecta finanțele.

Băncile americane au început să ia măsuri. Ritmul rapid al progreselor în inteligența artificială devine o problemă de securitate

Aceste preocupări stau la baza deciziei mai multor bănci de a restricționa accesul agenților AI. Morgan Stanley a început să blocheze astfel de agenți de pe platformele sale, iar JPMorgan, Bank of America și Citi impun, de asemenea, restricții.

Un purtător de cuvânt al JP Morgan Chase a declarat că utilizatorii nu ar trebui să își ofere nimănui numele de utilizator și parolele. Un reprezentant Morgan Stanley a spus că banca nu a identificat cazuri de „agenți AI scăpați de sub control care să acceseze platformele noastre”.

Majoritatea băncilor au autorizat deja sau se îndreaptă spre permiterea unui acces de tip „read-only”, care le-ar permite agenților să consulte informațiile financiare ale clienților fără a putea efectua operațiuni. Băncile oferă deja acest tip de acces unor aplicații terțe, precum Quicken, utilizate pentru bugetare și alte activități.

Mai mulți directori din industria financiară și din bănci au declarat pentru Axios că recunosc necesitatea găsirii unui compromis în privința agenților AI. Clienții vor dori să utilizeze astfel de instrumente în viitor, lucru pe care băncile îl acceptă, însă pentru moment riscurile unei abordări prea permisive sunt considerate prea mari.

Multe bănci nu pot determina cu certitudine dacă activitatea unui agent într-un cont este într-adevăr direcționată de utilizator. Un director bancar a declarat pentru Axios că instituția sa are dificultăți atât în diferențierea diverselor tipuri de agenți, cât și în stabilirea faptului dacă un agent a fost autorizat de client sau dacă a scăpat de sub control și a obținut acces la cont.

Conform Axios, băncile se află într-o poziție bună pentru a răspunde amenințărilor și oportunităților generate de inteligența artificială, având resurse financiare importante și experiență în operarea infrastructurii critice. Totuși, banii nu sunt neapărat suficienți pentru a rezolva această problemă, având în vedere viteza cu care tehnologia evoluează și modul în care apar în timp real noi vulnerabilități.

Băncile investesc în prevenirea celor mai grave scenarii, dar se pregătesc și pentru situația în care acestea s-ar produce, inclusiv prin planuri de tip „ziua de după”, care le-ar permite să securizeze sau să restabilească rapid accesul clienților la conturi.

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