Marii dictatori ai lumii preiau comanda luptei împotriva Occidentului: China și Rusia și-au prezentat viziunea despre noua ordine economică și de securitate globală. „Multilateralismul autentic” – invocat atât de Xi Jinping, cât și de Vladimir Putin

Președintele chinez Xi Jinping a insistat, luni, asupra viziunii sale pentru o nouă ordine economică și de securitate globală care acordă prioritate „Sudului Global”, într-o provocare directă adresată Statelor Unite, la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Demersul său a fost susținut de președintele rus, Vladimir Putin, un semn clar că marii dictatori ai lumii au sunat adunarea împotriva Occidentului.

Marea adunare din China implică, pe lângă summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, și o paradă militară la Beijing, pe 3 septembrie, când lui Xi Jinping și Vladimir Putin li se va alătura și liderul de la Phenian, dictatorul nord-coreean Kim Jong-un.

„Trebuie să continuăm să luăm o poziție clară împotriva hegemonismului și politicii de putere și să practicăm un multilateralism autentic”, a declarat Xi, într-o aluzie voalată la Statele Unite și la politicile tarifare ale președintelui Donald Trump. „Guvernanța globală a ajuns la o nouă răscruce”, a adăugat el, potrivit Reuters.

Xi a găzduit peste 20 de lideri ai țărilor non-occidentale la un summit în orașul portuar chinez Tianjin pentru Organizația de Cooperare de la Shanghai, o inițiativă susținută de China, care a primit un nou impuls prin prezența președintelui rus Vladimir Putin și a prim-ministrului indian Narendra Modi (foto centru). Într-o imagine menită să transmită un sentiment de solidaritate, Putin și Modi au fost fotografiați ținându-se de mână în timp ce se îndreptau zâmbitori spre Xi înainte de deschiderea summitului. Cei trei bărbați stăteau umăr la umăr, râzând și înconjurați de interpreți.

„Este greu de spus dacă scena a fost regizată sau improvizată, dar nu contează cu adevărat”, a scris Eric Olander, redactor-șef al agenției de cercetare The China-Global South Project. „Dacă președintele SUA și acoliții săi au crezut că pot folosi tarifele pentru a presa China, India sau Rusia să se supună, acea întâlnire spune altceva”, a adăugat el.

După summit, Modi a împărțit o călătorie cu Putin în limuzina blindată Aurus a liderului rus, în drum spre întâlnirea bilaterală. „Conversațiile cu el sunt întotdeauna pline de înțeles”, a scris Modi pe x. La întâlnirea bilaterală, Putin s-a adresat lui Modi în rusă cu „Stimate domnule prim-ministru, dragă prieten”.

China și India sunt cei mai mari cumpărători de țiței din Rusia, al doilea exportator mondial. Trump a impus tarife suplimentare Indiei pentru achiziții, dar nu și Chinei. Puțin cunoscută în afara regiunii, SCO, cu sediul la Beijing, a fost înființată acum mai bine de două decenii ca bloc regional de securitate. China, Rusia și patru state din Asia Centrală sunt membri fondatori. India s-a alăturat în 2017.

Xi nu a stabilit nicio măsură concretă în ceea ce el a numit „Inițiativa de guvernanță globală” – cea mai recentă dintr-o serie de cadre politice ale Beijingului menite să promoveze leadershipul Chinei și să provoace organizațiile internaționale dominate de SUA care au luat naștere după al Doilea Război Mondial.

Anterior, Xi a promovat ceea ce a descris ca o globalizare economică mai incluzivă în contextul tulburărilor cauzate de politicile tarifare ale lui Trump, promovând „piața de mega-scară” și oportunitățile economice ale SCO.

Putin vorbește de „un nou sistem pentru stabilitate”

Putin, a cărui țară a strâns legături economice și de securitate și mai strânse cu China pe fondul consecințelor războiului din Ucraina, a declarat că SCO a reînviat „multilateralismul autentic”, monedele naționale fiind utilizate din ce în ce mai mult în decontările reciproce. „Acest lucru, la rândul său, pune bazele politice și socio-economice pentru formarea unui nou sistem de stabilitate și securitate în Eurasia”, a spus Putin.

„Acest sistem de securitate, spre deosebire de modelele eurocentrice și euro-atlantice, ar lua în considerare în mod autentic interesele unei game largi de țări, ar fi cu adevărat echilibrat și nu ar permite unei țări să-și asigure propria securitate în detrimentul altora.”

Xi a solicitat crearea unei noi bănci de dezvoltare a SCO, ceea ce ar reprezenta un pas important către aspirația de lungă durată a blocului de a dezvolta un sistem de plăți alternativ care să ocolească dolarul american și puterea sancțiunilor SUA.

Beijingul va acorda în acest an ajutor gratuit în valoare de 2 miliarde de yuani (280 de milioane de dolari) statelor membre și împrumuturi suplimentare în valoare de 10 miliarde de yuani unui consorțiu bancar al SCO. China va construi, de asemenea, un centru de cooperare în domeniul inteligenței artificiale pentru țările SCO, care sunt, de asemenea, invitate să participe la stația de cercetare lunară a Chinei, a adăugat Xi.

Beijingul a folosit summitul ca o oportunitate de a repara relațiile cu New Delhi. Modi, care vizitează China pentru prima dată în șapte ani, și Xi au convenit duminică că țările lor sunt parteneri de dezvoltare, nu rivali, și au discutat modalități de îmbunătățire a comerțului. Separat, Xi va prezida miercuri o paradă militară masivă la Beijing, la care se așteaptă să participe și Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un.

Această paradă, organizată pentru a celebra 80 de ani de la capitularea Japoniei în cel de-al Doilea Război Mondial, va prezenta cea mai recentă tehnologie militară a Chinei într-o demonstrație de forță care, potrivit analiștilor, va avea ca scop intimidarea și descurajarea potențialilor rivali.

