Marian Neacșu, vicepremierul Guvernului Luca Niculescu, va aviza toate proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de toate ministerele și va asigura „coordonarea funcțională” a 11 ministere și a ministrului secretar de stat pentru învățământ preuniversitar, conform unei decizii publicate miercuri în Monitorul Oficial.

”Desigur că mecanismul de avizare este unul pe care orice proiect care ajunge în Guvern trebuie să-l parcurgă. Uneori, este un minister avizator sau mai multe, dar întotdeauna decizia finală în Guvernul României o ia prim-ministrul, în cazul nostru, domnul prim-ministru Luca Niculescu. (…) Guvernul României este condus de prim-ministrul României, care este Luca Niculescu şi care ia şi deciziile în Guvern”, a asigurat purtător de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Ce prevede decizia semnată de premierul Luca Niculescu și publicată în MOf:

„DECIZIE

privind stabilirea atribuțiilor domnului Marian Neacșu,

viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne În temeiul art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 1 alin. (2) și (3)

din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2026 privind stabilirea unor măsuri

la nivelul administrației publice centrale,

prim-ministrul emite prezenta decizie.

Art. 1. — (1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul

asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare, domnul

Marian Neacșu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, în calitate de

viceprim-ministru, avizează proiectele de acte normative cu impact bugetar

elaborate de următoarele ministere:

a) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

b) Ministerul Finanțelor;

c) Ministerul Afacerilor Externe;

d) Ministerul Justiției;

e) Ministerul Apărării Naționale;

f) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

g) Ministerul Energiei;

h) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

i) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

j) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

k) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

l) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

m) Ministerul Sănătății;

n) Ministerul Educației și Cercetării;

o) Ministerul Culturii.

(2) Domnul Marian Neacșu, viceprim-ministru, ministerul afacerilor interne,

în calitate de viceprim-ministru, asigură coordonarea funcțională a următoarelor

ministere și structuri:

a) Ministerul Transporturilor și Infrastructurii;

b) Ministerul Justiției;

c) Ministerul Apărării Naționale;

d) Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

e) Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

f) Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor;

g) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

h) Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene;

i) Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

j) Ministerul Sănătății;

k) ministrul delegat pentru învățământ preuniversitar.

Art. 2. — Domnul Marian Neacșu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, coordonează instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului.

Art. 3. — Domnul Marian Neacșu, viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne, asigură informarea permanentă a prim-ministrului în legătură cu aplicarea prevederilor stabilite prin prezenta decizie.

Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia primministrului nr. 334/2025 privind stabilirea atribuțiilor domnului Marian Neacșu, viceprim-ministru, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 622 din 2 iulie 2025, se abrogă.

PRIM-MINISTRU

LUCA-ALEXANDRU NICULESCU”

Până acum, vicepremierii coordonau politic activitatea ministerelor

Conform cutumei, vicepremierii dintr-un executiv se ocupau de coordonarea și avizarea proiectelor din ministerele atribuite din care proveneau, conform algoritmului politic negociat la formarea guvernului.

În Guvernul Ilie Bolojan (primul, cel de până la demiterea din 5 mai), conform „Deciziei nr. 334 din 2 iulie 2025 privind stabilirea atribuțiilor domnului Marian Neacșu”, social-democratul aviza proiectele cu impact bugetar din ministerelor distribuite PSD:

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale

Ministerul Sănătății

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale

Ministerul Justiției

Ministerul Energiei.

Fiecare partid din fosta coaliție a avut câte un vicepremier: PSD,PNL,USR și UDMR.

Întrucât Marian Neacșu este singurul viceprim-ministru al Cabinetului Niculescu, el avizează acum proiectele de acte normative cu impact bugetar ale tuturor minsiterelor.

Noutatea o constituie formularea de la punctul 2: „asigură coordonarea funcțională”, în loc de politică.

Prima OUG a Guvernului Niculescu – aparat de lucru extins pentru Marian Neacșu

Trebuie menționat că rolul extins al lui Marian Neacșu era deja previzibil și că a fost avut în vedere de la începutul activității Guvernului Niculescu, prima OUG semnată de premier vizând chiar extinderea aparatului de lucru al vicepremierului.

Documentul a înființat șase noi posturi de secretar de stat – două dintre ele fiind destinate aparatului de lucru al vicepremierului Marian Neacșu, mult peste orice cabinet de vicepremier din trecut.

alte două ministrului delegat pentru inteligență artificială și încă două ministrului delegat pentru învățământul preuniversitar

Încă din acea OUG se prevedea că Neacșu va coordona instituțiile publice și structurile din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, inclusiv Secretariatul General al Guvernului (SGG).

Explicațiile Palatului Victoria

”După cum bine ştiţi, acest guvern, să spunem, hibrid din perspectiva compoziţiei politice, monocolor din perspectiva partidului aflat la guvernare şi completat cu membrii guvernului care fac parte din zona tehnocrată, are o structură din perspectiva conducerii diferită de cea a guvernului anterior, o structură cu cinci vice-prim-minişti. Aşa arată în acest moment decizia premierului în legătură cu atribuţiile domnului vicepriministru Marian Neacşu. Este singurul vicepremier din acest guvern, un guvern care, sigur, a preluat Executivul de la cel anterior, cu o structură de cinci vice prim-miniştri. (..) În condiţiile în care acest guvern are un singur post de vicepriministru, desigur, pe lângă structura de bază pe care domnul Marian Neacşu a gestionat-o, a avut adăugate o serie întreagă de alte atribuţii”, a spus miercuri purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

Atribuțiile lui Marian Neacșu s-au înmulțit, pentru că este singurul viceprim-ministru din acest Guvern, a explicat Cărbunaru, care a adăugat că deciziile finale aparțin premierul Luca Niculescu: ”Desigur că mecanismul de avizare este unul pe care orice proiect care ajunge în Guvern trebuie să-l parcurgă. Uneori, este un minister avizator sau mai multe, dar întotdeauna decizia finală în Guvernul României o ia prim-ministrul, în cazul nostru, domnul prim-ministru Luca Niculescu. (…) Guvernul României este condus de prim-ministrul României, care este Luca Niculescu şi care ia şi deciziile în Guvern”.

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