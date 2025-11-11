cursdeguvernare

marți

11 noiembrie, 2025

Stiri

Marea Britanie respinge cererea UE de 6,75 miliarde de euro pentru a se alătura programului european de înarmare SAFE

De Iulian Soare

11 noiembrie, 2025

Guvernul britanic a respins solicitarea UE de a participa cu 6,75 miliarde de euro pentru a se alătura programului european de înarmare SAFE. Contra acestei sume, companiile britanice ar fi putut primi comenzi pentru industria de apărare lansate prin SAFE care gestionează un fond de 150 miliarde euro. Aceasta reprezintă o fisură în relațiile post-Brexit dintre UE și UK sub conducerea premierului laburist Keir Starmer și riscă de asemenea să dăuneze eforturilor europene de a crea o forță armată de descurajare a Rusiei.

Comisia Europeană a propus ca Marea Britanie să plătească o taxă de 4 până la 6,5 miliarde euro pentru a participa la Programul Acțiune de Securitate pentru Europa, sau SAFE, relatează Bloomberg, citând persoane familiarizate cu discuțiile. În plus, a fost solicitată și o taxă administrativă de 150 până la 250 milioane euro, potrivit surselor care au solicitat să rămână anonime deoarece negocierile nu sunt publice.

„Vom conveni doar acorduri care vor aduce valoare Marii Britanii și industriei britanice”, se arată într-un comunicat al guvernului de la Londra. „Nu s-a convenit nimic deocamdată și nu vom comenta în timpul negocierilor în curs”, a completat comunicatul. Companiile britanice ar beneficia dacă Regatul Unit ar putea obține accesul la un program de 150 de miliarde de euro care permite statelor membre să împrumute bani pentru a investi în capabilități de apărare, achizițiile fiind permise în cazul echipamentelor ale căror componente provin în principal din UE, Ucraina și a țărilor membre SEE-EFTA.


Programul face parte din încercarea Uniunii Europene de a-și spori capacitatea de apărare după invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, și pe fondul îngrijorărilor că președintele Donald Trump va reduce angajamentele de securitate ale SUA de pe continent.

Deși fondul este destinat în principal companiilor de apărare din statele membre ale UE, Bruxelles-ul a purtat, de asemenea, discuții cu națiuni din afara UE, inclusiv Regatul Unit și Canada, cu privire la participarea la program. Turcia și Coreea de Sud și-au manifestat, de asemenea, dorința să participe.

Cititi si: Experți europeni sprijină România pentru pregătirea proiectelor finanțate prin mecanismul SAFE

***


