Marea Britanie discută cu OpenAI un acord prin care să ofere acces gratuit în întreaga țară la ChatGPT Plus. Taxa s-ar ridica la 2 mld. lire sterline

Sam Altman, co-fondator al OpenAI a discutat cu secretarul pentru tehnologie din Marea Britanie despre posibilitatea încheierii unui acord pentru a oferi gratuit în toată țara acces la versiunea premium a ChatGPT, contra unei taxe de aproximativ 2 mld lire sterline, scrie The Guardian.

Potrivit a două surse care au cunoștință directă despre întâlnire, ideea a fost lansată ca parte a unei discuții mai ample cu ocazia unei întâlniri la San Francisco ăn care s-au analizat oportunitățile de colaborare dintre OpenAI și Marea Britanie.

Sursele spun că Kyle nu a luat niciodată ideea în serios, mai ales pentru că ar fi putut costa până la 2 miliarde de lire sterline. Dar discuțiile arată entuziasmul cu care secretarul pentru tehnologie a îmbrățișat sectorul inteligenței artificiale, în ciuda îngrijorărilor legate de acuratețea unor răspunsuri ale chatbot-urilor și de implicațiile pentru confidențialitate și drepturi de autor.

Versiunea ChatGPT Plus costă 20 dolair/lună

OpenAI oferă versiuni gratuite și cu abonament ale ChatGPT. Versiunea plătită, ChatGPT Plus, costă 20 de dolari pe lună și oferă utilizatorilor timpi de răspuns mai rapizi și acces prioritar la funcții noi.

Kyle a luat cina cu Altman în martie și aprilie, conform datelor privind transparența publicate de guvernul britanic. În iulie, Kyle a semnat un acord cu OpenAI pentru a utiliza inteligența artificială în serviciile publice din Marea Britanie. Acordul neobligatoriu ar putea oferi OpenAI acces la datele guvernamentale și ar putea duce la utilizarea software-ului său în educație, apărare, securitate și sistemul judiciar.

„ChatGPT este fantastic, iar atunci când există lucruri pe care chiar nu le înțelegi în profunzime, ChatGPT poate fi un profesor foarte bun”, a declarat ministrul în ianuarie pentru PoliticsHome.

Marea Britanie este una dintre cele cinci piețe principale ale OpenAI pentru abonamentele plătite la ChatGPT. Milioane de britanici utilizează deja ChatGPT în fiecare zi, gratuit.

Compania a purtat discuții cu mai multe guverne în ultimele luni și a încheiat un acord cu Emiratele Arabe Unite pentru „activarea ChatGPT la nivel național” și utilizarea tehnologiei în sectoare publice, inclusiv transporturi, sănătate și educație.

Guvernul britanic susține inteligența artificială

Guvernul britanic a fost dornic să atragă investiții în IA din SUA, încheind acorduri cu rivalii OpenAI, Google și Anthropic, la începutul acestui an.

Pe de altă parte, guvernanții britanici au fost criticați de artiști precum Elton John și Tom Stoppard pentru modificările prevăzute pentru legile drepturilor de autor, care ar permite companiilor de IA să-și antreneze modelele folosind opere protejate de drepturi de autor fără permisiune, cu excepția cazului în care proprietarul se opune.

Modificările, care sunt în curs de revizuire și consultare de către guvern, au dus la acuzații din partea creatorilor că guvernul laburist s-a apropiat prea mult de marile companii de tehnologie.

Guvernul de la Londra a fost acuzat că favorizează marile companii de tehnologie. Afirmațiile au fost respinse de către un purtător de cuvânt.

