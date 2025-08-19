Marea adunare occidentală de la Washington: Garanțiile de securitate pentru Ucraina – „furnizate de state europene, în coordonare cu SUA”. A început pregătirea unei bilaterale Putin-Zelenski, urmată de o trilaterală. FT: Kievul va cumpăra din SUA armament de 100 de miliarde de dolari

Garanțiile de securitate pentru Ucraina „vor fi furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii”, a anunțat președintele american, Donald Trump, la finalul întâlnirii avute, luni, cu omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, cu mai mulți lideri europeni și cu secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Ulterior, liderul de la Casa Albă l-a sunat pe președintele rus, Vladimir Putin, pentru pregătirea unei bilaterale cu Zelenski.

„Am avut o întâlnire foarte bună cu distinși oaspeți” – așa și-a început Trump postarea pe Truth Social și apoi a dat amănunte despre ce a discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, președinții Franței și Finlandei, Emmanuel Macron și Alexander Stubb, și cu șefii guvernelor Germaniei, Marii Britanii și Italiei, Friedrich Merz, Keir Starmer și, respectiv, Giorgia Meloni.

„În cadrul întâlnirii, am discutat despre garanțiile de securitate pentru Ucraina, care vor fi furnizate de diferite țări europene, în coordonare cu Statele Unite ale Americii. Toată lumea este foarte bucuroasă de posibilitatea PĂCII pentru Rusia/Ucraina. La încheierea întâlnirilor, l-am sunat pe președintele Putin și am început pregătirile pentru o întâlnire, la un loc care urmează să fie stabilit, între președintele Putin și președintele Zelenski. După această întâlnire, vom avea o reuniune trilaterală, la care vor participa cei doi președinți și eu. Repet, acesta a fost un prim pas foarte bun pentru un război care durează de aproape patru ani. Vicepreședintele JD Vance, secretarul de stat Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff coordonează eforturile cu Rusia și Ucraina”, a comunicat Trump.

Kremlinul: Putin este deschis ideii unor discuții directe cu Ucraina

Consilierul pentru politică externă de la Kremlin, Iuri Ușakov, a declarat că Vladimir Putin și Donald Trump au abordat – în convorbirea telefonică de luni – doar „ideea” unor discuții directe între Rusia și Ucraina. Conform lui Ușakov, Putin i-a spus lui Trump că este deschis „ideii” unor discuții directe cu Ucraina. „În cursul conversației telefonice ulterioare, Vladimir Putin și Donald Trump și-au exprimat sprijinul pentru continuarea negocierilor directe între delegațiile Rusiei și Ucrainei. În acest sens, s-a discutat în special ideea că ar fi necesar să se studieze posibilitatea ridicării nivelului reprezentanților părților ucrainene și ruse, adică a reprezentanților care participă la negocierile directe menționate anterior”, a comunicat Iuri Ușakov.

„Suntem pregătiți pentru discuții bilaterale cu Putin”, a afirmat, după întâlnirea de la Casa Albă, Volodimir Zelenski. Chestiunile teritoriale vor fi decise între Rusia și Ucraina, a ținut să precizeze acesta, adăugând că detaliile privind garanțiile de securitate vor fi puse la punct în termen de 10 zile.

Întâlnirea Zelenski-Putin ar putea avea loc „în următoarele două săptămâni, a declarat cancelarul german, Friedrich Merz.

Un microfon deschis l-a surprins pe președintele american când îi spunea omologului său francez, Emmanuel Macron, că președintele rus Vladimir Putin vrea să ajungă la un acord privind Ucraina. „Cred că vrea să facă o înțelegere. Cred că vrea să facă o înțelegere pentru mine, înțelegi? Oricât de nebunesc ar suna”, i-a șoptit Trump lui Macron la ureche, în Sala de Est a Casei Albe, înainte de a-i cere președintelui francez să ia loc pentru a începe întâlnirea.

Franța și Germania, sprijin puternic pentru securitatea și integritatea Ucrainei

Referitor la garanțiile de securitate, președintele francez Emmanuel Macron a declarat că forțele militare europene ar trebui să participe în viitor la operațiunile de menținere a păcii în Ucraina. „Vom avea nevoie de o armată ucraineană puternică și va trebui să ajutăm Ucraina cu trupe terestre. Vom avea nevoie de operațiuni de menținere a păcii pe care aliații Ucrainei sunt dispuși să le furnizeze”, a declarat el, citat de BBC. Potrivit lui Macron, Donald Trump ar fi „dispus” să impună sancțiuni secundare și tarife Moscovei „dacă Rusia nu joacă corect”. Președintele francez a mărturisit că „nu este convins că Rusia dorește pacea”, și liderii europeni „i-au spus clar lui Trump” că nu poate dura săptămâni sau luni pentru a ajunge la un acord de pace.

Cancelarul german, Friedrich Merz, a insistat la discuțiile cu Trump pentru un armistițiu înaintea unui acord de pace, dar aparent fără succes. Merz a declarat că Ucraina nu ar trebui să fie forțată să cedeze regiunea Donbas Rusiei în cadrul negocierilor, comparând această situație cu renunțarea Statelor Unite la un stat. „Cererea Rusiei ca Kievul să renunțe la părțile libere din Donbas corespunde, pentru a spune lucrurilor pe șleau, unei propuneri ca Statele Unite să renunțe la Florida”, le-a declarat cancelarul reporterilor, după discuțiile de la Casa Albă de luni.

Document FT: Contracte de 100 de miliarde de dolari pentru garanții de securitate din partea SUA

Ucraina promite să cumpere arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari, finanțate de Europa, în încercarea de a obține garanții de securitate din partea SUA după încheierea unui acord de pace cu Rusia, potrivit unui document consultat de Financial Times.

Conform propunerilor, Kievul și Washingtonul ar urma să încheie și un acord în valoare de 50 de miliarde de dolari pentru producerea de drone împreună cu companiile ucrainene care au fost deschizătoare de drumuri în acest domeniu, după invazia pe scară largă a Rusiei din 2022. Kievul a comunicat propunerile pentru noi acorduri de securitate cu SUA, care nu au fost raportate anterior, într-o listă de subiecte de discuție cu aliații europeni înaintea întâlnirii cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, adaugă sursa citată.

Documentul nu precizează ce arme solicită Ucraina să achiziționeze în cadrul acordului, dar Kievul și-a exprimat clar dorința de a cumpăra cel puțin 10 sisteme de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică, împreună cu alte rachete și echipamente. Documentul nu specifică, de asemenea, ce parte din acordul privind dronele ar reprezenta achiziții și ce parte ar reprezenta investiții.

Potrivit documentului intrat în posesia FT, Kievul respinge și propunerea făcută de Putin lui Trump în Alaska de a îngheța restul frontului dacă Ucraina își retrage trupele din regiunile estice parțial ocupate din Donetsk și Luhansk. Acest lucru ar crea „un punct de sprijin pentru o avansare rapidă a forțelor ruse către orașul Dnipro” și i-ar permite lui Putin „să-și atingă obiectivele de agresiune prin alte mijloace”, se arată în textul citat.

