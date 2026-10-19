Marco Rubio, ofensivă economică în Asia Centrală – Delegație de 300 de companii americane – SUA vor influență în regiunea strategică dintre Rusia și China

Secretarul de stat american Marco Rubio a semnalat luni intenția SUA de a întări relațiile economice și comerciale cu țările din Asia Centrală, potrivit agențiilor internaționale de presă. Conform Associated Press (AP), Rubio, care efectuează în aceste zile o vizită în Asia Centrală, urmărește să promoveze legăturile economice și de securitate ale SUA cu Asia Centrală și Asia de Sud.

La Samarkand, Rubio s-a întâlnit cu omologii săi din Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan, Turkmenistan și Uzbekistan în cadrul forumului diplomatic C5+1. Formatul reunește cele cinci state din Asia Centrală și Statele Unite pentru discuții despre securitate, comerț și alte teme de interes comun.

Great meeting with each of the C5 foreign ministers.



Together, we are creating commercial opportunities, strengthening economies, and increasing regional security. pic.twitter.com/VDLTgP4WYp — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 19, 2026

Rubio: „Împreună creăm oportunități comerciale, ne întărim economiile și sprijinim securitatea regională”.

Vorbind cu jurnaliștii înaintea reuniunii, Rubio a declarat că „Statele Unite vor să fie un partener puternic în Asia Centrală”. După reuniune, Rubio a transmis printr-o postare pe X că, „împreună, creăm oportunități comerciale, ne întărim economiile și sprijinim securitatea regională”.

Conform acestuia, „Asia Centrală pur și simplu nu a primit, în ultimii 20 de ani, nivelul de atenție din partea factorilor noștri de decizie pe care îl merită, dar acest lucru se schimbă – de aceea suntem aici acum”.

În ciuda asigurărilor repetate oferite de mai multe administrații americane că SUA se vor implica mai activ în Asia Centrală, regiunea a rămas adesea o prioritate secundară în politica externă de la Washington.

După destrămarea Uniunii Sovietice, noile state independente din Asia Centrală au beneficiat pentru scurt timp de un interes sporit din partea SUA, însă acesta s-a diminuat până după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din Statele Unite, când atenția Washingtonului s-a îndreptat din nou către Orientul Mijlociu.

SUA au stabilit o prezență militară în mai multe țări, în principal sub forma unor puncte de tranzit pentru echipamente, materiale și provizii necesare forțelor americane și aliate care luptau împotriva talibanilor și al-Qaida în Afganistan.

Oportunități mari pentru companiile americane – 300 de companii SUA sunt la summitul C5+1 din Uzbekistan

Pe măsură ce Statele Unite și-au încheiat operațiunea de 20 de ani din Afganistan, administrația Trump, atât în primul, cât și în al doilea mandat, a încercat să ridice nivelul relațiilor cu Asia Centrală, având în vedere poziționarea regiunii între Rusia și China, dar și faptul că este o zonă insuficient dezvoltată și cu oportunități importante pentru companiile americane.

Vizita lui Rubio, promovată intens de ambasadorul SUA în India și emisarul prezidențial special pentru Asia Centrală, Sergio Gor, este probabil cea mai ambițioasă tentativă americană din ultimele decenii de consolidare a relațiilor economice și comerciale cu regiunea.

Vorbind cu jurnaliștii la Samarkand, Rubio a descris delegația americană drept „incredibilă”, în condițiile în care ea e formată din reprezentanți ai aproape 300 de companii din SUA.

El a descris această implicare a mediului de afaceri drept începutul unui efort mai amplu de consolidare a relațiilor economice dintre Statele Unite și Asia Centrală.

„Acesta nu este sfârșitul. Acesta este începutul”, a spus Rubio. „Din punct de vedere istoric, Asia Centrală a fost răscrucea comerțului dintre Vest și Est. Iar astăzi, ca parte a unei renașteri mai ample și a unei noi implicări globale, regiunea este din nou în poziția de a juca acest rol vital în comerțul transnațional”, le-a mai spus Rubio oficialilor prezenți la reuniune.

Regiunea este „o nouă destinație pentru investiții și servește drept un nou punct de export, un terminal central din care sunt livrate materiale vitale pentru viitorul tuturor națiunilor”, a adăugat el.

Președintele Donald Trump i-a găzduit pe liderii acestor state la un summit organizat la Casa Albă în noiembrie anul trecut și a anunțat acorduri comerciale în valoare de peste 130 de miliarde de dolari, inclusiv înțelegeri prin care companii aeriene din regiune urmau să cumpere avioane Boeing.

Administrația americană încearcă, de asemenea, să convingă aceste state majoritar musulmane să adere la Acordurile Abraham, care au extins numărul statelor arabe ce au relații diplomatice cu Israelul. Kazahstanul, care recunoștea deja Israelul, este singurul dintre cele cinci state care a semnat acordurile.

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