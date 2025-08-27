Marco Rubio, mesaj pentru R. Moldova: „Rămânem angajați pentru a promova creșterea economică și a susține suveranitatea națională”

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, a transmis, miercuri, un mesaj de felicitare cu ocazia Zilei Independenței Republicii Moldova, în care afirmă că Statele Unite ale Americii și Republica Moldova împărtășesc un angajament clar „de a construi un viitor mai sigur, mai puternic și mai prosper”, informează Moldpres.

„Statele Unite apreciază parteneriatul puternic cu Republica Moldova. Rămânem angajați să lucrăm împreună pentru a încuraja un dialog deschis, a promova creșterea economică și a susține suveranitatea națională”, a menționat șeful diplomației americane.

Înaltul oficial american a reiterat că Statele Unite și Republica Moldova împărtășesc un angajament clar de a construi un viitor mai sigur, mai puternic și mai prosper.

„În această zi specială, onorăm reziliența și determinarea poporului moldovean. Așteptăm cu nerăbdare să ne aprofundăm parteneriatul în anii care vin”, a adăugat Marco Rubio.

Republica Moldova marchează miercuri 34 de ani de la proclamarea Independenței, votată de Parlament la 27 august 1991.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt așteptați astăzi la Chișinău, de Ziua Independenței, la invitația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Președintele Nicușor Dan va veni pe 31 august, de Ziua Limbii Române, a anunțat Președinția de la Chișinău.

