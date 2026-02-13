Marco Rubio, mesaj înainte de Conferința de la München: „SUA sunt profund legate de Europa”

Secretarul de stat american Marco Rubio (foto) a subliniat legăturile strânse dintre Statele Unite și Europa, înainte de plecarea sa la Conferința de Securitate de la München.

„Europa este importantă pentru noi”, le-a declarat Rubio reporterilor joi. Statele Unite sunt „profund legate de Europa, iar viitorul nostru a fost întotdeauna legat și va continua să fie. Așa că trebuie doar să vorbim despre cum va arăta acest viitor”, a adăugat secretarul de stat american.

Rubio, care urmează să susțină un discurs sâmbătă la conferință, și-a exprimat convingerea că mesajul său va fi „bine primit” și a apreciat că reuniunea are loc ‘într-un moment decisiv’ pentru ordinea internațională. „Vechea lume nu mai există… trăim într-o nouă eră în geopolitică”, a afirmat el, pledând totodată pentru necesitatea redefinirii priorităților și alianțelor.

Șeful diplomației americane a mai declarat că speră să se întâlnească cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Conferința de Securitate de la Munchen și a subliniat necesitatea încheierii războiului din Ucraina, transmite Agerpres.

„Cred că va fi acolo și există ocazia să-l văd. Cred că este pe agenda mea, nu sunt 100% sigur, dar sunt încrezător că vom reuși”, a spus el înainte de plecarea spre München.

Zelenski a indicat că va participa la întâlnirea la nivel înalt dacă situația de securitate din țara sa o va permite.

Întrebat despre bombardamentele rusești, Rubio le-a numit „teribile” și a apărat eforturile diplomatice de a pune capăt războiului. „Este un război. De aceea vrem să se termine. Oamenii suferă. Este cea mai rece perioadă a anului. Suferința este de neimaginat”, a spus el.

Secretarul de Stat al SUA a mai declarat că este sigur că „cineva va ridica” problema Groenlandei – teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei, râvnit de președintele american Donald Trump – în timpul conferinței și a dat asigurări că administrația lucrează la această chestiune.

Rubio urmează să participe la cel mai important forum mondial privind politica de securitate internațională, care începe vineri. Peste 60 de lideri mondiali, împreună cu aproximativ 100 de miniștri de externe și ai apărării, sunt așteptați la Munchen pentru conferința care durează trei zile.

La Conferința de Securitate de la München de anul trecut, vicepreședintele american JD Vance a lansat o critică vehementă la adresa aliaților europeni ai Washingtonului, avertizând că aceștia pun în pericol democrația.

Vance a făcut referire indirectă la dezbaterea din Germania de la acea vreme despre distanțarea partidelor tradiționale de Alternativa pentru Germania (AfD), o formațiune de extremă dreapta, și a avertizat împotriva ‘zidurilor de protecție’ din Europa. Discursul a atras critici vehemente în Europa.

Mai recent, la începutul lunii decembrie 2025, Washingtonul a publicat o strategie de securitate națională, care a fost considerată de observatori ca marcând o schimbare în politica transatlantică a SUA.

O strategie separată privind apărarea națională, lansată în ianuarie, a subliniat că Statele Unite intenționează să continue să joace un rol central în cadrul NATO, chiar dacă își ajustează prezența în Europa.

