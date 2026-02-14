Marco Rubio, la Conferința de Securitate de la München: „Greșelile postbelice” care au slăbit SUA și Europa trebuie reparate împreună

Secretarul american de stat Marco Rubio a condamnat sâmbătă, în discursul de la Conferinţa de Securitate de la München (MSC), „greșelile” făcute atât de SUA, cât și de aliații săi europeni, care au permis ca suveranitatea națională să se degradeze — referințe voalate la dependența economică de țări precum China și la migrația în masă.

Rubio a precizat că SUA doresc să colaboreze cu Europa pentru a remodela ordinea globală.

„Am făcut aceste greșeli împreună și, împreună, datorăm popoarelor noastre să confruntăm aceste fapte și să mergem mai departe… suntem pregătiți, dacă este necesar, să facem acest lucru singuri. Dar preferăm să o facem împreună”, a declarat Rubio.

„Euforia triumfului ne-a condus la o iluzie periculoasă, că fiecare națiune va fi acum o democrație liberală”

Rubio și-a început discursul făcând referire la istoria Conferinței de Securitate de la München: Euforia acestui triumf ne-a condus la o iluzie periculoasă, că fiecare națiune va fi acum o democrație liberală.

„Ne adunăm astăzi aici ca membri ai unei alianțe istorice, o alianță care a salvat și a schimbat lumea. Când a început această conferință, în 1963, era într-o națiune, de fapt, era pe un continent care era divizat împotriva sa. Linia dintre comunism și libertate trecea prin inima Germaniei.”

„În acel moment, victoria era departe de a fi sigură, dar eram conduși de un scop comun. Eram uniți nu doar de ceea ce combatem, ci și de ceea ce susținem,” spune Rubio.

„Euforia acestui triumf ne-a condus la o iluzie periculoasă, că am intrat în ‘sfârșitul istoriei’ și că fiecare națiune va fi acum o democrație liberală, că legăturile create prin comerț și afaceri vor înlocui acum identitatea națională, că ordinea globală bazată pe reguli, un termen folosit excesiv, va înlocui interesul național și că vom trăi acum într-o lume fără granițe, unde fiecare ar deveni cetățean al lumii.”

„Aceasta a fost o idee nechibzuită.”

„Am externalizat tot mai mult suveranitatea noastră către instituții internaționale”

Într-un discurs încărcat de istorie, Rubio a avertizat că Europa și SUA au creat o „iluzie postbelică”.

„Am externalizat tot mai mult suveranitatea noastră către instituții internaționale, în timp ce multe națiuni au investit în state sociale masive, pe seama menținerii capacității de a se apăra,” spune el, numind „o viziune dogmatică a comerțului liber și neîngrădit” o iluzie.

„În urmărirea unei lumi fără granițe, am deschis ușile unei unde fără precedent de migrație în masă, care amenință coeziunea societăților noastre, continuitatea culturii noastre și viitorul poporului nostru,” afirmă Rubio.

SUA „le pasă profund” de Europa

Marco Rubio și-a dedicat o parte din discurs pentru a sublinia legăturile strânse dintre Europa și SUA, cum ar fi „istoria comună, credința creștină, cultura, patrimoniul, limba, descendența și sacrificiile trecute.”

El a enumerat mai multe personalități europene celebre, precum Mozart, Shakespeare și The Beatles, ca exemple care fac Europa specială.

„Așadar, acesta este motivul pentru care noi, americanii, putem părea uneori puțin direcți și insistenți în sfaturile noastre. … Motivul, prietenii mei, este pentru că ne pasă profund”, a continuat el

„Ne pasă profund de viitorul vostru și de al nostru, și dacă uneori nu suntem de acord, dezacordurile noastre provin dintr-un sentiment profund de grijă față de o Europă cu care suntem conectați, nu doar economic, nu doar militar, ci suntem conectați spiritual și cultural.”

Rubio a făcut o paralelă între ceea ce el numește „declinul” respins după 1945 și care, spune el, ar trebui respins și acum.

„Nu ne dorim ca aliații noștri să fie slabi, pentru că asta ne face și pe noi mai slabi. Ne dorim aliați care se pot apăra singuri, astfel încât niciun adversar să nu fie vreodată tentat să testeze puterea noastră colectivă. De aceea nu vrem ca aliații noștri să fie legați de vinovăție și rușine.”

„Ne dorim aliați care să fie mândri de cultura și de patrimoniul lor, care înțeleg că suntem moștenitorii aceleiași civilizații mari și nobile și care, împreună cu noi, sunt dispuși și capabili să o apere. De aceea nu vrem ca aliații să raționalizeze status quo-ul distrus, în loc să recunoască ce este necesar pentru a-l repara.”

SUA vor să „repare” status quo-ul

Rubio a transmis și un mesaj scurt de reasigurare pentru aliații europeni, insistând că SUA nu vor să „separe”, ci să „revitalizeze” o veche prietenie.

„Într-o perioadă în care titlurile de presă vesteau sfârșitul erei transatlantice, să fie cunoscut și clar pentru toată lumea că acesta nu este nici scopul, nici dorința noastră, pentru că pentru noi, americanii, casa noastră poate fi în emisfera vestică, dar vom fi întotdeauna un copil al Europei.”

El face referire și la trupele NATO, spunând că SUA „au sângerat și au murit umăr la umăr.”

De amintit că, președintele SUA, Donald Trump, a stârnit furie în ianuarie, când a subminat rolul trupelor NATO în Afganistan, susținând că acestea „au rămas puțin în afara liniilor frontului.”

ONU are nevoie de reforme urgente

Potrivit lui Rubio, organizațiile internaționale, precum ONU, trebuie reconstruite și reformate urgent.

ONU, spune el, și-a dovedit „neputința” în timpul unor războaie cheie din Gaza și Ucraina.

„Într-o lume perfectă, toate aceste probleme și altele ar fi rezolvate de diplomați și prin rezoluții ferm formulate. Dar nu trăim într-o lume perfectă și nu putem continua să permitem ca cei care amenință în mod flagrant și deschis cetățenii noștri și pun în pericol stabilitatea globală să se ascundă în spatele abstracțiunilor dreptului internațional, pe care ei înșiși îl încalcă în mod rutinier.”

