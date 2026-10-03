Marco Rubio îi ia apărarea ambasadoarei SUA în Grecia: „A promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia şi în sud-estul Europei”

Marco Rubio, şeful diplomaţiei americane, îi ia apărarea ambasadoarei SUA în Grecia, Kimberly Guilfoyle, în plin scandal privind achiziţiile de GNL din SUA.

„Ambasadoarea Guilfoyle a fost o susţinătoare incredibil de eficientă a agendei preşedintelui în Grecia şi în întreaga Europă. Preşedintele Trump şi cu mine apreciem foarte mult activitatea esenţială şi leadershipul ambasadoarei în regiune. Ea a promovat cu succes interesele energetice ale SUA în Grecia şi în sud-estul Europei prin proiecte regionale precum «Coridorul Energetic Vertical», un proiect susţinut de ambele partide”, a transmis Marco Rubio într-un mesaj publicat pe contul de Instagram al Ambasadei SUA în Grecia, relatează News.ro.

The Wall Street Journal a relatat că, în cadrul unei cine organizate în martie la Atena, Guilfoyle a avut o discuţie aprinsă cu ministrul energiei din Grecia, Stavros Papastavrou. Referindu-se la prăbuşirea iminentă a guvernului român, Guilfoyle a spus: „Putem face asta oricărei ţări dorim. Putem face asta şi aici”, a relatat ziarul. Avocatul lui Guilfoyle a contestat modul în care a fost prezentată această discuţie.

Liderii democraţi din comisiile pentru afaceri externe ale Senatului şi Camerei Reprezentanţilor cer Departamentului de Stat să analizeze comportamentul lui Kimberly Guilfoyle, ambasadoarea SUA în Grecia, invocând o anchetă a ziarului The Wall Street Journal privind eforturile acesteia de a promova acorduri în domeniul gazelor naturale cu o companie greacă în sud-estul Europei.

În România, comentariile au stârnit o furtună politică, mai multe partide politice importante solicitând mai multe informaţii despre interacţiunile lui Guilfoyle cu politicienii români, scrie Wall Street Journal. Deputatul Alexandru Dimitriu, al cărui partid, Uniunea Salvaţi România, făcea parte din coaliţia de guvernare, a depus o plângere pentru trădare împotriva politicienilor care s-au întâlnit cu Guilfoyle, acuzându-i de complicitate cu o putere străină cu „scopul de a subjuga şi submina economic România”.

Guilfoyle a menţionat România în timpul unei cine organizate în martie la Atena, la care au participat peste o duzină de persoane, printre care oficiali americani şi greci, precum şi personalul ambasadei. Mai târziu în aceeaşi lună, Guilfoyle a sosit la Bucureşti pentru a lua cuvântul la o conferinţă, unde a lăudat recentul acord dintre Venture Global şi joint venture-ul dintre Aktor şi DEPA, o companie energetică greacă susţinută de stat.

Episodul legat de România și Guvernul Bolojan apare în „The Mystery Man Shadowing Kimberly Guilfoyle as She Pushes Deals Across Europe”, o investigație WSJ despre Kimberly Guilfoyle și modul în care aceasta folosește funcția pentru a promova interesele comerciale ale unei companii grecești, Aktor Group, în proiecte de gaze naturale lichefiate (LNG) americane în Balcani.

Lângă ea apare constant un lobbyist, Christos Marafatsos, care lucrează pentru Aktor și care a însoțit-o la întâlniri cu șefi de stat și miniștri din Bulgaria, Albania, Ucraina, România etc., uneori fiind confundat chiar cu șeful ei de cabinet.

Kimberly Guilfoyle, fostă logodnica lui Donald Trump jr. este promotoare a Coridorului Vertical de Gaze, un proiect de interes pentru SUA, iar Ilie Bolojan nu ar fi dat curs cererilor venite de la consorțiul americano-grec care operează Coridorul Vertical de Gaze, de a cumpăra gaze din SUA la un cost peste prețul pieței.

Ambasadoarea are legături apropiate în România cu lideri PSD, inclusiv cu președintele Sorin Grindeanu și fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, alături de care a fost fotografiată la o cină într-un restaurant din București, într-un moment în care social-democrații î contestau puternic pe Ilie Bolojan și se pregăteau de înlăturarea a a acestuia printr-o moțiune de cenzură votată pe 5 mai alături de AUR.

Presa-Liberă a publicat imagini de la întâlnirea la care au participat, pe 31 martie, Kimberly Guilfoyle, consilierul prezidențial Florin Vlădică, ministrul Energiei Bogdan Ivan (PSD)

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