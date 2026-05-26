Discuție Rubio-Lavrov la telefon: Rusia a cerut evacuarea personalului diplomatic din Kiev, înaintea unor atacuri împotriva ”centrelor de decizie” și ”întreprinderilor complexului militaro-industrial”

Statele Unite rămân pregătite să medieze în conflictul dintre Rusia și Ucraina, a declarat marți secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, în contextul intensificării atacurilor rusești împotriva Kievului, relatează AFP, preluată de News.ro.

„Statele Unite sunt pregătite și dispuse să facă tot ceea ce pot pentru a facilita sfârșitul acestui război, iar noi sperăm că va apărea ocazia la un moment dat”, a declarat presei, într-o vizită oficială în India, Marco Rubio, după ce a discutat cu omologul său rus Serghei Lavrov.

Kyiv has been a dangerous place for a number of years. But the danger in all these wars, as they continue and go on, is that they always carry the threat of escalation — of spreading into something new.



So I spoke to Lavrov yesterday about that and a couple of… pic.twitter.com/iMp9CJq7Z2 — Clash Report (@clashreport) May 26, 2026

Rubio a vorbit cu Lavrov, care a avertizat că urmează atacuri masive împotriva ”centrelor de decizie” și ”întreprinderilor complexului militaro-industrial” de la Kiev

În noaptea de sâmbătă spre duminică, bombardamente masive au vizat Kievul și regiunea capitalei ucrainene, soldate cu cel puțin patru morți. Valul de atacuri a venit la câteva zile după un atac ucrainean cu victime la un liceu în regiunea ucraineană Lugansk (est), ocupată de către Rusia.

„De fiecare dată când vezi aceste atacuri mari de o parte și de alta, îți aduci aminte că este un război teribil (…) și trebuie să se termine”, a observat Rubio.

Rusia le-a cerut luni cetățenilor străini care trăiesc în capitala Ucrainei – mai ales personalul diplomatic – să părăsească Kievul înaintea unor noi bombardamente ale armatei ruse împotriva „centrelor de decizie” și „întreprinderilor complexului militaro-industrial”.

Marco Rubio a declarat presei că Moscova a avertizat „toate ambasadele” și nu doar Ambasada Statelor Unite la Kiev.

