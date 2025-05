Marco Rubio avertizează Rusia că riscă sancțiuni dure: „Senatul va acționa, în cele din urmă”

Un proiect de sancțiuni dure la adresa Rusiei ar putea fi adoptat de Congres dacă oficialii de la Moscova nu iau în serios negocierile pentru pace în Ucraina, a avertizat secretarul de Stat american, Marco Rubio (foto), în emisiunea Face the Nation, de la CBS News. El s-a referit la o inițiativă a unuia dintre aliatii președintelui Trump, senatorul Lindsey Graham.

Proiectul de lege include, printre altele, un tarif de 500% la importurile din țările care cumpără petrol, produse petroliere, gaze naturale sau uraniu din Rusia. „Vreau o încheiere negociată a războiului, onorabilă și justă. Cred că Trump este cea mai potrivită persoană pentru a atinge acest obiectiv, dar aceste sancțiuni reprezintă opinia Senatului, care consideră că Rusia este principalul vinovat”, decalara, recent, Lindsey Graham.

Marco Rubio a fost întrebat, la CBS News, despre proiectul lui Graham: „Cât de repede doriți să se ia în considerare opțiunea unor sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei? Sau îi cereți să aștepte?”.

„Nu, nu… Uite, Senatul va acționa, în cele din urmă. Adică, cred că în trecut am cerut puțin timp pentru a vedea dacă putem face progrese în negocierile noastre. Dar am fost destul de clari cu partea rusă de câteva săptămâni, de șase sau șapte săptămâni. Am comunicat părții ruse că acest efort era în curs de desfășurare”, a răspuns Rubio, dând de înțeles că proiectul de lege merge mai departe.

„Acesta era un efort pe care nu-l puteam opri și pe care nu-l controlăm. În cele din urmă, Congresul și, în special, republicanii din Camera Reprezentanților și Senat, au încercat să-i acorde președintelui spațiu și timp pentru a negocia ceva în această privință. Dar noi am informat rușii în repetate rânduri, de aproape două luni, că acest lucru se va întâmpla dacă nu se vor înregistra progrese. Așadar, cred că acest lucru se concretizează acum. Și unul dintre lucrurile pe care le-am confirmat, din nou, alături de Lindsey Graham, în Turcia, este că numărul susținătorilor a ajuns la 77 (de senatori, n.r.). El crede că ar putea ajunge la aproape 80 sau mai mult”, a adăugat secretarul de Stat american.

În interviul de la CBS News, Rubio a insistat că „unul dintre lucrurile care ar putea ajuta la ieșirea din acest impas, probabil singurul lucru care poate face acest lucru, este o discuție directă între președintele Trump și Vladimir Putin” despre încetarea focului în Ucraina.

Donald Trump a anunțat că va avea luni o convorbire telefonică cu președintele rus Vladimir Putin, urmând să discute cu acesta despre oprirea vărsării de sânge în războiul din Ucraina și chestiuni comerciale. După această convorbire, a adăugat liderul de la Casa Albă, el va discuta de asemenea cu președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, și cu mai mulți lideri din țările NATO.