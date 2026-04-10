Marco Rubio a mulțumit României pentru sprijinul „prompt și decisiv” în operațiunile SUA din Orientul Mijlociu

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a avut joi o discuție cu ministrul de Externe, Oana Țoiu, „pentru a mulțumi României că a fost un partener de nădejde, oferind un sprijin prompt și decisiv operațiunilor SUA menite să promoveze securitatea în Orientul Mijlociu”, potrivit unui comunicat al Departamentului de Stat.

„Secretarul de stat și ministrul afacerilor externe au analizat, de asemenea, posibilitățile de extindere a cooperării bilaterale în domeniile apărării, energiei, tehnologiilor emergente și mineralelor critice, inclusiv în ceea ce privește proiectele de gaze offshore și cele din domeniul nuclear civil”, se mai arată în comunicatul citat.

Luna trecută, România a decis să aprobe dislocarea de echipamente şi forţe americane în România, fiind vorba de echipamente defensive, potrivit președintelui Nicușor Dan.

„E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, acestea din urmă în corelare cu scutul de la Deveselu. Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice”, a precizat șeful statului.

Oana Țoiu: „Cooperarea noastră pentru descurajare și apărare rămâne relevantă”

„Cooperarea noastră pentru descurajare și apărare rămâne relevantă în contextul actual de securitate, ancorată într-un Parteneriat strategic de lungă durată și de încredere. Ne-am concentrat pe securitate, evoluții economice și priorități comune care modelează viitoarele întâlniri la nivel înalt și ministeriale din acest an”, a scris Oana Țoiu, în noaptea de joi spre vineri, pe pagina sa de X, după discuția cu Marco Rubio.

Potrivit lui Țoiu, în cadrul convorbirii telefonice au fost discutate „modalități de a aprofunda și mai mult cooperarea bilaterală, promovând eforturi comune în apărare, energie, tehnologie, minerale critice”.

„Considerăm relațiile dintre țările noastre importante nu doar dintr-o perspectivă bilaterală, ci și ca o legătură puternică în regiune. Am subliniat contribuția activă a României la coordonarea aliaților pe Flancul de Est și accentul sporit pe dezvoltarea dimensiunii economice a Parteneriatului nostru strategic. Ministerul Afacerilor Externe și Departamentul de Stat au finalizat recent acordul formal de parteneriat pentru programul MECEA, iar prima delegație de echipe din Congresul SUA în cadrul programului va sosi în România până la sfârșitul anului”, a mai scris Oana Țoiu.

