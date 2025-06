Ministrul Boloș: ”Putem accesa 6 mld. euro pentru sprijinirea celor ce duc greul scumpirilor la energie și transport” – 3,5 mil. gospodării ar putea beneficia de sprijin pentru energie

România poate accesa, în perioada următoare, șase miliarde de euro, pentru a sprijini direct oamenii care duc greul scumpirilor la energie și transport, a scris, marți, pe pagina sa de Facebook, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș.

”Planul Național Social pentru Climă este cel mai nou instrument care ne va aduce oportunități uriașe din bani europeni, prin Fondul Social pentru Climă. Concret, România va dispune de bani să intervină acolo unde este cea mai mare nevoie: acolo unde e frig în casă iarna, acolo unde copiii fac kilometri pe jos până la școală, acolo unde energia e prea scumpă și transportul nu există.

În România există aproximativ 9 milioane de locuințe, dintre care peste 4,4 milioane sunt mai vechi de 50 de ani – adesea prost izolate și mari consumatoare de energie, indiferent de anotimp. Tocmai de aceea, este un pas prin care arătăm că tranziția verde trebuie să fie și justă, dar și umană, nu doar ecologică (…) 6 miliarde de euro, atât poate accesa România, în perioada următoare, pentru a sprijini direct oamenii care duc greul scumpirilor la energie și transport”, a declarat ministrul interimar al Fondurilor și Investițiilor Europene, Marcel Boloș, citat de Agerpres.

Ministrul de resort a punctat faptul că acești bani europeni pot fi folosiți în două direcții esențiale, prima fiind legată de crearea de condiții mai bune în locuințe pentru familiile cu venituri mici și micii antreprenori vulnerabili.

”Fie că e vorba de lucrări de izolație, schimbarea ferestrelor, instalarea de pompe de căldură și panouri solare. De asemenea, putem vorbi de sisteme de încălzire centralizată în zonele rurale, acolo unde oamenii încă se încălzesc cu lemne. Instrumentul va cuprinde și sprijin pentru antreprenorii vulnerabili. Microîntreprinderile sunt prinse într-un cerc vicios: facturile la energie le consumă aproape tot profitul, dar nici nu-și permit să investească în soluții mai eficiente. Dacă măresc prețurile, riscă să piardă clienții în fața marilor lanțuri. Vom ajuta aceste afaceri, să poată rezista, să se dezvolte și să rămână în mijlocul comunităților pe care le deservesc”, a explicat demnitarul.

Mijloace de transport și investiții în infrastructură cu bani europeni

A doua direcție vizată se referă la implementarea unui transport accesibil pentru cei care nu au altă opțiune.

”Fondurile vor permite achiziționarea de microbuze, autobuze, tramvaie, vagoane de tren și nave fluviale electrice, dar și dezvoltarea infrastructurii aferente. Mă refer aici la stații moderne, noduri de legătură și platforme intermodale. În sate și orașe mici, acolo unde nu există transport public, mașina devine singura cale spre școală, spital sau locul de muncă. De aceea, finanțăm soluții de mobilitate care să ofere alternative reale. Vrem ca fiecare om, indiferent unde locuiește, să poată ajunge acolo unde are nevoie – nu din noroc, ci pentru că are acest drept.

Putem vorbi concret despre un sistem de transport public adaptat exact pentru cei care au nevoie: oameni din sate care trebuie să ajungă la spital, la școală sau la locul de muncă din oraș; locuitori din zone urbane foarte sărace, care nu au legături directe cu serviciile esențiale; comunități izolate, cum este Delta Dunării, unde se vor achiziționa bărci electrice pentru transport de persoane”, a menționat Marcel Boloș.



Oficialul a precizat că, în aceste zile, a transmis Comisiei Europene prima propunere de intervenții, pentru a începe discuțiile tehnice. În paralel, vor avea loc consultări publice, astfel încât programul să fie completat împreună cu societatea civilă, autoritățile locale și toți cei care cunosc realitatea din teren.

Vintilă, Ministerul Energiei: Undeva la 3,5 milioane de gospodării ar putea beneficia de ajutorul pentru facturile la energie, după 1 iulie

La rândul său, Adrian Vintilă, consilier al ministrului Energiei, a declarat marți că aproximativ 3,5 milioane de gospodării ar putea beneficia de ajutorul pentru facturile la energie după 1 iulie, odată cu liberalizarea pieței.



”Pe datele INS împerecheate sau încrucișate cu rapoartele ANRE, referitoare la locurile de consum energie electrică cu consum casnic, pe scenariul realist, cel care de altfel a și fost propus către Guvern, undeva la 3,5 milioane de gospodării ar putea beneficia de acest ajutor. Când ne-a reieșit această cifră am zis, dom’le, ceva se întâmplă, nu credem că e bine, parcă sunt prea mulți. Și apoi am început să colectăm informații și am văzut că MIPE în 2022-2023 a acordat 2,7 milioane de carduri pentru energie. După care ne-am uitat la raportul Băncii Mondiale referitor la gradul de sărăcie energetică în România, care spune că o treime din gospodăriile din România se află în sărăcia energetică. Și până la urmă 3,5 milioane, este o treime din totalul locurilor de consum de aproximativ 9 milioane. Deci despre acest număr maxim de gospodării am putea vorbi”, a spus Adrian Vintilă, la un eveniment organizat de Revista Club Antreprenor.

El a afirmat că noul mecanism de sprijinire a consumatorilor are o altă abordare și că este nevoie ca și solicitanții să vină proactiv către primărie, către furnizor sau către oficiile poștale să se înscrie în program.

”Dacă sunt persoane care nu figurează cu venit în România și care teoretic s-ar încadra aici, dacă ANAF-ul sau Casa de Pensii vede venit 0 și poate îi raportează, dacă aceștia nu fac solicitare pentru că se află în afara țării, de exemplu, atunci e clar că statul nu va avea o cheltuială maximală cu 3,5 milioane de gospodări”, a spus Adrian Vintilă.

Impactul bugetar, pe 6 luni: 800 mil. lei. OUG trebuie adoptată de viitorul guvern, până la 1 iulie

În ceea ce privește durata programului, el a declarat că acesta se va derula până la 31 martie 2026.

”De ce așa? Pentru că atunci expiră schema de plafonare-compensare a prețurilor pentru gaze naturale și atunci am zis că oportun ar fi ca în trimestrul 1 de anul viitor, din nou instituțiile statului să se pună la aceeași masă toate și să spună, dom’le, ce facem, mergem în aceeași manieră sau introducem și gazele naturale de această dată și sub ce formă. Deci ar trebui revizuit mecanismul din punctul nostru de vedere în primul trimestrul al anului viitor pentru a vedea ce se întâmplă după 1 aprilie (2026), când teoretic plafonul pentru prețurile la gaze ar expira. Pentru că astăzi, așa cum arată piața de gaze naturale și prețurile fiind plafonate, existând și legea 226, nu s-ar justifica încă un al treilea ajutor, practic, pentru consumatorii de gaze naturale”, a afirmat Adrian Vintilă.

De asemenea, el a fost întrebat de jurnaliști dacă există riscul ca programul să nu fie adoptat.

”Da, el nu este astăzi în vigoare pentru că nu avem un guvern în plină putere și atunci un guvern interimar nu poate adopta ordonanțe de urgență. Însă noi ce am făcut a fost să definim conform ordonanței 6, conform legii, mecanismul până la 15 iunie, să-l punem în transparență, iar când vom avea un guvern, acesta să decidă dacă aprobă sau nu. Din punctul nostru de vedere, la Ministerul Energiei, un astfel de mecanism trebuie implementat pentru că el este prevăzut și de toate normele și directivele europene”, a declarat Adrian Vintilă.

Totodată, el a menționat că în textul ordonanței există o precizare referitoare la consumatorii înrolați în lunile august – septembrie, care beneficiază de ajutor aferent lunilor iulie și august.

”Adică dacă solicitanții nu reușesc să se înscrie în iulie din motive independente de ei sau pur și simplu nu au făcut demersurile, propunerea noastră este ca în luna septembrie, dacă se înrolează, și pentru lunile anterioare, cardul să fie încărcat cu acea valoare fixă ori, doi, trei, despre câte luni vorbim”, a spus Adrian Vintilă.

Impactul financiar estimat de instituție pentru 6 luni, până la finalul acestui an, pe un scenariu, este de aproximativ 800 de milioane de lei.