vineri

22 august, 2025

Europa & Lumea

MApN: România este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina

De Iulian Soare

21 august, 2025

România este un aliat de încredere și activ în apărarea flancului estic al NATO și își menține angajamentul pentru un sprijin multidimensional și durabil acordat Ucrainei, în strânsă coordonare cu aliații și Uniunea Europeană, transmite MApN, într-un comunicat.

„România este la curent și va fi parte la toate deciziile aliaților privind garanțiile de securitate. Evaluările care se fac în acest moment se vor formaliza prin decizii ce vor respecta tratatele internaționale și legile în vigoare.

Forțele Aeriene Române dispun de aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, iar recent, în Baza militară de la Mihail Kogălniceanu a avut loc certificarea unui detașament al Forțelor Aeriene Germane, care efectuează misiuni de Poliție Aeriană Întărită, în cooperare cu militarii români, pentru apărarea spațiului aerian al NATO”, se mai spune în textul citat.


Infrastructura militară aeriană a României reprezintă un punct forte de pe flancul estic al Alianței Nord-Atlantice pentru descurajare și apărare. România își reafirmă angajamentul ferm pentru securitatea națională și colectivă, acționând cu responsabilitate și în deplină concordanță cu obligațiile asumate în cadrul NATO și al Uniunii Europene, mai transmite MApN.

CursDeGuvernare.ro a vorbit despre ce înseamnă o operațiune de poliție aeriană și despre cum poate contribui România la garanțiile de securitate pentru pace în Ucraina cu generalul Ștefan Dănilă (foto), fost șef al Statului Major General și doctor în Șțiințe Militare.

„Noi am putea să acoperim spațiul aerian din proximitate, adică din apropierea gurilor Dunării. Și am putea să sprijinim Ucraina în zona Mării Negre, în condițiile în care executăm serviciul de poliție aeriană, în locurile în care suntem acum, în bazele în care suntem acum poziționați: la Fetești, Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu”, a spus Ștefan Dănilă.

(Citește și Ce înseamnă concret ”Garanțiile de securitate pentru pace în Ucraina”, cum s-ar putea aplica și cu ce poate contribui România)

***


