Reacția MApN după ce hackeri ruși au intrat în conturi de email aparținând Forțelor Armate: Incidentul a vizat date neclasificate și a fost identificat în 24 de ore

Atacul cibernetic din martie 2025, atribuit unor grupări afiliate regimului de la Kremlin și care a afectat câteva zeci de conturi de email aparținând Forțelor Armate, a fost depistat și izolat în 24 de ore și a vizat ”date neclasificate”, a transmis miercuri MApN.

Prezentăm integral comunicatul Armatei:

”În legătură cu incidentul de securitate semnalat, precizăm că acesta a fost depistat în luna martie a anului 2025 și a presupus compromiterea a câtorva zeci de adrese de email, pentru alte 30 de adrese de email exploatarea nu a avut succes. Incidentul a fost depistat, analizat de structurile competente si izolat în termen de 24h. Datele vizate au fost unele neclasificate, utilizate în mod curent pentru activități administrative și pentru vehicularea unor informații publice, astfel că nu a existat posibilitatea accesării sau exfiltrării de date clasificate. Pentru a limita apariția unor situații similare în viitor, partea de securitate cibernetica a fost preluata integral la nivel central începând cu luna martie 2026, iar instituția noastră monitorizează constant infrastructurile proprii și aplică măsuri pentru eliminarea unor eventuale vulnerabilități”.

„Incidentul”

În cadrul acestei ample campanii de spionaj au fost compromise și cel puțin 67 de conturi de e-mail administrate de Forțele Aeriene Române, inclusiv mai multe aparținând bazelor aeriene NATO și cel puțin unui ofițer militar de rang înalt

Datele au fost expuse accidental pe internet de către hackeri și descoperite de Ctrl-Alt-Intel, un colectiv de cercetători britanici și americani în domeniul amenințărilor cibernetice. Ctrl-Alt-Intel a precizat că datele lăsate pe server – inclusiv jurnale ale operațiunilor de hacking reușite și mii de e-mailuri furate – arată că hackerii au compromis cel puțin 284 de căsuțe de e-mail între septembrie 2024 și martie 2026.

Operațiunea a fost descrisă pentru prima dată luna trecută într-o postare pe blog a Ctrl-Alt-Intel. Reuters a analizat datele de bază și publică pentru prima dată detalii despre atacuri, inclusiv identitățile a peste o duzină de agenții și oficiali europeni compromiși.

Ctrl-Alt-Intel a spus că această greșeală a oferit o oportunitate rară de a analiza modul de operare al unei campanii de spionaj rusești.

„Hackerii au făcut pur și simplu o greșeală operațională uriașă”, a declarat Ctrl-Alt-Intel. „Și-au lăsat ușa din față larg deschisă.”

Ambasada Rusiei la Washington nu a răspuns solicitărilor de comentarii. Moscova a negat în repetate rânduri că ar desfășura operațiuni de hacking împotriva altor țări.

Hackeri asociați Mosovei

Ctrl-Alt-Intel a atribuit campania de hacking grupului „Fancy Bear”, unul dintre numele atribuite unei cunoscute unități de hacking militare ruse. Doi cercetători care au analizat independent munca Ctrl-Alt-Intel – Matthieu Faou, de la compania de securitate cibernetică ESET, și Feike Hacquebord, de la TrendAI – au fost de acord că hackerii erau legați de Moscova. Totuși, Faou a spus că nu poate confirma implicarea Fancy Bear, iar Hacquebord a contestat această atribuție.

Hackerii au vizat probabil forțele de ordine ucrainene fie pentru a rămâne cu un pas înaintea anchetatorilor care încearcă să expună spionii Moscovei, fie pentru a colecta informații potențial compromițătoare despre oficiali de rang înalt de la Kiev, a declarat Keir Giles, expert asociat la think tank-ul Chatham House din Londra.

